¡¡£±£µÆü¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Î¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï¡¢£±¥É¥ë¡á£±£µ£¸±ß£¶£³Á¬Á°¸å¤ÈÁ°Æü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£²£°Á¬¼å¤Î¥É¥ë¹â¡¦±ß°Â¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥æー¥í¤Ï£±¥æー¥í¡á£±£¸£´±ß£±£¶Á¬Á°¸å¤ÈÆ±£´£°Á¬¼å¤Î¥æー¥í°Â¡¦±ß¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿Á°½µÊ¬¤ÎÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢£±·î¤Î¥Ë¥åー¥èー¥¯Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤È£±·î¤Î¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢Ï¢¶äÀ½Â¤¶È·Êµ¤»Ø¿ô¤¬¤È¤â¤Ë²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÊÆ·Êµ¤¤ÎÄì·ø¤µ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥É¥ëÇã¤¤¤¬Àè¹Ô¡£¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËºâÀ¯¥ê¥¹¥¯¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é±ß¤¬Çä¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥ë±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ£±£µ£¸±ß£¸£¸Á¬¤Þ¤Ç¾å¿¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤ÎÄÌ²ßÅö¶É¤Ë¤è¤ë°ÙÂØ²ðÆþ¤¬·Ù²ü¤µ¤ì¾åÃÍ¤òÄÉ¤¦Æ°¤¤Ï¹¤¬¤é¤º¡£ÆüËÜ»þ´Ö£±£µÆüÍ¼¤Ë°ìÉô¤Ç¡ÖÆü¶ä¤Ï±ß°Â¤ÎÊª²Á¾å¿¶¤ì¤ä·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÁØ¤Î±ß°Â¤¬º£¸å¤ÎÍø¾å¤²¥Úー¥¹¤òÂ®¤á¤ë²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿ÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥É¥ë¤ÏÇã¤¤°ì½ä¸å¤Ë¿¤ÓÇº¤ó¤À¡£°ìÊý¡¢ÎÉ¹¥¤ÊÊÆ·ÐºÑ»ØÉ¸¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥ëÇã¤¤¡¦¥æー¥íÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤ì¤ÆÂÐ±ß¤Ç¤â¥æー¥í¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥æー¥í¤ÏÂÐ¥É¥ë¤Ç£±¥æー¥í¡á£±¡¥£±£¶£°£¹¥É¥ëÁ°¸å¤ÈÁ°Æü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ£°¡¥£°£°£³£µ¥É¥ëÄøÅÙ¤Î¥æー¥í°Â¡¦¥É¥ë¹â¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
