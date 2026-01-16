SixTONES¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥È¡¼¥ó°áÁõ¤Ç¡ÖVOCE¡×É½»æÅÐ¾ì »£±ÆÁ°Æü¤Ë¤ÏÁ´°÷¤Ç¡È¤´ÈÓ²ñ¡É¤Ø
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/16¡ÛSixTONES¤¬¡¢1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖVOCE¡×3·î¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎSpecial EditionÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö6¡×¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òµÇ°¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥È¡¼¥ó¤Î°áÁõ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONESµþËÜÂç²æ¤¬Ä¹Ç¯Æ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Íµ¤½÷Í¥
2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ëÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¡¢ÈôÌö¤·Â³¤±¤ëSixTONES¡£ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö6¡×¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òµÇ°¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥È¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤ÇÂ·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö´é¡×¡£¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ä¡£Æ±»ï¤ÏÁ¶¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¤¡¢²Î¤¤¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦Èà¤é¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ÈÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤âË¤«¤Ë¸ì¤ë¤Î¤¬º£¤Î¡Ö´é¡×¤À¤È¹Í¤¨¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤òÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å´ó¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É´é¤Ë´ó¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï´é¤Ë½Ð¤ë¤Û¤É´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢µã¤±¤¿¤³¤È¡¢´é¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤°¤Ã¤È¶»¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿»×¤¤¡¢6Ç¯Á°¤Î´é¤Èº£¤Î´é¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¡È¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ç®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö1ÈÖ´é¤¬¹¤¤¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¡¢¡Ö´é¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Þ¤Ç¡£SixTONES¤Î¡Ö´é¡×¤ËÇ÷¤êÀÚ¤ëÆÃ½¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
SixTONES¤Ï¡¢1·î22Æü¤Ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMILESixTONES-Best Tracks-¡×¤âÈ¯Çä¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢6Ç¯Ê¬¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¶¦ÄÌQ&A¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢1ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¡Ö1ST¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤Î½Ö´Ö¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡¢3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¡ÖÀ¼¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢Ã¯¤Î¤É¤ó¤Ê¡ÈÀ¼¡É¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤Î¶¦ÄÌ¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤«¤é¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£
»£±ÆÆü¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÁ´°÷¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤´ÈÓ²ñ¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤Î6¿Í¡£¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤¿¡Á¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤Î·ëÂ«ÎÏ¤Ç¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¾Ð¤¤À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿Ô¤¤Ê¤¤¡£SixTONES¤Î³Î¤«¤Êå«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
