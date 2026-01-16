Hey! Say! JUMP»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥Ô¥ó¥¯¥¹¡¼¥Ä¡õ²ÖÂ«¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¸«¤»¤ë ¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤È¤Ï
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖVOCE¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë3·î¹æ¤ËÅÐ¾ì¡£Ï¢ºÜ´ë²è¡ÖBEAUTY DICTIONARY¡×¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿32ºÐ¿Íµ¤·Ý¿Í
°µÅÝÅª¤Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÂ£¤ëÆ±Ï¢ºÜ´ë²è¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç²ÖÂ«¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤ë¥¥å¡¼¥È¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²ÖÂ«¤Î°ìÉô¤ò¥Ö¡¼¥±¤Ë¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈþÅª¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë»³ÅÄ¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤È¤Ï¡©
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¹¬¤»¤È»Å»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÇ¯¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»³ÅÄÎÃ²ð¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¡×Æ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿32ºÐ¿Íµ¤·Ý¿Í
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢²ÖÂ«»ý¤ÁÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¸«¤»¤ë
°µÅÝÅª¤Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÂ£¤ëÆ±Ï¢ºÜ´ë²è¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç²ÖÂ«¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤ë¥¥å¡¼¥È¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤È¤Ï
»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²ÖÂ«¤Î°ìÉô¤ò¥Ö¡¼¥±¤Ë¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈþÅª¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë»³ÅÄ¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤È¤Ï¡©
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¹¬¤»¤È»Å»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÇ¯¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û