ano¡¢Paledusk¤ÎDAIDAI¤È¶¦¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡õMusic Video¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
ano¤¬¡¢Paledusk¤ÎDAIDAI¤È¶¦¤Ë¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡õ¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤Þ¤¿¡¢ano¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆMusic Video¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×¤Îºî»ì¤Ï¤¢¤Î¡¢ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¤ÏPaledusk¤ÎDAIDAI¤¬Ã´Åö¡£¥á¥¿¥ë¡¦¥Ï¡¼¥É¥³¥¢¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Ê²»³ÚÀ¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤À¥µ¥¦¥ó¥É¤Ëano¤Î²Î»ì¤¬¾è¤ê¡¢¥È¥é¥¤¥¬¥ó¤ÎÀ¤³¦¤È¶¦¤Ë¿·¤¿¤Ê³Ú¶Ê¤¬ÃÂÀ¸¡£·ã¤·¤¯¼ÀÁö´¶¤Î¤¢¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Music Video¤Ï¡¢ONE OK ROCK¤äBring Me The Horizon¤Ê¤É¤ÎMusic Video¤ò¼ê¤¬¤±¤ëMASAKI WATANABE (MAXILLA) »á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥Ò¡¼¥í¡¼¤Îano¤È¥À¡¼¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¤Îano¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ano¤ÎÆó¤Ä¤Î»Ñ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¡¢¡Ö¥«¥Ã¥³²Ä°¦¤¤¡×³Ú¶Ê¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥«¥ª¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËÉ½¸½¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ano¤Ï¡¢º£¸å¡¢1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¡¢FUKUOKA MUSIC FES.2026(Ê¡¥Õ¥§¥¹) ¡ÊÊ¡²¬¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢2·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡Ê2025.9.3³«ºÅ¡Ë¤ÎÌÏÍÍ¤È¤½¤ÎDocumentary Film¤ÈInterview Movie¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿LIVE Blu-ray ¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢3·î¤è¤êÁ´¹ñ9ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¼«¿È½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡Öano HALL TOUR 2026¡×¤Î³«ºÅ¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â°ú¤Â³¤ano¤Î³èÆ°¤ËÃíÌÜ¤·¤è¤¦¡£
¡üÇÛ¿®¾ðÊó
DIGITAL SINGLE
¡Ö¥Ô¥«¥ì¥¹¥¯¥Ò¡¼¥í¡¼¡×
ºî»ì¡§¤¢¤Î
ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§DAIDAI(Paledusk)
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://tf.lnk.to/PicaresqueHero
¡üºîÉÊ¾ðÊó
¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù
2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë23»þ¤è¤ê¡¡¥Æ¥ìÅì·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï
ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®
¡ØTRIGUN STAMPEDE¡ÙÁ´12ÏÃ¤Ï³Æ¼ïÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
1995Ç¯¡Á2007Ç¯¤ËÅÏ¤êÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿ÆâÆ£ÂÙ¹°¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØTRIGUN¡Ù¡£º½Çù¤ÎÀ±¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ëÁÔÂç¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¡¢¤½¤·¤ÆÉÔ»¦¤òÀÀ¤Ã¤¿¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Î¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¤¬ËÂ¤®¤À¤¹ÍýÁÛ¤ò´Ó¤¯¤¿¤á¤ÎÀï¤¤¤È³ëÆ£¤Ïº£¤Ê¤ª¡¢À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤¬2023Ç¯¡¢¿·À¸¡¦¥È¥é¥¤¥¬¥ó¡á¡ØTRIGUN STAMPEDE¡Ù¤È¤·¤ÆÀ¤¤ËÊü¤¿¤ì¤¿¡£ºÇ¿·¤Î£³DCGµ»½Ñ¤ÇºÙÉô¤Þ¤Çºî¤ê¤³¤Þ¤ì¤¿°µÅÝÅª¤Ê±ÇÁüÈþ¡¢¤½¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Ç®ÎÌ¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¡¢ºîÉÊ¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯¡¢¥·¥ê¡¼¥º´°·ëÊÔ¤È¤Ê¤ë¡ØTRIGUN STARGAZE¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¡£¡ØSTAMPEDE¡Ù¤«¤é2Ç¯È¾¸å¤ÎÀ¤³¦¤Ç¡¢¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤¿¤Á¤¬ËÂ¤°¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤È¤Ï¡£¤Ò¤È¤ê¤ÎÃË¤¬´ê¤¤Â³¤±¤¿ÍýÁÛ¤È¤½¤Î·ëËö¤¬¤Ä¤¤¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡ª
¡ã¤¢¤é¤¹¤¸¡ä
À¤³¦¤ò´¬¤¹þ¤ß¡¢³¹¤Ò¤È¤Ä¤ò¤Þ¤ë¤´¤È²õÌÇ¾õÂÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¡Ò¥í¥¹¥È¡¦¥¸¥å¥é¥¤¡Ó¤«¤é2Ç¯È¾¡£ÀèÇÚµ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ê¥ë¤Ï¡¢¸åÇÚ¡¦¥ß¥ê¥£¤È¤È¤â¤Ë¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤ÎÁÜº÷¤òÂ³¤±¤ëÃæ¤Ç¥Ë¥³¥é¥¹¤ÈºÆ²ñ¡£ºÆ¤ÓÈ¯À¸¤·»Ï¤á¤¿¥×¥é¥ó¥È¶¯Ã¥»ö·ï¤Ë¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º°ìÇÉ¤Î±Æ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÊÕ¶¤ÎÄ®¤Ç¥¨¥ê¥¯¥¹¤ÈÌ¾¤òÊÑ¤¨Ì©¤ä¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ø»°ÈÖ´Ï¡È¥Û¡¼¥à¡É¤ÎSOS¤ò¹ð¤²¤ë¾¯½÷¡¦¥¸¥§¥·¥«¤¬¸½¤ì¤ë¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¡¹¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢°ø±ï¤òÃÇ¤Ä¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡½¡½
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î±¿Ì¿¤¬³ú¤ß¹ç¤¤ºÆ¤ÓÊª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿»þ¡¢±§Ãè¤ÎÈàÊý¤«¤éÄÌ¿®¤¬¹ß¤êÃí¤°¡£¡Ö²æ¡¹¤ÏÃÏµå¤«¤é¤Î°ÜÌ±Á¥ÃÄ¡£´õË¾¼Ô¤Ï¡¢²æ¡¹¤È¶¦¤Ë¿·Å·ÃÏ¤Ø¸þ¤«¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡½¡½¡£¡×´¬¤µ¯¤³¤ë´¿´î¤È¶½Ê³¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¤¢¤¶¾Ð¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢ÁÉ¤Ã¤¿ÊÒÍã¤ÎÅ·»È¤¬ÀäË¾¤È¶²ÉÝ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¶¸Íð¤Î¤ë¤Ä¤Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÏÇÀ±¤Ç¡¢±¿Ì¿¤Ï¿ë¤Ë·èÃå¤¹¤ë¡£
¡ÚSTAFF¡Û
¸¶ºî¡§ÆâÆ£ÂÙ¹°¡Ê¾¯Ç¯²èÊó¼Ò ¥ä¥ó¥°¥¥ó¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
´ÆÆÄ¡§º´Æ£²í»Ò
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ¡§É®°Â°ì¹¬
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¸¶°Æ¡§¥ª¥¥·¥¿¥±¥Ò¥³
¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¡¼¥È¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡§ÅÄÅç¸÷Æó
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§²¡»³À¶¹â
¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÌøÀ¥·ÉÇ·¡¡ÊÒ³Ê¸ÍÎ
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ä¹Ã«ÀîÃÝ¸÷
CG¥Á¡¼¥Õ¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§°æÌî¸µ±ÑÆó
CG¥ê¡¼¥É¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÅÔÅÄ¿òÇ·
CG¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§ÅÄÃæÅ¯Ïº
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§ÃÓÆâÎ´°ì¡¡ÀÄÌÚ½Ó²ð
¿§ºÌÀß·×¡§¶¶ËÜ¸
Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§ÃæÅçÍý
»£±Æ´ÆÆÄ¡§Â¼»³¶×¼Â
ÊÔ½¸¡§º£°æÂç²ð
¥ê¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥ß¥¥µ¡¼¡§Æ£Åç·ÉÇ·
¥µ¥¦¥ó¥É¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼¡§¾¡Ëó¤Þ¤µ¤È¤·
²»³Ú¡§²ÃÆ£Ã£Ìé
À©ºî¡§¥ª¥ì¥ó¥¸
¡ÚCAST¡Û
¥ô¥¡¥Ã¥·¥å¡¦¥¶¡¦¥¹¥¿¥ó¥Ô¡¼¥É¡§¾¾²¬Ä÷¾ç
¥á¥ê¥ë¡¦¥¹¥È¥é¥¤¥Õ¡§¤¢¤ó¤É¤¦¤µ¤¯¤é
¥Ë¥³¥é¥¹¡¦D¡¦¥¦¥ë¥Õ¥¦¥Ã¥É¡§ºÙÃ«²ÂÀµ
¥ß¥ê¥£¡¦¥È¥ó¥×¥½¥ó¡§°½¿¹Àé²Æ
¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¥É¡¦¥¶¡¦¥¬¥ó¥È¥ì¥Ã¥È¡§Éð¸×
¥ì¥ª¥Î¥Õ¡¦¥¶¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥¹¥¿¡¼¡§¥Á¥ç¡¼
¥ß¥Ã¥É¥Ð¥ì¥¤¡¦¥¶¡¦¥Û¡¼¥ó¥Õ¥ê¡¼¥¯¡§»°ÌÚâÃ°ìÏº
¥ì¥¬¡¼¥È¡¦¥Ö¥ë¡¼¥µ¥Þ¡¼¥º¡§Æâ»³¹·µ±
¥¨¥ì¥ó¥Ç¥£¥é¡¦¥¶¡¦¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥Í¥¤¥ë¡§Â¼À¥ Êâ
¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥³¥ó¥é¥Ã¥É¡§ÃæÈøÎ´À»
¥¶¥¸¡¦¥¶¡¦¥Ó¡¼¥¹¥È¡§TARAKO¡¿¹â»³¤ß¤Ê¤ß
¥ß¥ê¥ª¥ó¥º¡¦¥Ê¥¤¥ô¥º¡§º´Æ£Î®»Ê
© 2026 ÆâÆ£ÂÙ¹°¡¦¾¯Ç¯²èÊó¼Ò¡¿¡ÖTRIGUN STARGAZE¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
