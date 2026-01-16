NBA¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥É¡¢½÷Í¥ºÊ¤ÈÆüËÜÎ¹¹Ô¤òËþµÊ¡¡¼ê¤Ä¤Ê¤®¡õÊú¤¤Ä¤¤¤Æ¥é¥Ö¥é¥Ö
NBA¤Î¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Ò¡¼¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÅÂÆ²Æþ¤ê¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡¢¥É¥¦¥§¥¤¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥É¤µ¤ó¡Ê43¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î11Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ´Ñ¸÷¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î¶½Ê³¤¬Îä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤¡×
¥¦¥§¥¤¥É¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆüËÜÎ¹¹Ô¤Î¶½Ê³¤¬Îä¤á¤ä¤é¤Ê¤¤¡£Åìµþ´Ñ¸÷¤Î·Ê¿§¤ò¤ª¸«¤»¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£ºÊ¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥ë¡¦¥æ¥Ë¥ª¥ó¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤È¡¢ÀõÁð¤äÅìµþ¥¿¥ï¡¼¼þÊÕ¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£É×ÉØ¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¤ê¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¤µ¤ó¤¬¥¦¥§¥¤¥É¤µ¤ó¤ÎÂÎ¤ËÊú¤¤Ä¤¤¤¿¤ê¤È¡¢Ãç¤à¤Ä¤Þ¤¸¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤ì¤âÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¤ÊÉ×ÉØ¡×¡Ö¥¦¥§¥¤¥É¤¬ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
