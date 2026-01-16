髙石あかりがヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『ばけばけ』が現在放送中。松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。

第15週では、山橋薬舗の店主・山橋才路（柄本時生）が“西洋料理店のシェフでもあった”という新事実が明らかに。山橋薬舗は今なお実在する山口薬局から着想を得ているが、実際に当時の山口薬局でハーンは西洋料理を食べていたのだろうか。

制作統括の橋爪國臣は「山橋薬舗の参考にした薬局の向かいに『魚才』という料理屋さんがあったんです。そこに鎌田才治さんという方がいらして、1階で和食屋さん、2階で洋食屋さんをやられていて。ハーンはその2階にこっそりステーキを食べに行っていたという逸話が残っています」と説明する。

続けて、「鎌田さんと薬局のご主人はとても仲が良かったようで、薬局に、おそらく鎌田さんが書いたであろうレシピが残ったりもしているんです」と2人の関係性を明かし、「参考程度ではありますが、そういったところも含めて、このおふたりを参考にしてキャラクターを作っています」と、“裏の顔”を持つ山橋誕生の経緯にも言及した。

料理指導を務めるのは、『ごちそうさん』（2013年度後期）以降、NHK大阪制作の朝ドラ13作品連続で同役割を担ってきた広里貴子。どの場面でもキャラクターに合わせた料理を意識しており、橋爪は「今風の西洋料理というよりは、当時にあり得る西洋料理を作っています」と語る。

「あの時代に今と同じ情報があったとは思えないし、山橋だって決して海外で修行していたわけではないでしょう。見よう見まねで作ったのか、本を読んで作ったのか。もしくは、東京とかで少しだけ学んだ人から学んだような、“又聞きの又聞き”みたいな西洋料理を出していたんだろうね、と話をしていました」

またヘブンが新居に引っ越したことで、専属車夫・永見剣造（大西信満）が初登場。小泉八雲にもずっと専属の車夫がいたが、史実として残っているのは熊本でのエピソードがひとつある程度。それゆえ車夫のキャラクター造形は完全オリジナルだが、永見剣造という人物の成り立ちには、制作内部での変遷があったという。

「まだ物語のプロットすら書いていない時期に、脚本のふじき（みつ彦）さんといろんなディスカッションをしていて。松江にも昔忍者がいたという話があったので、『忍者とかが出てきたら楽しいんじゃない？』と雑談をしていたんです（笑）。『「不器用ですから（ですけん）」とか言ったら面白いよね』とも話していて、その時につけたキャラクター名が剣造でした」

結局、忍者のキャラクターは採用されなかったが、後に車夫が登場することになり、ふじきが“永見剣造”と名付けてきたそう。橋爪は「『復活しましたね』なんて言いながら（笑）。内容にまったく関わりはないんですが、永見はそんな話をしながら作ったキャラクターです」と制作陣の遊び心を覗かせる。

一方で、車夫という職業については「当時は没落士族がつくことが多い仕事だったんです。車夫は体力仕事ですが、それなりに稼ぐことができるので」と時代背景を語り、武士を重んじるヘブンが没落士族の車夫を雇うのは自然な展開ではないかと話す。

「司之介（岡部たかし）は牛乳配達を選びましたが、彼のアナザーストーリーでこういうこともあったのかもしれない。松江の没落士族の人たちがいろいろな生き方をしているという一端が見えたらいいなと思っています」

永見を演じるのは、映画『赤目四十八瀧心中未遂』『キャタピラー』で注目を集め、2024年には映画『痴人の愛』に主演した大西信満。

橋爪は「正直言うと役不足かもしれないほどの役ですが、僕が新人の頃、地方局で最初に作ったドラマに大西さんに出ていただいて。その時から関係が続いていて、『またどこかでご一緒しましょう』と話していたんです。今回お声がけしたら『橋爪さんが言うなら』と快く出演していただけて、本当にありがたかったです」と、念願の再タッグを振り返る。

大西の演技について、橋爪は「人物がリアルに“生きている”という感じがしますよね」と唸り、「“なんちゃって不器用”ではなくて、自分を本気で不器用だと思うことができる。そんな芝居ができる方をキャスティングできたらいいなと思って、大西さんにお願いしました」とあらためて起用の意図を明かす。

「自分の頬を叩くシーンでは、本気で自分のことを叩くんです。それを見て、やっぱりすごい方だなと。役に成りきるということを映画畑でバリバリやられてきた方なので、そんな大西さんがここ（『ばけばけ』の世界）に入ることも素敵だなと思いましたし、とっても良く合っている。素晴らしい方に演じていただけてよかったなと思っています」

なお、「不器用ですから」というセリフには高倉健氏のイメージが強いが、キャラクターを作る上で「そこを意識したことはない」とも。「不器用な没落士族を、わかりやすく描いているということですね。器用な人は『不器用です』とは言わないので、やはりそういった表現にたどり着くんです」と話した。

又聞きの又聞きで作られた西洋料理、没落士族の車夫。明治の松江を立体的に描く『ばけばけ』に引き続き注目したい。（文＝nakamura omame）