¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡ÙÂè15½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥Î¥±¡¢¥ä¥ê¥«¥¿¡£¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê·î¡ÁÅÚ¡¡Á°8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¡¡¢¨ÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡¿·î¡Á¶â¡¡Á° 7¡§30¡¡NHK¡¡BS¡¢BS¥×¥ì¥ß¥¢¥à4K¡Ë¤ÎÂè15½µ¡Ö¥Þ¥Ä¥Î¥±¡¢¥ä¥ê¥«¥¿¡£¡×¤Î³Æ²ó¤¢¤é¤¹¤¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¡¡¿·¥¥ã¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ª
¢£Âè71²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
À²¤ì¤ÆÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£2¿Í¤Ï»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ä¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¡¢¥È¥¤Ï¤Ä¤¤¤ËÅ·¹ñÄ®¤ÎÄ¹²°¤òÃ¦½Ð¡ª¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾¹¾¾ë¤Î¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë²ÈÂ²£´¿Í¤Ç¤Î¿·À¸³è¡ª¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤Ï¤¢¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£Âè72²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¿·º§À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤òÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ù¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·µï¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄ«¿©¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¥È¥¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶Ã¤¯¡£¤½¤³¤Ë¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤¬¼èºà¤ËË¬¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¡©¤È³áÃ«¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤·¡¢ÀµºÂ¤â¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£ÍâÄ«¤½¤ì¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Âè73²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤·½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¡¢Â³¡¹¤ÈË¬ÌäµÒ¤¬Áý¤¨¤ë¾¾Ìî²È¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤¬Ë¬Ìä¡£µ»öÄÌ¤ê¡¢Èþ¤·¤¤ÀµºÂ¤Ç¹¾Æ£¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¹¾Æ£¤ÏÂç´¶ÌÃ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Ë¬ÌäµÒ¤¿¤Á¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÆüËÜ¿Í¤À¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤µ¤é¤ËË¬ÌäµÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬Í½Äê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥È¥¤Ï¡¢ÀèÆüÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤ÇÅÝ¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¢£Âè74²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬»³¶¶ÌôÊÞ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢Ãµ¤·¤ËË¬¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£»³¶¶¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¬¤é¤ó¤É¤¦¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Îº¯À×¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¥È¥¤ò¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬Îå¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤Î¤¢¤ë°ì¸À¤Ë¥È¥¤ÎÉÔ°Â¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¢£Âè75²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÊÌ¼¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ä¡ÄÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤¬¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦»³¶¶À¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥³¥½¥³¥½ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤Ï¿©¤Ù¤ºÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡ª¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÁê´Ø¿Þ¤Ë¡ÈÊÑ²½¡É¡¡¿·¥¥ã¥é¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡ª
¢£Âè71²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
À²¤ì¤ÆÉ×ÉØ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¡£2¿Í¤Ï»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤È4¿Í¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´ª±¦±ÒÌç¡Ê¾®Æü¸þÊ¸À¤¡Ë¡¢¥µ¥ï¡Ê±ß°æ¤ï¤ó¡Ë¤ä¤Ê¤ß¡Ê¤µ¤È¤¦¤Û¤Ê¤ß¡Ë¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¡¢¥È¥¤Ï¤Ä¤¤¤ËÅ·¹ñÄ®¤ÎÄ¹²°¤òÃ¦½Ð¡ª¤«¤Ä¤ÆÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾¹¾¾ë¤Î¶á¤¯¤Ë°ú¤Ã±Û¤¹¡£¤½¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë²ÈÂ²£´¿Í¤Ç¤Î¿·À¸³è¡ª¤·¤«¤·¡¢¥È¥¤Ï¤¢¤ëÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¿·º§À¸³è¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Æ¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤òÌ¾Á°¤Ç¸Æ¤Ù¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·µï¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄ«¿©¡£¤Ï¤¸¤á¤Æ¿©¤Ù¤ë¥È¥¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¶Ã¤¯¡£¤½¤³¤Ë¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤¿³áÃ«¡Ê´äºê¤¦Âç¡Ë¤¬¼èºà¤ËË¬¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÈÊë¤é¤¹¤Î¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¡©¤È³áÃ«¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÏÆüËÜ¿Í¤À¤·¡¢ÀµºÂ¤â¶ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀë¸À¤¹¤ë¡£ÍâÄ«¤½¤ì¤¬µ»ö¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¢£Âè73²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤È¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ë°ú¤Ã±Û¤·½Ë¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¡¢Â³¡¹¤ÈË¬ÌäµÒ¤¬Áý¤¨¤ë¾¾Ìî²È¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤¬Ë¬Ìä¡£µ»öÄÌ¤ê¡¢Èþ¤·¤¤ÀµºÂ¤Ç¹¾Æ£¤ò·Þ¤¨¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¹¾Æ£¤ÏÂç´¶ÌÃ¡£½¸¤Þ¤Ã¤¿Ë¬ÌäµÒ¤¿¤Á¤Ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÎ©ÇÉ¤ÊÆüËÜ¿Í¤À¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£¤µ¤é¤ËË¬ÌäµÒ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡£¥Ø¥Ö¥ó¤¬Í½Äê¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¥È¥¤Ï¡¢ÀèÆüÎ©¤Á¤¯¤é¤ß¤ÇÅÝ¤ì¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¢£Âè74²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬»³¶¶ÌôÊÞ¤Ë¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¡¢Ãµ¤·¤ËË¬¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ¤Ë¤Ï»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤Î¤ß¤Ç¥Ø¥Ö¥ó¤Î»Ñ¤Ï¤É¤³¤Ë¤â¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£»³¶¶¤ÎÍÍ»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥È¥¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¬¤é¤ó¤É¤¦¤ÎÅ¹Æâ¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Îº¯À×¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¤É¤³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¥È¥¤ò¡¢»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¤È¥Õ¥ß¡ÊÃÓÏÆÀéÄá¡Ë¤¬Îå¤Þ¤¹¤¬¡¢»ÊÇ·²ð¤Î¤¢¤ë°ì¸À¤Ë¥È¥¤ÎÉÔ°Â¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¡£
¢£Âè75²ó¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÊÌ¼¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡Ä¡ÄÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤¬¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦»³¶¶À¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥³¥½¥³¥½ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤Ï¿©¤Ù¤ºÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡ª¡©