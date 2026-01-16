ÊÆ¹ñÂåÉ½¤µ¤é¤Ë¹ë²Ú¤Ë¡¡¥«¥Ö¥¹¤È·ÀÌó¤Î¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬WBC½Ð¾ìÉ½ÌÀ¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ËÂ³¤¯ÂçÊª»²Àï
¡¡¥«¥Ö¥¹¤È5Ç¯Áí³Û1²¯7500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó277²¯5500Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó»°ÎÝ¼ê¡Ê31¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢ÆþÃÄ²ñ¸«¤Î¾ì¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç10¥·¡¼¥º¥ó¥×¥ì¡¼¡¢ÄÌ»»¤ÇÂÇÎ¨.272¡¢½ÐÎÝÎ¨.365¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.481¡¢209ËÜÎÝÂÇ¡¢725ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Áª½Ð¤Ï3ÅÙ¤ò¿ô¤¨¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤â2ÅÙ·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï102»î¹ç½Ð¾ì¡¢19ËÜÎÝÂÇ¡¢55ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ï2019Ç¯¤Ç¡¢WAR¤Ï8.9¡¢MVPÅêÉ¼¤Ç2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢°úÂà¤·¤¿¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº¸ÏÓ¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï´û¤Ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¡¢¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¡¢¥¿¥ê¥¯¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë¤é¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£