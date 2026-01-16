¡Ú¥ì¥Ó¥åー¡ÛRe:¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç»Ï¤á¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ¸³è¡§Á°ÊÔ¡£Âç¤¤Ê¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡ÖDIG¡×¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È(¡©)¤Ê¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥ìー¥äーµ¡Ç½ÉÕ¤¥×¥ê¥á¥¤¥ó¥¢¥ó¥×¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡ÖÇ¯¤âÌÀ¤±¤¿¤·¡¢¤¤¤¤²»¤Ç²»³Ú¤òÌû¤·¤ß¤¿¤¤¤«¤é¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òÇã¤ª¤¦¤«¤Ê¡£¤±¤ì¤ÉÉô²°¤¬¶¹¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¡ÖÍß¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤ª¶â¤¬¡Ä¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Êµ®Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¤ò³Ë¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤È¼¡²ó¤Î2²ó¤ËÊ¬¤±¤Æ¡¢É®¼Ô¤¬25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Ôー¥«ー¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢¾¯¤·ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Î³èÍÑË¡¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤Ï¥Ñ¥é¥´¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Ôー¥«ー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸µ¥¹¥Æ¥ì¥ª¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô°÷¤Ç¤¹
Ì¾¾è¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£É®¼Ô¤³¤È·ª¸¶¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥ª¹¥¤¤¬¹·¤¸¤Æ¥¹¥Æ¥ì¥ª¥µ¥¦¥ó¥É»ï¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¸µÊÔ½¸¼Ô¡£¸½ºßAV Watch¤Ç¤â·òÉ®¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®Ìî»ûÊÔ½¸Ä¹¤Î¸µ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¼Ô¤Ç¤¹¡£
¾ðÊó»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤¿¸å¡¢¸½ºß¤Ï¼«Æ°¼Ö¤Ë´Ø¤¹¤ëÊª½ñ¤¤È»£±Æ¤ò¤¹¤ëËµ¤é¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ªÀìÌçÇÞÂÎ¤Ë´ó¹Æ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¡Ö¥èー¥í¥Ô¥¢¥ó¥«ー¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Î¿³ºº°÷¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤¬Ä¹Ç¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëJBL¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¡Ö¥Ñ¥é¥´¥ó¡×
°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¤ÏJBL¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥´¥ó¡×¡£¥¹¥Æ¥ì¥ª¥µ¥¦¥ó¥É¼Ò¤ËÆþ¤ëÁ°¤Î27ºÐ¤Îº¢¡¢Æ¬¶â¥¼¥í¤Î60²óÊ§¤¤¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éô²°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î¹ó¤¤²»¤ËÁë¤«¤é¼Î¤Æ¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢Â¾¤ËÂå¤ï¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤Ê¤Ë¤è¤êÂç¤¤¹¤®¤ÆÉô²°¤«¤é½Ð¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÄü¤á¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ë¡£µ¤¤Å¤±¤ÐÌó»ÍÈ¾À¤µª¡¢¶¦¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¿È¤â¿´¤â¶â¤âÀ¸¤Êý¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¼«Ê¬¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤ÎÁ´¤Æ¡É¤ò¥ªー¥Ç¥£¥ª¤È¥Ñ¥é¥´¥ó¤ËÊû¤²¤¿¤¿¤á¡¢·ëº§¤Ï¤ª¤í¤«Èà½÷¤â¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥Ñ¥é¥´¥ó¤È·ëº§¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥µ¥¦¥ó¥É230¹æ¤ËÀÛÂð¤ÎÍÍ»Ò¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É®¼ÔÂð¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¡£¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ï¥¦¥¨¥¹¥®¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¥é¥Ã¥¯Ãæ±ûÉô¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥Àー¡£¤½¤¦¡¢¥Ñ¥é¥´¥ó¤ò¥Þ¥ë¥Á¥¢¥ó¥×¤Ç¶îÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ²¼¤Ï¼Â¸³Ãæ¤Î¥¹ー¥Ñー¥Ä¥¤ー¥¿ーÍÑ¥¢¥ó¥×
ÅöÁ³¡¢ºßÂð»þ¤Ï¥Ñ¥é¥´¥ó¤Ç²»³Ú¤òÌû¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤æ¤¨¤«Ä°¤¯»þ¤Ïµ¤¹ç¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢Ìë¤Ï¤´¶á½êÌÂÏÇ¤Î´ÑÅÀ¤«¤é²»¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ì¤æ¤¨¥¹¥Æ¥ì¥ª¥µ¥¦¥ó¥É¼Ò¤òÂà¿¦¤·¤¿Ìó10Ç¯Á°¤«¤é¡ÖÈÕ¼à¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È²»³Ú¤òÌû¤·¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö»þ´Ö¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤Ë²»³Ú¤¬Ìû¤·¤á¤ë¾®¤µ¤Ê¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë·ñÂÕ´ü¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¥Ñ¥é¥´¥ó¤À¤±¤Ç¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤³¤½À¸³è¤¬Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÉ×Â¿ºÊÀ©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÉÔÎÑ¤äÉâµ¤¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤È¼«Ê¬¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¥Ñ¥é¥´¥ó¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¥ïー¥¢¥ó¥×ÆâÂ¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥ìー¥äー¤È¥¹¥Ôー¥«ー¤À¤±¤Ç¹âÉÊ°Ì¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¤¬Ìû¤·¤á¤ë»þÂå¤¬Íè¤Þ¤·¤¿
ÏÃ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¡¢º£¤ä¥ªー¥Ç¥£¥ª¤ÏQubuz¤äAmazon Music Unlimited¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»¤òÌû¤·¤à»þÂå¡£É®¼Ô¤âLINN¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥×¥ìー¥äー¤Ç¤¢¤ëMAJIK DSM/4¤ò¥Ñ¥é¥´¥ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢Qubuz¤Ç¿§¡¹¤Ê²»³Ú¤òÌû¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
É®¼Ô¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¥×¥ìー¥äー¡¢LINN¤ÎMAJIK DSM/4(ÈÎÇä½ªÎ»)¡£¸½ºß¤ÏMAJIK DSM/5¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤ÎMAJIK DSM/4¤¬ÎÉ¤¯½ÐÍè¤¿µ¡³£¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¥×¥ê¥á¥¤¥ó¥¢¥ó¥×µ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥Í¥Ã¥È¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ì¤Ð¡¢¹âÉÊ°Ì¤Ê¥ªー¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¤¬´°·ë¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£ÊÌÅÓNAS¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤»þÂå¤¬Íè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
MAJIK DSM/4¤Î¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¡£LANÃ¼»Ò¤Î¤Û¤«¡¢USB¤äTOS¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÆþÎÏÃ¼»Ò¡¢¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ê¥í¥°ÆþÎÏÃ¼»Ò¤ËHDMI¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Êµ¡³£¤¬ÀÜÂ³¤Ç¤¤Þ¤¹
¤Ê¤ó¤È¥¹¥Ôー¥«ー½ÐÎÏ¤Þ¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¤³¤ÎLINN MAJIK DSM/4(¸½¹ÔÀ½ÉÊ¤ÏMAJIK DSM/5)¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¥Þ¥é¥ó¥Ä¤Î¡ÖMODEL M1¡×¤äEverolo Play¡ÖPLAY CD Edition¡×¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥ìー¥äーµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥×¥ê¥á¥¤¥ó¥¢¥ó¥×¤Ï³Æ¼Ò¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤ÏÃø¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê»¤»¤ÆAurender¡ÖA1000¡×¤äLUMIN¡ÖP1 MINI¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²»ÎÌÄ´À°µ¡Ç½ÉÕ¤¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥×¥ìー¥äー¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤È¥Ñ¥ïー¥É¥¹¥Ôー¥«ー¤ò·Ò¤²¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Ã±µ¡Ç½¥ªー¥Ç¥£¥ª¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à°Æ¤Ï¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢ºÆ¤Ó¥ªー¥Ç¥£¥ª¤òÌû¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£É®¼Ô¤Ï¡¢º£¸å¥ß¥Ë¥Þ¥à¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥³¥ó¥Ýー¥Í¥ó¥È¤¬¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î¼çÎ®¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖMAJIK DSM/4¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤òÇã¤¨¤Ð¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¹âÉÊ°Ì¤Ê¥µ¥Ö¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤¿ÅÓÃ¼¡¢Éâµ¤¤ÀÉÔÎÑ¤À¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤É¤³¤«¤Ø¡Ä¡Ä¡£¤³¤¦¤·¤ÆÌó25Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥Ôー¥«ー¤ò·Þ¤¨¤Æ¤Î¿·¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ¸³è¡¢Ì¾ÉÕ¤±¤Æ¡ÖRe:¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë»Ï¤á¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ¸³è¡×¤ÎËë¤¬¤¢¤¬¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ï¥í¥¯¥Ï¥ó¤Ë»Ï¤Þ¤ê¥í¥¯¥Ï¥ó¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¤È°Î¤¤¿Í¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿
¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ë¸Â¤é¤º¡¢ÀìÌçÇÞÂÎ¤ä¤ªÅ¹¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡Ö¡»¡»¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ê¤É¤È¹Í¤¨¤ë»þ´ü¤Ï¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£µ×¡¹¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦´¶³Ð¤òÌû¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Í½»»¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤â»ö¼Â¡Ä¡Ä¡£
¤½¤³¤Ç»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¸ý·Â¤¬16.5cm¤ä20cm¤Î¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸µ¡¤Ç¤¹¡£Àè¿Í¤Î¶µ¤¨¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ï¥í¥¯¥Ï¥ó(16.5cm¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸)¤Ë»Ï¤Þ¤ê¥í¥¯¥Ï¥ó¤Ë½ª¤ï¤ë¡×¤Î¤À¤½¤¦¡£É®¼Ô¤â³ØÀ¸»þÂå¤Ï¤ªÇ¯¶Ì¤ä¤ª¾®¸¯¤¤¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÇJBL¤Î¡ÖLE8T-H¡×¤ä¥À¥¤¥ä¥Èー¥ó¤Î¡ÖP-610MB¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÇã¤¤µá¤á¡¢¼«ºîÈ¢¤ËÆþ¤ì¤ÆÌû¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Ã¤½¤¯¥Í¥Ã¥È¤ÇÃµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥Þ¥É¥¤Ï¥Þー¥¯¥ªー¥Ç¥£¥ª¤È¥Õ¥©¥¹¥Æ¥¯¥¹¤¯¤é¤¤¤·¤«¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÏÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌÏÍÍ¡£¤Ê¤é¤Ð¤È¥ä¥Õー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥ë¥«¥ê¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤È¡¢Åö»þ¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÃ£¤¬Èæ³ÓÅª°Â²Á¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò¥áー¥«ーÀ½¤ÎÈ¢¤ËÆþ¤ì¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¥À¥¤¥ä¥Èー¥ó KB-610M¡¢JBL SP-LE8T¤¬¥Ú¥¢10Ëü±ß°Ì¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤³¤ì¤Ê¤éÈ¢¤òºî¤é¤º¤È¤âºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀÞ¤Ë¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¹¥Êª·ï¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î409B¤È¡¢¤½¤ì¤òÇ¼¤á¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖDIG¡×¤Ç¤¹
¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¥¹¥Ôー¥«ーDIG
¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯DIG¤Ï¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ªÉ¾ÏÀ²È¤Î¸Î¡¦¼ÄÅÄ´²°ìÀèÀ¸¤¬¼ê³Ý¤±¤é¤ì¤¿±£¤ì¤¿Ì¾µ¡¤Ê¤ó¤Ç¤¹
ÆÉ¼Ô½ô·»¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤«¤â¡£¤½¤³¤ÇDIG¤ÎÏÃ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Ï1941Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¤ÎÂç¼êÄÌ¿®²ñ¼ÒAT¡õT¤ÎÀ½Â¤ÉôÌç¤À¤Ã¤¿¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î²»¶ÁÉôÌç¤¬ÆÈÎ©(¸·Ì©¤Ë¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É)¤·¤¿²ñ¼Ò¡£¤Ê¤ó¤ÇÄÌ¿®µ¡²ñ¼Ò¤¬²»¶ÁÉôÌç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î? ¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÅÅÏÃµ¡¤Ë¥¹¥Ôー¥«ー¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£
°ìÀâ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤³¦½é¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤ÏÅÅÏÃµ¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤Åª¤Ë²»¤¬½Ð¤ëÊý¼°¤¬¸«¤Ä¤«¤ì¤Ð¡¢¤¢¤È¤Ï±Ç²è´Û¤ä¡¢¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¡¢¥Ûー¥à¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ëµ»½ÑÅ¾ÍÑ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤¯¡£¤Ä¤Þ¤ê»äÃ£¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤ÎÂçËÜ¤òÃ©¤ë¤È¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿²ñ¼Ò¤Ï¡¢Åö½é¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥µー¥Ó¥¹¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬ÀßÎ©Æ±Ç¯¤Ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Ð¥íー¡¦¥é¥ó¥·¥ó¥°¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤òÇã¼ý¡¢µ»½ÑÉû¼ÒÄ¹¤È·Þ¤¨¤Æ¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥ó¥·¥ó¥°¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥é¥ó¥·¥ó¥°¤µ¤ó¤Ï¡¢1946Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤Æ¡Ö¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Ð¥íー¡¦¥é¥ó¥·¥ó¥°¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¡×¡¢º£¤ÎJBL¤ò¶½¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬ºÄÌ³¤¬ËÄ¤é¤ß1949Ç¯9·î24Æü¡¢¹©¾ìÎ¢¤Î¥¢¥Ü¥«¥É¤ÎÌÚ¤Ë¥íー¥×¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£µýÇ¯47¡£
ÏÃ¤ò¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥é¥ó¥·¥ó¥°¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£1950Ç¯Âå¤«¤é1970Ç¯Âå¤Þ¤Ç¡¢Æ±¼Ò¤Ï·à¾ìÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¤ä¥¹¥¿¥¸¥ª¥â¥Ë¥¿ー¥¹¥Ôー¥«ー¡¢¥¢¥ó¥×¤ÎÊ¬Ìî¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡ÖÀ¹¼ÔÉ¬¿ê¤ÎÍý¤ò¤¢¤é¤Ï¤¹¡×¤È¤Ï¤è¤¯¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¡£1970Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤éÈÎÇä¤ÏÄãÌÂ¡£ÍÍ¡¹¤Ê²ñ¼Ò¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¡¢Çä¤é¤ì¡¢Çã¼ý¤µ¤ì¡Ä¡Ä¡£¸½ºß¤Ï¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤äBluetooth¥¹¥Ôー¥«ー¤òÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯ 409B
Â³¤¤¤Æ¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯ 409B¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£409B¤Ï¡¢1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¼ç¤Ë¸ø¶¦»ÜÀß¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·ÊüÁ÷¤äBGM¤Ê¤É¤ÎPA¸þ¤±¤Ëºî¤é¤ì¤¿Æ±¼´·¿¤Î¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£20cm¥³ー¥ó·¿¥¦ー¥Õ¥¡ー¤ÎÁ°¤Ë¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò²ð¤·¤Æ7cm¥³ー¥ó·¿¥Ä¥¤ー¥¿ー¤òÆ±¼´ÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤«»Ø¸þÆÃÀ¤¬120ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¶Ñ°ì¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¹¤¯¤ÆÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤Î¿Í¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤òÆÏ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¸ø¶¦»ÜÀß¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÞÏÀ¤Î¤³¤È¡¢¼«Âð¤Ç»È¤¦¾ì¹ç¡¢¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤²»¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤ò²ð¤·¤Æ7¥»¥ó¥Á¤Î¥³ー¥ó·¿¥Ä¥¤ー¥¿ー¤òÇÛÃÖ
¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÎ¢ÊÖ¤¹¤È¥Õ¥ìー¥à¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥°¥êー¥ó¤¬ÅÉ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢É®¼Ô¤Ë¤Ï¥¨¥á¥é¥ë¥É¤è¤ê¤âÈþ¤·¤¯µ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¸Å¤¤»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¼§µ¤²óÏ©¤Ï¥Ä¥¤ー¥¿ーÂ¦¤¬¥¢¥ë¥Ë¥³¡¢¥¦ー¥Õ¥¡ーÂ¦¤¬¥»¥é¥ß¥Ã¥¯(¥Õ¥§¥é¥¤¥È)¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¸ÄÂÎ¤Ï¥Ä¥¤ー¥¿ー¤â¥Õ¥§¥é¥¤¥È¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿
¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¼þÇÈ¿ô¤Ï2kHz¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯²óÏ©(¥³¥ó¥Ç¥ó¥µー)¤Ï¥Ö¥ê¥Ã¥¸ÉôÊ¬¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¤¥ë¤Î»Ñ¤¬¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼×ÃÇÆÃÀ¤Ï¤ª¤½¤é¤¯-6dB/oct¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¸øÉ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥ì¥¾¥ªー¥Ç¥£¥ª¥í¥´¤È¤ÏÌµ±ï¤Î50Hz～14kHz¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï½ÐÎÏ²»°µ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤È106.5dB/W/1.2m¤È¤¤¤¦¹âÇ½Î¨¡£¤³¤ì¤Ê¤é2A3¤Ê¤É¿¿¶õ´É¤ò»È¤Ã¤¿¾®½ÐÎÏ¥·¥ó¥°¥ë¥¢¥ó¥×¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹
¤½¤Î409B¤òÅö»þ¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤ÎÆüËÜÍ¢ÆþÂåÍýÅ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¤¬¡¢¼«¼Ò³«È¯¤·¤¿¥¨¥ó¥¯¥íー¥¸¥å¥¢¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·1971Ç¯8·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¤¬DIG¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥¯¥íー¥¸¥å¥¢¤òÀß·×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¤Î¼Ò°÷¤Ç¡¢¸å¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥ªÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ·òÉ®¤ò´ø¤ë¤ï¤ì¤¿¼ÄÅÄ´²°ì¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤·¤Î¤«¤ó¤µ¤ó¡×¤ÎÁêÀ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸Î¡¦¼ÄÅÄ´²°ì(¤·¤Î¤À¡¦¤Ò¤í¤«¤º)¤µ¤ó¡£¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯/DIG¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤Ç¤¹
É®¼Ô¤ÈDIG¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥ì¥ª¥µ¥¦¥ó¥É»ï¤Î¼èºà¤Ç¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Î¤ªÂð¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤¿»þ¤Î¤³¤È¡£ÀèÀ¸¤È¤Ï²ñ¼Ò¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤´¼«Âð¤Ø»Ç¤¦¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¿´¤òÌö¤é¤»¤Ê¤¬¤éÀèÀ¸Âð¤Ø¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¸¼´Ø¤òÆþ¤êº¸¼ê¤Î¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤Ë¾·¤«¤ì¤ë¤È¡¢´ãÁ°¤Ë¤Ï¥Ó¥¯¥È¥íー¥é ¥¯¥ì¥Ç¥ó¥¶¤È¤¤¤¦¥¢¥³ー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Ãß²»µ¡¤òÃæ±û¤Ë¡¢B&W¤Î¡Ö802D¡×¤È¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤Î·à¾ìÍÑ¥¹¥Ôー¥«ー¡ÖA7-500¡×¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÄÅÄÀèÀ¸¤ÎA7-500¤Ï¡¢ÀèÀ¸¤Î¤ª¿ÍÊÁ¤½¤Î¤â¤Î¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÍÛÀ¤ÇÂç¤é¤«¤Ç¼ª¤¢¤¿¤ê¤Î¤è¤¤Í¥¤·¤¤²»¿§¡£ÆÃ¤Ë²ÎÀ¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¾¡¼ê¤Ë¡Ö¥º¥ë¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
½çÄ´¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤¨¤¿º¢¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥ëー¥à¤ÎÆþ¸ýÉÕ¶á¤ËDIG¤¬¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤ÇÃÖ¤«¤ì¤ë¤Î¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ï¾È¤ì¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡Ö¥³¥ì¡¢²¶¤¬ÀÎºî¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¤Î»îºîÉÊ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤µ¤¡¡×¤È¡¢DIG¤òÉô²°¤ÎÃæ±û¤ËÃÖ¤¤¤Æ¥¢¥¥å¥Õ¥§ー¥º¤Î¥×¥ê¥á¥¤¥ó¥¢¥ó¥×¤È¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤Î²»¤Ï¡¢A7-500¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¡£
¡Ö¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ç¥¢¥¬¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁÇÄ¾¤ËÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤½¤¦¤«¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¡×¤ÈºÆ¤Ó¾È¤ì¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢°ú¤¤Á¤®¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ôー¥«ー¥±ー¥Ö¥ë¤ò³°¤·¡¢¤½¤½¤¯¤µ¤È¸µ¤Î°ÌÃÖ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£µ¢¤êÆ»¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤«¡¢¤¢¤ÎDIG¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×¤Ê¤É¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ÊÍè¡¢ÀèÀ¸¤È¤ª²ñ¤¤¤¹¤ëÅÙ¤ËDIG¤ÎÏÃ¤ò»Ç¤ª¤¦¤È»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾È¤ì¤é¤ì¤ÆÂ¿¤¯¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆÉ®¼Ô¤¬¥¹¥Æ¥ì¥ª¥µ¥¦¥ó¥É¤òµî¤Ã¤¿¿ôÇ¯¸å¡¢¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Ï2019Ç¯10·î¤Ëµ´ÀÒ¤ËÆþ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤ÎÈ¢¤Ë¤âÁÏ°Õ¹©É×¤¬¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¼ÄÅÄÀèÀ¸¤«¤é¶µ¤¨¤ÆÄº¤¤¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿
¥ä¥Õー¥ªー¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇDIG¤òÍî»¥¡£»ÙÊ§¤¤¶â³Û¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Ú¥¢¤Ç7Ëü±ß¼å¡ª Ã¯¤«¤ÈÁè¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ìÈ¯Íî»¥¤Ç¤·¤¿¡£
¿ôÆü¸å¤ËÆÏ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ù¼õ¤±¤·¤¿»þ¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÀä¶ç¡£¤µ¤é¤ËºÊñ¾õÂÖ¤Ç30kg¤È¤¤¤¦½Å¤µ¤Ë¹ø¤¬¥Ô¥¥Ã¡ª
¤Ê¤ó¤È¤«³«º¤·¤Æ¥¹¥êー¥µ¥¤¥º¤ò·×Â¬¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢375¡ß275¡ß640mm(Éý¡ß±ü¹Ô¤¡ß¹â¤µ)¤È¡¢JBL 4312¤ä¥¿¥ó¥Î¥¤ IIILZ¤¢¤¿¤ê¤È»÷¤¿Âç¤¤µ¡£¡ÖÇã¤¤Êª¤Ï¥¥Á¥ó¤È²¼Ä´¤Ù¤ò¤·¤Æ¤«¤é¡×¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿
¤ä¤äÇ»¤¤¥¦¥©ー¥ë¥Ê¥Ã¥È»Å¾å¤²¤Ë¡¢¿¥¤êÌÜ¤ÎÁÆ¤¤¥µ¥é¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬¼Â¤Ë¤è¤¤É÷¹ç¤¤¤Ç¡¢¥â¥À¥ó¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ï¤â¤Á¤í¤óÏÂ¼¼¤Ë¤â»÷¹ç¤¤¤½¤¦¡£¥µ¥é¥ó¥Í¥Ã¥È¤Î¼è¤ê³°¤·¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ð¥¹¥ì¥¹¥Ýー¥È¤Ïº¸±¦¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤È¤â¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤Î±¦Â¦¤Ë¤¢¤ê¡¢¥Ýー¥È¤ÏÃ±¤Ê¤ë»æÅû¤ÇÀÚ¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¡£¥¤¥Þ¥É¥Åö¤¿¤êÁ°¤Î¥Õ¥ì¥¢¥Ýー¥È·Á¾õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥Ôー¥«ー¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤Ï²û¤«¤·¤¤¥×¥Ã¥·¥å¼°¤Ç¤¹¡£»È¤¨¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¥±ー¥Ö¥ë¤¬¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¹¦¤ËÄÌ¤¹¤Î¤Ë°ì¶ìÏ«¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£ÍÍ¤Î¹âµé¥¹¥Ô―¥«ー¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤è¤ê¤â¥×¥Ã¥·¥å¼°¤ÎÊý¤¬³°¤ì¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÀÞ³Ñ¤Ê¤Î¤ÇÎ¢³¸¤ò¼è¤ê³°¤·¤ÆÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥ó¥¯¥íー¥¸¥ãー¤ÎÁÇºà¤Ï¥Ñー¥Á¥¯¥ë¥Üー¥É¤Ç¥Ð¥Ã¥Õ¥ë¤Ï18mm¸ü¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎÉôÊ¬¤Ï15mm¸ü¡£20cm¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤ÏÂ¦ÈÄ¤ÎÈÄ¸ü¤¬Çö¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤ÈÄã²»¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¡¢»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë·è¤á¤é¤ì¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì¤æ¤¨Êä¶¯»·¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÍè¤ÏµÛ²»ºà¤ÎÎà¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¥Õ¥§¥ë¥È¤ÎµÛ²»ºà¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµ¡¤ËµÛ²»ºà¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤ºÅ½¤Ã¤¿¤Þ¤Þ³¸¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¿´ÃÏ¤è¤¤DIG¤Î¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¥¾¥¯¥¾¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥Ñ¥é¥´¥ó¤Î¾å¤ËÀßÃÖ¡£MAJIK DSM/4¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¾å¼ê¤Ê²Î¼ê¤Ç¤â¿²µ¯¤Ä¾¸å¤ÏÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Ôー¥«ー¤âÃÖ¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ï¥¤¥¤²»¤¬½Ð¤Ê¤¤¤â¤Î¡£DIG¤â¤½¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤º¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¥³¥ì¡©¡×¤ÈÌÜ¤¬¥Æ¥ó¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º¾®¤µ¤Ê²»¤ò½Ð¤·¤¿¤Þ¤Þ²È¤ò¶õ¤±¤ë¤³¤È¿ô»þ´Ö¡£µ¢Âð¤·¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Î²»¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
50Ç¯°Ê¾åÁ°¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥¤¥Þ¥É¥¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤È¤ÏÌÄ¤ê¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ãæ¹â°è¤¬Ä¥¤ê½Ð¤·¤¿¡¢¾å¤â²¼¤â½Ð¤Ê¤¤¥Ê¥íー¥ì¥ó¥¸¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²»¤ò½Ð¤¹¤ÈÈ¢ÌÄ¤ê¤ä¥Ýー¥È¥Î¥¤¥º¤âÄ°¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»þÉ¾ÏÀ²È¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤¸¤ã¤¸¤ãÇÏ¤À¡×¤È¤«¡Ö¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÏÄ°¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹óÉ¾¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£ÀèÀ¸¡¢ÂçÊÑ¼ºÎé¤Ê»ö¤Ï¾µÃÎ¤Ç¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤Ã¤·¤ã¤é¤ì¤¿Êý¤Îµ¤»ý¤Á¡¢Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡£
¤Ç¤¹¤¬¸½Âå¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¤Ï¼ª¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¹âÍÈ¤¹¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê²»¤òÁÕ¤Ç¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£Á´¤Æ¤Î²»¤¬³è¤³è¤¤È¤·¤¿¼ç´ÑÅª¤ÊÉ½¸½¤Ï¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ÆÌû¤·¤¯¤ÆÌû¤·¤¯¤Æ¡£¥Õ¥ë¥ì¥ó¥¸·¿¤æ¤¨¤«Á°¸åº¸±¦¤ÎÄê°Ì¤¬¤È¤Æ¤âÎÉ¤¯¡¢ÆÃ¤Ë±ü¹Ô¤É½¸½¤¬°õ¾ÝÅª¡£¥«¥é¥Ã¤È¤·¤¿²»¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤Î¤è¤¤¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ôー¥¿ー¥½¥ó¡¦¥È¥ê¥ª¤ÎÌÃ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWe Get Requests(Ë®Âê¡§¥×¥êー¥º¡¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È)¡Ù¡£ºÇ¶á100¡ó Pure LPÈ×¤¬¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É®¼Ô¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈ×¤Ç¤¹
É®¼Ô°¦ÍÑ¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥×¥ìー¥äー¡¢EMT 950¤Ç»îÄ°
¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Ï¥¢¥Ê¥í¥°¥×¥ìー¥äー¤Î»îÄ°¼èºà¤Î»þ¡¢É¬¤º¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ôー¥¿ー¥½¥ó¡¦¥È¥ê¥ª¤ÎÌÃ¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖWe Get Requests(Ë®Âê¡§¥×¥êー¥º¡¦¥ê¥¯¥¨¥¹¥È)¡×¤ÎBÌÌ1¶ÊÌÜ¡ÖYou Look Good to Me¡×¤Ë¿Ë¤ò¹ß¤í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥¤¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó(b)¤ÎµÝÃÆ¤¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥í¥°¥×¥ìー¥äー¤Î¥Ô¥Ã¥Á°ÂÄêÅÙ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ªÌóÂ«¤Ç¤·¤¿¡£
¥ª¥¹¥«ー¡¦¥Ôー¥¿ー¥½¥ó(p)¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¥¿¥Ã¥Á¡¢¥¨¥É¡¦¥·¥°¥Ú¥ó(ds)¤Î¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ê¥Ö¥é¥·¥ïー¥¯¤¬ÍÛÀ¤Î¿§¤òÂÓ¤Ó¤¿´¥¤¤¤¿Í¥¤·¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉô²°¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥¯¤ÇÄ°¤¯¥¸¥ã¥º¡¢¼Â¤Ë¥¤¥¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥¸¥ã¥º¤â¥¤¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Î¸Æ¤Ó½Ð¤·ÊüÁ÷ÍÑ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÀ¼¤ÎºÆ¸½¤¬°ïÉÊ¡ª
¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Ï¥ªー¥Ç¥£¥ªÉ¾ÏÀ²È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀïÁ°¡¦Àï¸å¤Î²ÎÍØ¶Ê¡¢¾¼ÏÂÎ®¹Ô²Î»Ë¤Ë¿¼¤¤Â¤·Ø¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¿·À½ÉÊ¼èºà¤ÇÀèÀ¸¤¬¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾ï¤Ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¿Í¤Î²ÎÀ¼¤Ç¤¢¤ë¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Qobuz·ÐÍ³¤Ç¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¤Î¡Ö¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡×¤ò¥×¥ì¥¤
MAJIK DSM/4¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤«¤é³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È45Ç¯¡£¡Ö¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Î²¦ÍÍ¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÎëÌÚ²íÇ·¤Î²ÎÀ¼¤È»Ñ¤Ï¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¤ÆÃËÀ¤¬¹û¤ì¤ëÃË¤ÎÍýÁÛÁü¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Î5¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿À¸ÇÛ¿®¡ÖREAL TIME THE FIRST TAKE¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢¥é¥Ã¥Ä¡õ¥¹¥¿ー¤ÎÂåÉ½¶Ê¡Ö¤áÁÈ¤Î¤Ò¤È¡×¤Ï¡¢Âç¿Í¤Î¿§µ¤¤ÈÄ¥¤êµÍ¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤¤³èÆ°Îò¤«¤é¤¯¤ëÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¤¬Ä°¤¤É¤³¤í¡£
DIG¤Ï¤½¤ì¤é¤òåºÎï¤ËÉ½½Ð¤µ¤»¤Æ¡¢¼Â¤Ë³Ú¤·¤¤±éÁÕ¤È¤·¤Æ¥ê¥¹¥Êー¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£´Î¿´¤Î²ÎÀ¼¤â¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡¢´Å¤¯¤ÆÂÀ¤¤²ÎÀ¼¤È¡¢º´Æ£Á±Íº¤Î¥»¥¯¥·ー¤Ê¥Ð¥¹¥Üー¥«¥ë¤¬½Å¤Ê¤ê¤âåºÎï¤«¤Ä¥»¥¯¥·ー¤Ç»×¤ï¤º¥¾¥¯¥¾¥¯¡£»þÀÞ¥Þ¥¤¥¯¤òÎ¥¤ì¤Æ¹ç¤¤¤Î¼ê¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿åºÎï¡£Èà¤é¤Î¥¨¥Ðー¥°¥êー¥ó¤ÊÌ¥ÎÏ¤òDIG¤Ï¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡²ó¤ÏDIG¤ò¡ÖÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÌÄ¤é¤·Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¡ª
DIG¤Ë¤Ï¡Ö·¡¤ë¡×¤«¤éÅ¾¤¸¤Æ¡¢¡ÖÈ¯¸«¤¹¤ë¡×¡Ö¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¼ÄÅÄÀèÀ¸¤¬Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¤Ê¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡Ö¤³¤Î¥¹¥Ôー¥«ー¤Ç¥ªー¥Ç¥£¥ª¤È²»³Ú¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥Ç¥£¥ªµ¡´ï¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼ê¤¬½Ð¤·¤Å¤é¤¤»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸Å¤¤¥¹¥Ôー¥«ー¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¸½Âå¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢²òÁüÅÙ¤ä²»¾ì¤Ê¤É¤ÎÌÌ¤Ç½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¸Î(¤Õ¤ë)¤¤ò²¹(¤¿¤º)¤Í¡¢¿·¤·¤¤òÃÎ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡ØÏÀ¸ì¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Àè¿Í¤ÎÃÎ·Ã¤äÎò»Ë¤ò³Ø¤ó¤Ç¤«¤é¡¢¸½ºß¤äÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ñÌ£¤ÎÀ¤³¦¤ò³È¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÃÎ¼±Íß¤¬Ëþ¤¿¤»¤ë¤Î¤â¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¤È¤¤¤¦¼ñÌ£¤Î¤è¤¤¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸Å¤¤¥¹¥Ôー¥«ー¤À¤«¤é¸Å¼°¤æ¤«¤·¤¤²»¤¬¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤¤¥¹¥Ôー¥«ー¤Ï»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¸½Âå¤ÎÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¸½Âåµ¡¤Ç¤·¤«½Ð¤»¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸Å¤¤¤«¤é¡¢¿·¤·¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤óÃÖ¤¤¤Æ¡¢º£Ç¯¡¢ÆÉ¼Ô½ô·»¤¬¿´¤«¤é²»³Ú¤¬Ìû¤·¤á¤ë¡¢¤Î¤á¤ê¹þ¤á¤ë¥¹¥Ôー¥«ー¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤òµ§¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡²ó¤ÏDIG¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Î²£¤ËÃÖ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë