¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î¿Í¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤5¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú°å»Õ´Æ½¤¡Û
ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ä¿Íº®¤ß¤ÎÃæ¤Ê¤É¤ÇµÞ¤ËÉÔ°Â¤äÆ°Ø©¡¦¤á¤Þ¤¤¤Ë½±¤ï¤ì¡¢»à¤Ì¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶²ÉÝ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤¬·«¤êÊÖ¤·µ¯¤³¤ë¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ä¤é¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤ÎÊý¤Î´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ø¤Î¤¤¤¿¤ï¤ê¤È´ó¤êÅº¤¤¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¸µµ¤¤Å¤±¤è¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬¤«¤¨¤Ã¤Æ´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÎÊý¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¸ÀÍÕ¤ÎÎã¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
°ËÆ£ Íµ£¡ÊÇð¥á¥ó¥¿¥ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
Àº¿À²Ê(¿´ÎÅÆâ²Ê),Àº¿À¿À·Ð²Ê,¿´ÎÅÆâ²Ê¡£
ÊÝÍÌÈµö¡¦»ñ³Ê
°å»ÕÌÈµö¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê·ò¹¯¥¹¥Ýー¥Ä°å
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î¿Í¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ä´ó¤êÅº¤¤Êý
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î¿Í¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀÕ¤á¤ë¡¦¾Ç¤é¤»¤ë¡¦·è¤á¤Ä¤±¤ë¡¦ÌµÍý¤Ë¹ÔÆ°¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
´èÄ¥¤Ã¤Æ
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤É¤¦¤¹¤ë
Áá¤¯¼£¤½¤¦
µ¤¤Î»ý¤Á¤è¤¦¤À¤è
¤¹¤°¤è¤¯¤Ê¤ë¤è
ÈÝÄê¤ä¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤è¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Î¿Í¤Ë¤«¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤è¤¤¸ÀÍÕ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÎÊý¤ÈÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¼ª¤ò·¹¤±¡¢°Â¿´´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤È¤·¤¿¤é°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Í
¤Ä¤é¤¤¤Í¡£¤Ä¤é¤«¤Ã¤¿¤Í¡£
¤ï¤¿¤·¤Ç¤â¤½¤Î¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤é¤Ä¤é¤¤¤À¤í¤¦¤Ê
¤è¤¯²æËý¤·¤¿¤Í
¤¤¤Ä¤Ç¤â»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é±óÎ¸¤Ê¤¯À¼¤ò¤«¤±¤Æ
Áê¼ê¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²ÈÂ²¤ä¿È¶á¤Ê¿Í¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´ó¤êÅº¤¨¤Ð¤è¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤Ï¿ÈÂÎ¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤â°Û¾ïÃÍ¤¬½Ð¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¼Â´¶¤¬¤â¤Á¤Ë¤¯¤¤¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤óËÜ¿Í¤È¤È¤â¤Ë²ÈÂ²¤ä¼þ°Ï¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÎÃÎ¼±¤ÈÍý²ò¤ò¤â¤Á¡¢¿´¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀµ¤·¤¯Ç§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÎÈ¯ºî¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡¢È¯ºî¤Ç¤Ï»à¤Ê¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¤ÉÔ°Â¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ëÊý¤¬Âç¾æÉ×¤Ê¤É¤È¤ä¤µ¤·¤¯À¼¤ò¤«¤±¤ÆÇØÃæ¤ò¤µ¤¹¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¿ÈÂÎ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÉÔ°Â¤¬¤ä¤ï¤é¤®¤Þ¤¹¡£°åÎÅµ¡´Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò¤¿¤á¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤é¡¢Áá´ü¼õ¿Ç¤ò´«¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼£ÎÅ¤Ë1ÅÙ¤ÏÉÕ¤Åº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¾ì¶²ÉÝ¤¬¤¢¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤Ç¤Î³°½Ð¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÉÕ¤Åº¤¤¤ä¥±¥¢¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬°ì¿Í¤Ç¤³¤Ê¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤´¼«¿È¤âÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Î²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥éー¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¸«¼é¤ëÊý¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤¿¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
ÆÍÁ³¶¯Îõ¤ÊÉÔ°Â´¶¤Ë½±¤ï¤ìÆ°Ø©¤ä¸ÆµÛº¤Æñ¤¬µ¯¤³¤ê»à¤Ì¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ò³Ð¤¨¤ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤Ê¶ì¤·¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Æâ²Ê¤Î¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤â°Û¾ï¤Ï¸«¤é¤ì¤º¡¢¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤º¤Ë¤µ¤é¤Ë¶ì¤·¤à¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ä¿Íº®¤ß¤Ê¤É¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯È¯ºî¤Ë»÷¤¿¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Àº¿À²Ê¤«¿´ÎÅÆâ²Ê¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ÏÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¡¢¤ì¤Ã¤¤È¤·¤¿¿´¤ÎÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£´µ¼Ô¤µ¤óËÜ¿Í¤È¼þ°Ï¤ÎÊý¤¬¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼£ÎÅ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÀÜ¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢·è¤á¤Ä¤±¤ä°Â°×¤Ê°Ö¤á¤ò¸À¤ï¤º¡¢¤Þ¤º¤Ï´µ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤ò·¹Ä°¤·¡¢°Â¿´´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
