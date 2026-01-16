°ì¶¶Âç¡¿Åì²ÊÂç¡Ö½¢¿¦Àè´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°2025¡ª¼Â³Ø¡¦µ»½Ñ¤Î¡È¥ì¥Ù¥Á¤Ê¥¨¥ê¡¼¥È¤¿¤Á¡É¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡©
¿·Â´ºÎÍÑ¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤òÇØ·Ê¤Ë´ë¶È¤ÎºÎÍÑ°ÕÍß¤¬°ú¤Â³¤¶¯¤¯¡¢³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¡×¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¼çÍ×Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤É¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤òÁª¤Ó¡¢¤É¤ó¤Ê·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¹ñ¸øÎ©¡¦»äÎ©¼çÍ×27Âç³ØÊÌ¤Î2025Ç¯½¢¿¦Àè¥é¥ó¥¥ó¥°¤òºîÀ®¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï°ì¶¶Âç³Ø¤ÈÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤Î½¢¿¦Àè¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡ÊÊ¸¡¿Diamond WEEKLY»ö¶ÈÉô ÊÔ½¸¥Á¡¼¥à¡¢¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¡¿Âç³ØÄÌ¿®¡Ë
2024Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×¤Ï
»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÈÆüÎ©À½ºî½ê
¡¡°ì¶¶Âç³Ø¤Ï¡¢ÆüËÜÍ¿ô¤Î¼Ò²ñ²Ê³Ø·ÏÂç³Ø¤È¤·¤ÆÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢·ÐºÑ¡¢·Ð±Ä¡¢Ë¡¡¢À¯ºö¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬Ìî¤ò¼´¤Ë¡¢»º¶È³¦¤ä´±³¦¤ÇÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¿Íºà¤ò¿ôÂ¿¤¯ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎÍý¹©·ÏÂç³Ø¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¸¦µæ¤Èµ»½Ñ¿Íºà°éÀ®¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿Åìµþ¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¡¢2024Ç¯10·î¤ËÅìµþ°å²Ê»õ²ÊÂç³Ø¤ÈÅý¹ç¤·¡¢¿·¤¿¤ËÅìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Î°ì¶¶Âç¡¦Åì²ÊÂç¡ÊÅö»þ¤ÏÅì¹©Âç¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ë¤Î¡Ö½¢¿¦Àè´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢°ì¶¶Âç¤Ï1°Ì¤¬»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¢2°Ì¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¡¢3°Ì¤¬»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¹Ô¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Åì¹©Âç¤Ï1°Ì¤¬ÆüÎ©À½ºî½ê¡¢2°Ì¤¬ÌîÂ¼Áí¹ç¸¦µæ½ê¡¢3°Ì¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·¹¸þ¤ËÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
