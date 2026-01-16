ÎÏ»Î¤Î¼ª¤¬¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¡Öñ»Ò¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃÂê ºÙ¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡ÉÎÏ»Î¤Î°Õ³°¤ÊÆÃÄ§¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ¸ÞÆüÌÜ¡þ15Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÙ¡È¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡ÉÎÏ»Î¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤¼ª¡×¡Ê¥¢¥Ã¥×¡Ë
¡¡¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎËë²¼ÎÏ»Î¤Î¡È¼ª¡É¤Ë°Õ³°¤ÊÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Öñ»Ò¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÎÏ»Î¤È¤Ï¡¢Ëë²¼»Í½½°ìËçÌÜ¡¦²¤»³ÅÄ¡ÊÌÄ¸Í¡Ë¡£½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô½Ð¿È¡¢¸½ºß26ºÐ¤Î²¤»³ÅÄ¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Éô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿ÎÏ»Î¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë86¥¥íµé¤Î¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä°Û¿§¤Î·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¤À¡£¿ÈÄ¹180.8¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å94.6¥¥í¤È¤¤¤¦ÎÏ»Î¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯¡ÈºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡É¤ÊÂÎ³Ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁÇÍÜ¤ÈÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎ¤òÉð´ï¤Ë¡¢Ä¾¶á2¾ì½êÏ¢Â³¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê²¤»³ÅÄ¤Î¡È°Õ³°¤ÊÆÃÄ§¡É¤Ë¡¢¸ÞÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Ëë²¼»°½½¶åËçÌÜ¡¦¿¼°æ¡Ê¹âº½¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤³¤ÎÆü¡¢ÅÚÉ¶¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Î©¤Á¹ç¤¤»ÅÀÚ¤êÆ°ºî¤ÎºÝ¤Ë²¤»³ÅÄ¤Î¡ÈÄÙ¤ì¤¿¼ª¡É¤¬Ãæ·Ñ²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£½ÀÆ»¤ä¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤·¤Ð¤·¤Ð¸«¤é¤ì¤ë¤¤¤ï¤æ¤ë¡Èñ»Ò¼ª¡É¤À¤¬¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Öñ»Ò¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°·Ð¸³¼Ô¤Î¼ª¡×¡Ö¥«¥ê¥Õ¥é¥ï¡¼¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤À¤Í¡×¤ÈÃíÌÜ¤¹¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Î¼èÁÈ¤Ç¤ÏÎ©¤Á¹ç¤¤ÁÇÁá¤¯º¸¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿²¤»³ÅÄ¡£¤À¤¬¤Þ¤ï¤·¤Ë¼ê¤¬¤«¤«¤é¤º¡¢ÁÈ¤ß»ß¤á¤¿¿¼°æ¤Î¹ª¤ß¤Ê¾®¼êÅê¤²¤ËÅ¾¤¬¤µ¤ì¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÇÔ¤ì¤¿²¤»³ÅÄ¤Ïº£¾ì½ê½é¹õÀ±¤È¤Ê¤ë1ÇÔÌÜ¡£¾¡¤Ã¤¿¿¼°æ¤ÏÌµ½ý¤Î3Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ëÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë