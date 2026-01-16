ÊÆÂç³Ø¥Ð¥¹¥±¤ÇÉÔÀµÅÒÇîµ¿¤¤¡¡Áª¼ê12¿Í°Ê¾å´Þ¤à26¿Íµ¯ÁÊ
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÁ´ÊÆÂç³ØÂÎ°é¶¨²ñ¡ÊNCAA¡Ë¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î»î¹ç¤Ê¤É¤ÇÉÔÀµ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ï¢Ë®¸¡»¡¤¬15Æü¡¢Âç³Ø¤Î12Áª¼ê°Ê¾å¤ò´Þ¤à26¿Í¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¡£APÄÌ¿®¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£Áª¼ê¤ÏÀ®ÀÓ¤òÍî¤È¤¹¸«ÊÖ¤ê¤Ë¡¢1»î¹ç¤¢¤¿¤ê1Ëü¥É¥ë¡ÊÌó159Ëü±ß¡Ë¤«¤é3Ëü¥É¥ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ¯ÁÊ¾õ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÏ¢¤ÎÉÔÀµ¤ÏÃæ¹ñ¥×¥í¥Ð¥¹¥±CBA¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢NCAA¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿¡£Æ±1Éô¤Î17¥Á¡¼¥à°Ê¾å¡¢39¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤¬29»î¹ç°Ê¾å¤ÇÉÔÀµ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÂç¥ê¡¼¥°¤ä¥×¥í¥Ð¥¹¥±NBA¤Ç¸½ÌòÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÅÒÇî¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£