¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥é¥¤¥¢¥óÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë!? ¥É¥ë¥Óー¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬¸ì¤ë¡ÈÀï¾ì¤òºÆ¸½¤¹¤ë²»¡É¡£A24¡Ö¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×
¡Ö¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
³Î¼Â¤ËDolby Atmos¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤¡ÈÀïÆ®¡É±Ç²è
±Ç²è¡Ö¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×¤¬¡¢1·î16Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¤ëÊÆÆÈÎ©·Ï±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖA24¡×¤Î¿·ºî¤Ç¡¢¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Ë½¾·³¤·¤¿ÊÆ·³Ê¼»Î¤¿¤Á¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¶Ë¸Â¾õ¶·¤òÉÁ¤¯ÀïÁè±Ç²è¤À¡£
µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥·¥Ó¥ë¡¦¥¦¥©ー ¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸å¤ÎÆü¡×¤¬À¤³¦Åª¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¬ー¥é¥ó¥É¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä¹Ç¯¤Î½¾·³·Ð¸³¤ÈÆÃ¼ìÉôÂâ¶µ´±¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥ì¥¤¡¦¥á¥ó¥Éー¥µ¤¬¶¦Æ±´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¤Î¤â¼Â¤ÏËÜºî¡¢¥á¥ó¥Éー¥µ¤¬½êÂ°¤·¤¿¥¢¥á¥ê¥«³¤·³ÆÃ¼ìÉôÂâ¡¢¥Í¥¤¥Óー¥·ー¥ë¥º¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤Ë¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÅö»þ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÀ¤Ã¤¿±Ç²è¤Ê¤Î¤À¡£2000Ç¯Âå½éÆ¬¤ËËÖÈ¯¤·¤¿¥¤¥é¥¯ÀïÁè¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Î»Ñ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¡¢µ®½Å¤Ê°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤¢¤ë°ìºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¼Â¤Ï¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÂç¤¤Ê²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£¼ÂÏÃ¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ò¤¿¤À´Ñ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÑµÒ¤¬¡ÈÀï¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤ë´¶³Ð¡É¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹±é½Ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¤½¤Î¼´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö²»¶Á¡×¡£
Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Éー¥µ¤Ï¡ÖÀï¾ì¤Îµ²±¤Ï²»¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏDolby Atmos¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Éー¥µ¤äÅö»þ¤ÎÂâ°÷¤¿¤Á¤Îµ²±¤Ë¤¢¤ë¡ÈÀï¾ì¤Î²»¡É¤¬Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Ã±¤Ë²»¤¬ÇÉ¼ê¤ÊÀïÁè±Ç²è¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë±Ç¤ë¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õ´ÖÀ¤ä¶ÛÄ¥´¶¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖWarfare¡áÀïÆ®¾õÂÖ¡×¤ÎÃæ¤Ë´ÑµÒ¤¬Êü¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¡£·à¾ì¤ÎDolby Atmos´Ä¶¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºîÉÊÂÎ¸³¤Î³Ë¤Ë¤Ê¤ë±Ç²è¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¡£
º£²ó¤Ï¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¶¨²ñÆÃÊÌ¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¥É¥ë¥Óー¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¦²ÏÅìÅØ»á¤Ë¡¢¤³¤Î[¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê±Ç²è¤Î²»¶ÁÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¥×¥í¤¬¡¢ËÜºî¤Î²»¶ÁÅª¥¹¥´¤µ¤ò¸ì¤ë¡£
¥É¥ë¥Óー¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Î²ÏÅìÅØ»á²ÏÅì ÅØ(¤«¤ï¤Ò¤¬¤·¡¦¤Ä¤È¤à)»á ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1992Ç¯¤Ë¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë ¥Õ¥¡ー¥¤ー¥¹¥È¼Ò¤Î¥É¥ë¥Óー¥Õ¥£¥ë¥àÀ½ºîÉô¤ËÆþ¼Ò¡£ÀèÇ¤¼Ô¤Î¿¹´´À¸»á¤È¶¦¤ËDolby Laboratories Inc.Ç§Äê¤Î¥É¥ë¥Óー¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â¼Ì¡¦¥¢¥Ë¥á¤òÌä¤ï¤º1000ËÜ°Ê¾å¤ÎË®²èºîÉÊ¤Î²»¶ÁÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤Î¥É¥ë¥Óー¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆDolby Japan¤Èµ»½ÑÄó·È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£
¤½¤Î»Å»ö¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¤¬¡¢±Ç²èÀ©ºî¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤·¤¿²»¶Á±é½Ð¤¬±Ç²è´Û¤Î´ÑµÒ¤ËÅ¬ÀÚ¤ËÅÁ¤ï¤ë¤¿¤á¤Îµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤ò¿®¾ò¤È¤·¤Æ¡¢Dolby Digital¤äDolby Atmos¤Ê¤ÉDolby¤Î±Ç²è²»¶Á¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥ÈºÎÍÑºîÉÊ¤Î¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¡¢¥À¥Ó¥ó¥°¥¹¥Æー¥¸¤ä±Ç²è´Û¤Î²»¶ÁÆÃÀ¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¡¢¤½¤ÎÂ¾¿·µì¤Î±Ç²è²»¶Áµ»½Ñ¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î±Ç²è»º¶È¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè48²ó ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ ¶¨²ñÆÃÊÌ¾Þ¡£
ËÁÆ¬¤«¤é¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤Æ²»¤¬¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×¤Î²»¶ÁÅª¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï½ÆÀ¼¤äÇúÈ¯²»¡¢¹Ò¶õµ¡¤ÎÄÌ²á²»¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÀïÆ®²»¡É¤¬¾ÝÄ§Åª¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤é¤Î²»¤ÎÇ÷ÎÏ¤âÆ§¤Þ¤¨¤¿¾å¤Ç¡¢²ÏÅì»á¤Ï¡ÖËÜºî¤Î²»¶ÁÅª¤Ë¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¥·ー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ë¡£
²ÏÅì»á(°Ê²¼·É¾ÎÎ¬)¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤«¤é¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Þ¤Ç¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤¬²»¤Ç»ýÂ³Åª¤Ë°ì´Ó¤·¤Æ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤ÇÀï¾ì¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥¨¥¢¥í¥Ó¥¯¥¹±ÇÁü¤¬Î®¤ì¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡©¡×¤È´Ñ¤ë¼Ô¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¡£
²ÏÅì¡§ËÁÆ¬¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê±Ç¤ë¥¨¥¢¥í¥Ó¥¯¥¹¤Î²»³Ú¤«¤é¡¢¥¤¥é¥¯¤Î³¹Ãæ¤òÊ¼Ââ¤¿¤Á¤¬¿Ê¤à¥·ー¥ó¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÀïÆ®¾õÂÖ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¥«¥ª¥¹¤Ê²»À¼¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤ËÎ®¤ì¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¡ÈÅö»þ¤Î¥¤¥é¥¯¤Î¾õ¶·¤Ë´ÑµÒ¤ò°ú¤¹þ¤à¤â¤Î¡É¤È¤·¤Æ·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëBGM¤ä·àÈ¼¤¬¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê²»³Ú¤ÎÀûÎ§¤Ç¥·ー¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë±é½Ð¤¬´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¯¡¢ÎäÀÅ¤Ë¾õ¶·¤òÉÁ¼Ì¤¹¤ë´Ä¶²»¤ä¥»¥ê¥Õ¤Ê¤É¤Î¡È²»À¼¡É¤¬¤¢¤ë¤Î¤ß¤À¡£Âç¤¤Ê²»¤â¾®¤µ¤Ê²»¤â¿Í¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¡¢¾ï¤ËÃ¸¡¹¤È¡È¸½¼Â¤Î²»¡É¤È¤·¤ÆÌÄ¤ê¡¢´ÑµÒ¤Î´¶¾ð¤òÀú¤ê¤¹¤®¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
²ÏÅì¡§Îã¤¨¤Ð¡¢½Ö´ÖÅª¤Ë´ÑµÒ¤ò¶Ã¤«¤»¤ëIED(Â¨ÀÊÇúÈ¯ÁõÃÖ)¤ÎÇúÈ¯¥·ー¥ó¡£¤¢¤Î½Ö´Ö¤«¤é´ÑµÒ¤Ï¤º¤Ã¤È¡ÈÀïÆ®¤ÎÃæ¡É¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¤â¤½¤³¤«¤éÀè¤â¤º¤Ã¤ÈºÙ¤«¤¤²»¤ÎÀß·×¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²»ÎÌ¤ä¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¤ò¶î»È¤·¤¿¥µ¥¦¥ó¥ÉÀß·×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ÑµÒ¤òÀïÆ®¤½¤Î¤â¤Î¤Ë´¬¤¹þ¤ßÂ³¤±¤ë»Å³Ý¤±¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ê¥Õ¤Î°·¤¤Êý¤â¡¢±Ç²è¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¾ðÊó¤Ï¤¤Á¤ó¤ÈÊ¹¤¼è¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÇúÈ¯¸å¤äº®Íð¤ÎÂþÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤¨¤ÆÊ¹¤¼è¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ë¡£
²ÏÅì¡§¸½¼Â¤Ë¡¢ÇúÈ¯¤¬µ¯¤¤¿¸å¤Î¸½¾ì¤Ï¡¢º®Íð¤·¤¹¤®¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤ì¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
»ä¤ÏÆüËÜ¸ì»úËëÉÕ¤¤Ç´Ñ¤¿¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÏÊ¸»ú¤ÇÇÄ°®¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ê¥Õ²»À¼¤À¤±¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤¹¤ë¤ÈÈó¾ï¤Ëº®ÆÙ¤È¤·¤¿²»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¸½¾ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¹½À®¤¹¤ë²»ºî¤ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
Dolby Atmos¤Î¥¹¥´¤µ¤Ï½ÆÃÆ¤äÀïÆ®µ¡¤¬Æ¬¾å¤ò°ÜÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
Dolby Atmos¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢Ã±¤Ë²»¤¬Î©ÂÎÅª¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ÏÅì»á¤Ï¡ÖÅ·°æ¤È¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ôー¥«ー·²¤Î¼þÇÈ¿ôÆÃÀ¤¬¡¢Äã²»°è¡¦¹â²»°è¶¦¤Ë±ä¿¤µ¤ì¤Æ¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥¹¥Ôー¥«ー¤ÈÆ±¤¸²»¿§¤ÇÌÄ¤é¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤¬½¾Íè¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Ùー¥¹¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÍøÅÀ¡×¤È¤â¸ì¤ë¡£
²ÏÅì¡§½¾Íè¤Î¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¥Ùー¥¹¤Î¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤È¤Ï¡¢Îã¤¨¤ÐÀïÆ®µ¡¤¬ÄÌ¤ë¤È¤¤Î²»¿§¤¬°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÆ®µ¡¤ÎÀÜ¶á¤äÄÌ²á¤È¤¤¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ç´¶¤¸¤ë¡È¥°¥ó¡É¤È¤¤¤¦°µÇ÷´¶¤ä¡¢¡È¥·¥å¥Ã¡É¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤²»¿§¤Ï¡¢Å·°æ¤È¥µ¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÄã²»¤È¹â²»¤¬¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¥ê¥¢¥ë¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤â¤Î¡£°ÌÁê¤ÎÊÑ²½¤â¤è¤êºÙ¤«¤¯É½¸½¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê¹¤¤ÂÓ°è¤Î¼þÇÈ¿ô¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤Ê»ëÄ°´¶¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏDolby Atmos¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê´ÑµÒ¤Ï¡¢Ä°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢²»¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¾õ¶·¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤ï¤±¤À¡£¤Þ¤¿²ÏÅì»á¤Ï¡¢¡ÖÀÅ¤«¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë¶õµ¤¤ÎÍÉ¤é¤®¤â¡¢Dolby Atmos¤Î¿¿²Á¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð½øÈ×¤Ç¡¢¥¤¥é¥¯¤Î³¹Ãæ¤ò±Ç¤¹¥·ー¥ó¡£
(C)2025 Real Time Situation LLC. All Rights Reserved.
²ÏÅì¡§¤ª¤½¤é¤¯¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Äã²»°è¤ò»È¤Ã¤¿É÷¤Î²»¤¬¡¢Æ¬¾å¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²ó¤ë¤è¤¦¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´ÑµÒ¤Ï¤½¤ì¤ò²»¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¤¥é¥¯¤ÎÉ÷¤ä¶õµ¤¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²»¤¬¡È¤É¤³¤«¤éÄ°¤³¤¨¤¿¤«¡É¤È¤¤¤¦Ç¾ÆâÄê°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¤½¤³¤Ë¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤¬¤¢¤ë¡É¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦²»¤Î°ÌÁê¤ò»ýÂ³Åª¤Ë¤«¤ÄºÙ¤«¤¯ÊÑ²½¤µ¤»¡¢Dolby Atmos¤Î¥¹¥Ôー¥«ーÇÛÃÖ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿¶õ´ÖÄê°Ì¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
Å·°æ¥¹¥Ôー¥«ー¤È¥µ¥é¥¦¥ó¥É¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¥¹¥Ôー¥«ー¤Î²»¿§¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤¦¤·¤¿É½¸½¤¬À®Î©¤¹¤ë¡£Dolby Atmos¤ÎÎÉ¤µ¤¬À¸¤¤¿±é½Ð¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¤¥é¥¯¤Î³¹ÊÂ¤ß¤¬±Ç¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¤Ë¥ªー¥×¥ó¥»¥Ã¥È¤òºî¤Ã¤Æ»£±Æ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤··à¾ì¤Ç´ÑµÒ¤¬ÂÎ´¶¤¹¤ë¤½¤ì¤Ï¡È¥¤¥é¥¯¤Î³¹ÊÂ¤ß¤Î¶õµ¤´¶¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Dolby Atmos¤Ê¤Î¤À¡£²»¤Î¼Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶õµ¤¤ÎÌ©ÅÙ¤ä¶õ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±Ç²è¤Î»ëÄ°ÂÎ´¶¤ÏÂç¤¤¯¿Ê²½¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë·à¾ì¤Ç´Ñ¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
´ÑµÒ¤ò¡È¤æ¤Ã¤¯¤ê¸½¼Â¤ËÌá¤¹¡É¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Î²»
¤µ¤é¤Ë¡¢²ÏÅì»á¤¬ÆÃ¤Ë¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤¬¡¢¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Î²»¶Á±é½Ð¤À¤È¤¤¤¦¡£
²ÏÅì¡§¹õÃÏ¤ËÇòÊ¸»ú¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¥Ñ¥Ã¥É²»¤¬ÌÄ¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾¯¡¹°ãÏÂ´¶¤Î¤¢¤ë¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Î³Ú¶Ê¡£¤½¤Î¥Ñ¥Ã¥É¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤¬¡¢»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÊý¤Ç´ë¶È¥í¥´¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¢¤¿¤ê¤«¤é¡¢»ÍÊ¬ÂÇ¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Çº£¤Ã¤Ý¤¤¥ê¥º¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¾å½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢ËÜÊÔ¤ÏBGM¤Î±é½Ð¤¬´ðËÜÅª¤Ë¤Ê¤¤¡£Í£°ì¡¢²»³Ú¤é¤·¤¤¤Î¤ÏËÁÆ¬¤ÇÎ®¤ì¤ë¥¨¥¢¥í¥Ó¥¯¥¹±ÇÁü¤ÎBGM¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤â2006Ç¯Åö»þ¤òÉÁ¤¯¥·ー¥ó¤Î¤¿¤á¡¢20Ç¯Á°¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¤·¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²ÏÅì¡§¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Î¥é¥¹¥È¤Ç»ÍÊ¬ÂÇ¤Á¤Î¥ê¥º¥à¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÜºî¤Ç½é¤á¤Æ¸½ÂåÅª¤Ê²»¤¬ÌÄ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±é½Ð¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç2006Ç¯¤Î¥¤¥é¥¯¤ÎÀïÆ®¾õÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿´ÑµÒ¤Î°Õ¼±¤ò¡¢ºÇ¸å¤Ë¸½¼Â¤ËÌá¤¹¸ú²Ì¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ó¤ÊÆÃ¼ì¤Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤éÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë²»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥¨¥ó¥É¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Î½Ð¤·Êý¤â¡¢Dolby Cinema¤Ç´Ñ¤ë¤È¹â½ãÅÙ¤Ê¹õ¤¬³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
²ÏÅì¡§Í¾·×¤ÊÁõ¾þ¤òÇÓ¤·¤¿¹õÃÏ¤ËÇòÊ¸»ú¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ËÜÊÔ»ëÄ°¸å¤ÎÍ¾±¤¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£½¾Íè¤ÎÌÀ¤ë¤¤¹õ¤À¤È°ìµ¤¤Ë¸½¼Â¤ËÌá¤µ¤ì¤ë´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½ãÅÙ¤Î¹â¤¤åºÎï¤Ê¹õ¤Î²èÌÌ¤Ë¡¢»ýÂ³Åª¤Ê¥Ñ¥Ã¥É²»¤¬¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ÑµÒ¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¸½¼Â¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥É¥íー¥ë¤Î±é½Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤É¤ó¤Ê°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢´ÆÆÄ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÜºî¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¤Ê¤éDolby Cinema¤À¤È¤è¤êÎÉ¤¤ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡×¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë±Ç²èÂÎ¸³
ºÇ¸å¤Ë¡¢²ÏÅì»á¤Ï²áµî¤ÎÀïÁè±Ç²è¤Ç¶¯¤¯µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°´ÆÆÄºî¡Ö¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡×(1998Ç¯)¤òµó¤²¤¿¡£¤´Â¸¤¸¡¢ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¡Ö¥Î¥ë¥Þ¥ó¥Ç¥£ー¾åÎ¦ºîÀï¡×¤òÉÁ¤¤¤¿ÀïÁè±Ç²è¤ÎÄ¶ÍÌ¾ºî¤Ç¤¢¤ë¡£
²ÏÅì¡§ÍÌ¾¤ÊËÁÆ¬¿ô½½Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤ë¾åÎ¦¥·ー¥ó¡£½é¤á¤Æ¤¢¤ì¤ò´Ñ¤¿¤È¤¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿åÃæ¤ËÀø¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÃÆ¤Î²»¤ÎÄ°¤³¤¨Êý¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ¡¢¡È¤³¤ì¤¬ÀïÁè¤Î²»¤Ê¤ó¤À¡É¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡Ø¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ø¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡Ù¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
²ÏÅì»á¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»ä¤Ï¼ÂºÝ¤ËÀï¾ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºî¤ê¼ê¤¿¤Á¤¬É½¸½¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡¢
²ÏÅì¡§¡Ø¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡Ù¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÀïÁè±Ç²è¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡Ù¤Ï¡¢¤½¤Î´¶³Ð¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£Ã±¤Ë±Ç²è¤Ç¡ÈÀïÁè¤äÀï¾ì¡É¤òÉÁ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÀïÆ®¡É¤½¤Î¤â¤Î¤òºÆ¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢ÀïÁè¤ÎÂçµÁÌ¾Ê¬¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¥ê¥¢¥ë¤Ë¡ÈÀïÆ®¡É¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀïÆ®¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏÊ¼»Î¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¤¥é¥¯¤ÎÉáÄÌ¤Î²ÈÂ²¤Î»Ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÈÀïÁè¤Î¸½¼Â¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤è¡É¤È¤¤¤¦ÉÁ¤Êý¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê·×»»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
´Õ¾Þ¤Ï¤¼¤ÒDolby Cinema¡¿Dolby Atmos¤Î·à¾ì¤Ç
¡Ö¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢ ÀïÃÏºÇÁ°Àþ¡×¤Ï¡¢Dolby Atmos¤È¤¤¤¦¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò¡¢Ã±¤Ê¤ëÎ©ÂÎ²»¶Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤¬·Ð¸³¤·¤¿¸½¼Â¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿Îã¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢ËÜºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿ÊÆ¹ñÂàÌò·³¿Í¡¦²ÈÂ²¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¡ÖÀï¾ì¤ÎÃÏ¹ö¤òºÇ¤âÀµ³Î¤ËÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¸½¼Â¤Î(Àï¾ì¤Î)²»¡×¤È¡¢¤½¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤òÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
²ÏÅì»á¤Ï¡¢ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ç¤¤ì¤ÐDolby Cinema¡¿Dolby Atmos¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤ÇÂ¾¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤â´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
²ÏÅì¡§Î¾Êý¤òÂÎ¸³¤·¤¿¤é¡¢¡È¤¢¤ì¡© Æ±¤¸ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ë»ëÄ°´¶¤¬°ã¤¦¤Ê¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤³¤Î»Å»ö¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¤¸ºîÉÊ¤ÇÄ°¤Èæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤Ï¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ê¤ªÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÈÀïÆ®¡É¤ò¡¢½é¤á¤ÆÀ¸¡¹¤·¤¯ÄÉÂÎ¸³¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ËÜºî¤¬ÆüËÜ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ë¤â¤Þ¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£
²ÏÅì»á¤ò¤·¤Æ¡Ö¡Ø¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡Ù¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëºîÉÊ¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿°ìºî¡£¤½¤Î²»¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¤¼¤ÒDolby Cinema¡¿Dolby AtmosÂÐ±þ¤Î·à¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¡ãºîÉÊ³µÍ×¡ä¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê
2006Ç¯¡¢¥¤¥é¥¯¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥á¥ó¥Éー¥µ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«ÆÃ¼ìÉôÂâ¤Î¾®Ââ£¸Ì¾¤Ï¡¢´í¸±ÃÏÂÓ¥é¥Þ¥Ç¥£¤Ç¡¢¥¢¥ë¥«¥¤¥À´´Éô¤Î´Æ»ë¤ÈÁÀ·â¤ÎÇ¤Ì³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬»öÂÖ¤ò»¡ÃÎ¤·¤¿Å¨Ê¼¤«¤éÀèÀ©¹¶·â¤ò¼õ¤±¡¢Á´ÌÌ¾×ÆÍ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£È¿ÍðÀªÎÏ¤Ë´°Á´Êñ°Ï¤µ¤ì¡¢Éé½ý¼Ô¤ÏÂ³½Ð¡£µß½õ¤òÍ×ÀÁ¤¹¤ë¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¸½¾ì¤ÏÃÏ¹ö¤È²½¤¹¡£ËÜÉô¤È¤ÎÄÌ¿®¤òÊÄ¤¶¤·¤¿ÄÌ¿®Ê¼¡¦¥á¥ó¥Éー¥µ¡¢»Ø´ø´±¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¤ÏÉôÂâ¤Ø¤Î»Ø¼¨¤ò´°Á´¤ËÊü´þ¤·¡¢³§¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ëÁÀ·â¼ê¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È(°¦¾Î:¥Öー¥¸¥ãーŽ¥¥Öー(É¡¤¯¤½¥Öー¤Î°Õ))¤ÏÇú·â¤Ë¤è¤ê°Õ¼±¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÄË¤ß¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¶«¤ÓÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¼Ô¡¢ÄÃÄËºÞ¤Î¥â¥ë¥Ò¥Í¤òÂÇ¤Á´Ö°ã¤¨¤ë¼Ô¡¢»ý¤Á¾ì¤ò¼é¤é¤º¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë´Ù¤ë¼Ô¡£Èà¤é¤ÏÆ¨¤²¾ì¤Î¤Ê¤¤¡¢¹ì²»ÌÄ¤ê¶Á¤¯¥¦¥©ー¥Õ¥§¥¢(ÀïÆ®)¤«¤é¡¢¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÃ¦½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡£
