¡ÖºÇ¸å¤Ë²¿¤«¡¢¼ÁÌä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤Ï²¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ö²¿¤«¼ÁÌä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÊÌ¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤â»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢²¿¤«Ê¹¤«¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£
½¢³è¡¦Å¾¿¦¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡Ö»×¹Í¤¬»ß¤Þ¤ë»þ´Ö¡×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌä¤¤¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡×¤Î2¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¡ÈÊ¹¤Êý¡É¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡© ¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÃæÅÄË°ì¤µ¤ó¤È¡ØËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡ÙÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë°ÂºØÍ¦¼ù¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÎ¸«¤«¤é¡Ö¿¦¾ì¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÇº¤ß¡×¤ò²ò·è¤ØÆ³¤¯¡£¡Ê¹½À®¶¨ÎÏ¡¿¹â´Ø¿Ê¡¦¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
ÌÌÀÜ¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤¹¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÃç´ÖÃµ¤·¡×
ÃæÅÄË°ì¡Ê°Ê²¼¡¢ÃæÅÄ¡Ë¡¡¤¤¤Á¤Ð¤ó³Î¼Â¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤ë²ñ¼Ò¤Î¾ðÊó¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆÉ¤ó¤Ç¡¢»öÁ°¤Ë¼ÁÌä¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÌÌÀÜ´±¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¤è¤¯²¼Ä´¤Ù¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡×¤È¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ä¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¤»¤º¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀïÎ¬Åª¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÌÌÀÜ¤Î¾ì¤Ç¡Ö¾®¤µ¤Ê»ö¼Â¼ÁÌä¤ò²¿¸Ä¤â·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¡×¤Î¤â¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤È¡¢»ö¼Â¤¬1¤Ä¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¤Þ¤¿¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ö¼Â¤¬Áý¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬»öÁ°¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åú¤¨¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ÂºØÍ¦¼ù¡Ê°Ê²¼¡¢°ÂºØ¡Ë¡¡¡ØËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÖºÎÍÑ¡×¡á¡Ö¡ÈÇÈÄ¹¤Î¹ç¤¦Ãç´Ö¡ÉÃµ¤·¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡ÖÌÌÀÜ¡×¡á¡Ö¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤òÃµ¤ëÂÐÏÃ¤Î¾ì¡×¤Ç¤¢¤ë¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÌÀÜ¤¹¤ëÂ¦¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î±þÊç¼Ô¤ÈËÜÅö¤ËÃç´Ö¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡×¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Öµ·¼°À¡×¤Î¶¯¤¤¾ì¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö²¿¤«¼ÁÌä¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤Ï¤Þ¤ê¤¤é¤Ê¤¤¡¢¡Ö±þÊç¼Ô¤ÎÆâÌÌ¤ä¶½Ì£¡×¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î²ñ¼Ò¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤À¤È¡¢±þÊç¼Ô¤¬¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤Î²ñ¼Ò¤ËÍè¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÌÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¦¤â¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¤¼ÁÌä¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢ËÜÅö¤Ë¥¦¥Á¤ÇÆ¯¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤¤¤íÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÌÀÜ¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤È¸Ä¿Í¡×¤Î¤ä¤ê¤È¤ê
°ÂºØ¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Öµ·¼°Åª¡×¤ÊÌÌÀÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Á°¤«¤é¸Ä¿ÍÅª¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢¡Ö¸Ä¿Í¼ç¸ì¡×¤Î¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¤½¤Î¿Í¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¿Í¤È¤ÏÃç´Ö¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
µÕ¤Ë¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë²¿¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤È¤¡ÖÆÃ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ËÄÂç¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë²¿¤âÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÎä¤á¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
ÃæÅÄ¡¡ÌÌÀÜ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤±¤Ã¤³¤¦¸Ä¿ÍÅª¤Ê¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤Æ¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£
°ÂºØ¡¡¡ÖºÇ¸å¤Ë²¿¤«Ê¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ï¡¢Í½ÄêÄ´ÏÂ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÌÌÀÜ¤Î¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸Ä¿Í¤È¸Ä¿Í¤ÎÂÐÏÃ¡×¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤¬½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÊËÜµ»ö¤ÏËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¡Ö¤Ê¤¼¡×¤ÈÊ¹¤«¤Ê¤¤¼ÁÌä½Ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦ÃæÅÄË°ì¤µ¤ó¤È¡¢¡ØËÁ¸±¤¹¤ëÁÈ¿¥¤Î¤Ä¤¯¤ê¤«¤¿¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦°ÂºØÍ¦¼ù¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÐÃÌµ»ö¤Ç¤¹¡Ë