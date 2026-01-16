¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥¸¥ç¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡ÄºÇ¸å¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¥Í¥Ã¥È°ÂÅÈ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤Å¸³«¡×¡Ö¤á¤Ç¤¿¤·¤á¤Ç¤¿¤·¡×
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡ËÂè75ÏÃ¤¬16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¢¨°Ê²¼¥Í¥¿¤Ð¤ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤¹¤¸¤Ï¡¢»³¶¶ÌôÊÞ¤ÎÊÌ¼¼¤Ë±£¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ò¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡ÄÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»³¶¶¡ÊÊÁËÜ»þÀ¸¡Ë¤¬¥·¥§¥Õ¤È¤·¤ÆÎÁÍý¤ò¤Õ¤ë¤Þ¤¦»³¶¶À¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¥³¥½¥³¥½ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤È¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤È¥¦¥½¤ò¤Ä¤«¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¤ÎÎÁÍý¤Ï¿©¤Ù¤ºÀ¾ÍÎÎÁÍý¤òÌ£¤ï¤¦¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¥È¥¤ÏÅÜ¤ê¿´Æ¬¡£¤É¤¦¤¹¤ë¡¢¥Ø¥Ö¥ó!?¡¡»³¶¶¤ÎÁ¦¤á¤Ç¥È¥¤âÀ¾ÍÎÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¥Ø¥Ö¥ó¤ÏÆüËÜ¤Î¤ä¤êÊý¤ä¾¾Ìî²È¤Ï¹¥¤¤À¤¬¡¢¾¯¤·Èè¤ì¤¿¤ÈÌµÍý¤·¤Æ¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¡£¥È¥¤Ï¤â¤¦±³¤Ï¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤È¤¤¤¤¡¢ÃçÄ¾¤ê¤¹¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ï¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤¬¸ý¤Î¼þ¤ê¤Ë¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢Ä«¥É¥é¡Ö¥«¥à¥«¥à¥¨¥ô¥ê¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î¥¸¥ç¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤¹À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ï¥Ñ¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¶§´ï¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¡×¡Ö»³¶¶À¾ÍÎÎÁÍýÅ¹¡×¡ÖÉâµ¤¡ÊÀ¾ÍÎÎÁÍý¡Ë¡×¡Ö¤½¤¦¡¢¤Þ¤º¤Ï¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¡×¡ÖËÜ²»¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦¤ÎÂçÀÚ¡×¡ÖÀµºÂÄË¤¤¤è¡¡¤½¤ê¤ã¤½¤¦¡¡¾®¹ü¥¸¥´¥¯¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È¸À¤¨¤¿¡¢¤ä¤Ã¤È¸À¤¨¤¿¤è¡¢¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¡×¡ÖÌµÍý¤ËÆüËÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¥È¥¡ØÀµÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡×¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¤À¡¼¡¡¤ª¤¤¤·¤½¡¼¡×¡Ö¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡£¥¸¥ç¡¼¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡×¡Ö¥¥¹¤·¤¿¡ª¡×¡ÖºÇ¸å¤«¤ï¤¤¤¤Å¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¹â¤¤´ù¤È°Ø»Ò¤À¡£¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡×¡Öº£Æü¤âÊ¿ÏÂ¤À¤Ã¤¿¤Ê¡¼¡×¡Ö¤á¤Ç¤¿¤·¤á¤Ç¤¿¤·¡×¡ÖÍè½µ¤ÎÍ½¹ð¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª¤Ê¤ß¤µ¤ó¤Ë¤¤¤¤¤³¤È¤¢¤ë¡ª¡©¡×¡Ö¤Æ¤Æ¤Ý¤Ý¤Æ¤Æ¤Ý¤Ý¡©¡×¡ÖÉé¤±¤ë¤Ê¡¢¥µ¥ï¤Á¤ã¤óÀèÀ¸¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤ÏÄ«¥É¥éÂè113ºîÌÜ¤Ç¡¢¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£