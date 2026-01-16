ÊÁËÜ»þÀ¸¤¬¸ì¤ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤È¤Ï£²ÅÙÌÜ¤Î¶¦±é¡£¥È¥¤Ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ç²¥¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡ã¤¢¤Î¥É¥é¥Þ¡ä¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¿¶¤ê¸þ¤¤«¤é·â¤Á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÂ®¤µ¤¬¤µ¤¹¤¬¡×
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡Ê¹â¤Ï¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¡¦Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¡£ÌÀ¼£»þÂå¤òÉñÂæ¤Ë¡¢²ø´ñÊ¸³ØºîÉÊ½¸¡Ø²øÃÌ¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¢¥»¥Ä¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿Êª¸ì¡£¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¾¾Ìî¥È¥Ìò¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¡¢É×¤Ç¾®ÀôÈ¬±À¡Ê¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥óÌò¤ò¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤µ¤ó¤¬±é¤¸¡¢²øÃÌ¤ò°¦¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³¶¶¤Ï¥È¥¤ò»ß¤á¤è¤¦¤È¡Ä
»³¶¶ÌôÊÞÅ¹¼ç¤Î»³¶¶ºÍÏ©¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬ÊÁËÜ»þÀ¸¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
»³¶¶¤Ï¡¢ ¾¾¹¾¤ÇÍ£°ì¤ÎÇõÍèÉÊÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¡£¥È¥¤È¥Ø¥Ö¥ó¤âÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ë¡£¼Â¤ÏÅ¹¼ç°Ê³°¤Ë¤â¡¢¡ÈÎ¢¤Î´é¡É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè75²ó¤Ç¤Ï¡¢¼Â¤Ï»³¶¶¤¬À¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
»³¶¶Ìò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÊÁËÜ¤µ¤ó¤¬¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦
¡½¡½±é¤¸¤é¤ì¤ë»³¶¶ºÍÏ©¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤«¡©
»³¶¶¤ÏÌôÊÞ¤âÀ¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¤â±Ä¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ä¤ê¼ê¤Ç¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡¢³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤ãµ¤¤¬ºÑ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤Ë¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ã¤È¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦°õ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤Î¤«¿¿ÌÌÌÜ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¸«¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÍ¼«¿È¤ÏÎÁÍý¤¬¤â¤¦Á´¤¯¥À¥á¤Ç¡£Á´Á³ÆÀ°Õ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Ä´Íý¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£Á´ÎÏ¤ÇÎÁÍý¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤µÓËÜ
¡½¡½¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÎµÓËÜ¤Ê¤É¤Î°õ¾Ý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤µÓËÜ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âç¿Í¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Âç¿Í¤Ê°õ¾Ý¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤â¸«¤¨¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤«¤é¥É¥é¥Þ¤Î½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¡¢ËÍ¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿´¶³Ð¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤È¤¹¤´¤¯ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
Èþ½Ñ¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¡¢»³¶¶ÌôÊÞ¤«¤éÀ¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ°Àþ¤Îºî¤ê¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¡£
±£¤·Èâ¤ÎÀè¤ËÄ¹¤¤Ï²¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀè¤ËÍÎ¿©Å¹¤¬¹¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¶¹¤¤¶õ´Ö¤«¤éÌÜÀþ¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¤¢¤Î´¶Æ°¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ
¡½¡½¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤µ¤ó¤È¤´¶¦±é¤µ¤ì¤Æ¤Î¤´´¶ÁÛ¤Ï¡©
¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¶¦±é¤ÏÆó¿Í¤È¤â°Å»¦¼ÔÌò¤Ç½Ð±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ù¥¤¥Ó¡¼¤ï¤ë¤¤å¡¼¤ì ¥¨¥Ö¥ê¥Ç¥¤¡ª¡×°ÊÍè¡¢2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
Âè74²ó¤Ç»³¶¶¤¬¥È¥¤Ë¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ç¤Ý¤«¤ó¡ª¤È¤ä¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Ä¤Á¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¿¶¤ê¸þ¤¤«¤é·â¤Á¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÎÂ®¤µ¤¬¤µ¤¹¤¬¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡ª
ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤¹¤Ð¤é¤·¤¤Êý¤Ç¡¢µÓËÜ²È¤µ¤ó¤¬½ñ¤¤¤¿¥»¥ê¥Õ¤ò¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¼«¿È¤Î¿Í´ÖÀ¤Ë¶á¤Å¤±¤Æ¸À¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¹¤´¤¯Â®¤¤¡£¼«Ê¬¤ò½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥»¥ê¥Õ¤ò¸À¤¦¤Þ¤Ç¤ÎÂ®¤µ¤¬°µÅÝÅª¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡½¡½¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Ãæ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¥·¡¼¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
»³¶¶¤ÎÀ¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¤Ç¤ª¥È¥¤µ¤ó¤È¥Ø¥Ö¥ó¤µ¤ó¤¬ÂÐ¤¸¤¹¤ë¿©»ö¤Î¥·¡¼¥ó¡Ê75²ó¡Ë¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤Ë¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£Æó¿Í¤¬É×ÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¤¢¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢Á´¤Æ¤Î¤´É×ÉØ¤Ëµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÏÃ¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆó¿Í¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬10¥Ú¡¼¥¸°Ê¾åÂ³¤¯¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°ìÏ¢¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¢¤«¤ê¤Á¤ã¤ó¤È¥È¥ß¡¼¤µ¤ó¤Î½¸ÃæÎÏ¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î´Ö¤¬¤É¤ó¤Ê¤Ë¶õ¤¤¤Æ¤â¡¢Í½Äê¤È¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤â»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Ë¥«¥Ð¡¼¤·¹ç¤¨¤ë¡£¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢¤½¤Î´Ø·¸ÃÍ¤Ë¤¹¤´¤¯´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³¶¶¤¬²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢ÉñÂæ¤Î¤½¤Ç¤Ë¤¤¤ë»þ¤ß¤¿¤¤¤Ë²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¤¸¤Ã¤È¤ªÆó¿Í¤Î¤ª¼Çµï¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¤ÈÎÞ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Û¤É¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËÍ¤¬±é¤¸¤ë»³¶¶¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ï¾¯¤Ê¤á¤Ç¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¥ß¥¹¤Ã¤¿¤éºÇ½é¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤·¡£ÎÁÍý¤ò½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¥È¥¤ÎÉã¡¦»ÊÇ·²ð¤ò²¬Éô¤¿¤«¤·¤µ¤ó¡¢Êì¡¦¥Õ¥ß¤òÃÓÏÆÀéÄá¤µ¤ó¡¢¥È¥¤ÎÁÄÉã ¡¦¾¾Ìî´ª±¦±ÒÌç¤ò¾®Æü¸þÊ¸À¤¤µ¤ó¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¶Ó¿¥Í§°ì¤òµÈÂô Î¼¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤Þ¤¹¡£µÓËÜ¤Ï¤Õ¤¸¤¤ß¤ÄÉ§¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¡Ø¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡Ù¡£