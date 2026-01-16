AIµ¡Ç½¤Ë´ÊÃ±¥¢¥¯¥»¥¹ ¥Õ¥ì¡¼¥àÃå¤»ÂØ¤¨¡õÅÙÉÕ¤ÂÐ±þ SOLOS¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¡ÖAirGo3¡×
¡¡SOLOS Technology¤Ï1·î15Æü¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¡ÖAirGo3¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é ¥á¥¬¥Í¼è¤ê°·¤¤³ÆÅ¹¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¦¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ÇÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï3Ëü9800±ß¡£
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼Àß·×¤È¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¡Ê¤Ä¤ë¡ËÉôÊ¬¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¡£IP67ÁêÅö¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²»À¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òºÆÀ¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤ä¿Í¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Æ¥ó¥×¥ëÉôÊ¬¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¡¢AIµ¡Ç½¤âÍøÍÑ²ÄÇ½¡£ËÝÌõµ¡Ç½¤ËÂÐ±þ¤·¡¢Áê¼ê¤ÎÈ¯¸À¤òÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÆâÍÆ¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÏÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¡£¥·¡¼¥ó¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÅÙÉÕ¤¥ì¥ó¥º¤ÎÁêÃÌ¡¦ÂÐ±þ¤â¹Ô¤¦¡£»ëÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥ó¥º¤òÄ´À°¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥á¥¬¥Í¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ü¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼Àß·×ºÎÍÑ ÅÙÉÕ¤¤âÁª¤Ù¤ë¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹
¡¡¿·À½ÉÊ¤Ï¡¢¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼Àß·×¤È¡¢¥Æ¥ó¥×¥ë¡Ê¤Ä¤ë¡ËÉôÊ¬¤Î¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¡£IP67ÁêÅö¤ÎËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥ì¡¼¥à¤ÏÉÕ¤±ÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡ÊÊÌÇä¤ê¡Ë¡£¥·¡¼¥ó¤ä¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ÅÙÉÕ¤¥ì¥ó¥º¤ÎÁêÃÌ¡¦ÂÐ±þ¤â¹Ô¤¦¡£»ëÎÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ì¥ó¥º¤òÄ´À°¤¹¤ì¤Ð¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Î¥á¥¬¥Í¤È¤·¤ÆÆü¾ï¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£