²Á³Ê169Ëü±ß¡ª ¼Ö¸¡ÉÔÍ×¤Î¡Ö¡È1¿Í¾è¤ê¡É¥ß¥Ë¥«¡¼¡×»ÔÈÎ»ÅÍÍ¼Ö¸ø³«¡ª ·Ú¼«Æ°¼Ö¤ò²¼²ó¤ë¡È¾®¤µ¤Ê¼ÖÂÎ¡É¤Ë¥¨¥¢¥³¥ó´°È÷¡ª ¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÎÈÎÇä¤â·èÄê¤·¤¿¡Ö¥ê¡¼¥ó3¡×¤È¤Ï¡©
°ÂÄê¤·¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤ò
¡¡¸µ¥È¥è¥¿¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ëÃ«ÃæÔã¹°»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡¢¥ê¡¼¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Î²ñ¾ì¤Ç¡¢ÅÔ»Ô·¿¤Î¾®·¿EV¡ÖLean3¡Ê¥ê¡¼¥ó¥¹¥ê¡¼¡Ë¡×¤Î»ÔÈÎ»ÅÍÍ¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¿·¤·¤¤¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ï1¿Í¾è¤ê¤Î3ÎØÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹2470mm¡ßÁ´Éý970mm¡ßÁ´¹â1570mm¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Îµ¬³Ê¡ÊÁ´Ä¹3.4m°Ê²¼¡ßÁ´Éý1.48m°Ê²¼¡Ë¤ò¤µ¤é¤Ë²¼²ó¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÀß·×¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª¤³¤ì¤¬ ¼«Î©¤¹¤ë3ÎØ¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ö¥ê¡¼¥ó3¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê15Ëç¡Ë
¡¡¼ÖÎ¾¶èÊ¬¤ÏÂè°ì¼ï¸¶Æ°µ¡ÉÕ¼«Å¾¼Ö¡Ê¥ß¥Ë¥«¡¼¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¿¤á¼Ö¸¡¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¤¬¡¢±¿Å¾¤Ë¤ÏÉáÄÌ¼«Æ°¼ÖÌÈµö¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÇ½ÌÌ¤Ç¤ÏºÇ¹âÂ®ÅÙ60km¡¿h¤ò¼Â¸½¤·¡¢°ì²ó¤Î½¼ÅÅ¤ÇÌó100km¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê³°´Ñ¤Ï¡¢ÀÇ½¤ÈÀ¸»º¸úÎ¨¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµá¤·¤¿·ë²ÌÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Á°2ÎØ¡¢¸å1ÎØ¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê3ÎØ¹½Â¤¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤ä°Ï©Áö¹Ô»þ¤Ë¼ÖÂÎ¤òºÇÅ¬¤Ê³ÑÅÙ¤ËÊÝ¤Ä¡Ö¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ê¡¼¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿Áö¹Ô»ÑÀª¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¶õ´Ö¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÅ¯³Ø¤Ç¤¢¤ë¡ÖLean¡Ê¸úÎ¨Åª¤ÇÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤¡Ë¡×¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¡¢ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿ÉôÉÊÇÛÃÖ¤Ë¤è¤êµ¡Ç½Åª¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ä¥×¥Ã¥·¥å¼°¥·¥Õ¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¸½ÂåÅª¤ÊÁõÈ÷¤¬È÷¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢½¾Íè¤Î¾®·¿EV¤Ç¤Ï²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿²÷Å¬À¤â½Å»ë¤µ¤ì¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤È¥Ñ¥ï¡¼¥¦¥¤¥ó¥É¥¦¤¬É¸½à¤ÇÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤ÊÍøÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡Ç½¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ÂÁ´ÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢ELR¡Ê¶ÛµÞ¥í¥Ã¥¯¼°´¬¤¼è¤êÁõÃÖ¡ËÉÕ3ÅÀ¼°¥·¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¤äÁ°¸å¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë²Ã¤¨¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ë¼ÖÎ¾¤ÎÀÜ¶á¤ò²»¤ÇÃÎ¤é¤»¤ë¼ÖÎ¾ÀÜ¶áÄÌÊóÁõÃÖ¤âÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥«¡¼ÍÑÉÊ¤ÎºÇÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Lean3¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëÃ«ÃæÔã¹°»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖLean3¤Ï¡¢»ä¤¬¥È¥è¥¿¤ËºßÀÒÃæ¤Ë³«È¯¤·¤¿i-ROAD¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À°ìÂæ¤Ç¤¹¡£¥â¥Ç¥ë¥é¥¤¥Õ¤Ï6Ç¯ÄøÅÙ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢2030Ç¯¤«¤é31Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë30ËüÂæ¤Î½Ð²Ù¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ç¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»î¾èÄº¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ø¼«Ê¬¤Ë±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò¤â¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ø¤¹¤´¤¯°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤òÄº¤¤Þ¤¹¤·¡¢Lean3¤Ï´ûÂ¸¤ÎÁ°2ÎØ¤Î3ÎØ¥Ð¥¤¥¯¤È°ã¤¤¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¾ÅÝ¤Î¥ê¥¹¥¯¤â¤«¤Ê¤êÄã¤¤¤Ç¤¹¡£ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ê¡¼¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¼ÖÂÎ¤ò¼«Æ°¤ÇÆâÂ¦¤Ë·¹¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëµ¡¹½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¾ÈÎ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈÎÇäÌÖ¤È¤·¤ÆÅ¹ÊÞ¿ô¤ÎÂ¿¤¤¥ª¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
Lean3¤Ï¡¢2026Ç¯Ãæ¤ËÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÂæÏÑ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³Ê¤Ï169Ëü8000±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤«¤é¤Ç¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤ËÊä½õ¶â¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£