女優の郄石あかり（23）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）は16日、第75回が放送され、主人公・松野トキと英語教師レフカダ・ヘブンが夫婦の絆を深め、トキが西洋料理を初めて味わう様子が描かれた。松江唯一の舶来品店「山橋薬舗」の店主・山橋才路役を好演している俳優の柄本時生（36）からコメントが到着した。

＜※以下、ネタバレ有＞

「バイプレイヤーズ」シリーズやNHK「阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし」など会話劇に定評のある、ふじきみつ彦氏がオリジナル脚本を手掛ける朝ドラ通算113作目。松江の没落士族の娘・小泉セツと、その夫で日本の怪談を世界に紹介した明治時代の作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、怪談を愛してやまない夫婦の何気ない日常を描く。

第75回は、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）は山橋薬舗の別室にコソコソ通い、山橋才路（柄本時生）が振る舞う西洋料理を味わっていた。錦織友一（吉沢亮）との教育論とウソをつかれ、さらに自分の料理は食べない夫に、松野トキ（郄石あかり）は怒り心頭…という展開。

柄本の朝ドラ出演は、2011年度前期「おひさま」以来14年半ぶり2回目。

――印象的なシーンは？

「山橋の西洋料理店でおトキさんとヘブンさんが対峙する食事のシーン（第75回）は、圧倒的に素晴らしいものを見させていただいたなという感じです。2人が夫婦になった後のあの悩みは、すべてのご夫婦に起きる可能性のある話。それでも2人で前に進むという台詞のやり取りが10ページ以上続くのですが、それを一連で撮影したんです。あかりちゃんとトミーさんの集中力が本当に凄かったですね。それに、台詞の間がどんなに空いても、予定とちょっと違うことが起きても、支え合ってお互いにカバーし合える。ずっと一緒に演じてきたからこその、その関係値に凄く感動しました」

「山橋が画面に映っていない時は、舞台の袖にいる時みたいに音を立てないよう気をつけながら、じっとお二人のお芝居を見ていたのですが、生で見ていると涙が出てくるほど見事でした。そんな中、僕が演じる山橋の台詞は少なめで、一つでもミスったら最初からやり直し。料理を出したりするのも、プレッシャーしかなかったです（笑）」