¡ÚËÌÃæÊÆWÇÕ½Ð¾ì¹ñ¾Ò²ð¡ÃÂè10²ó¡§¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Û·ø¼Â¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¿·¤¿¤Ê¿ä¿ÊÎÏ¤¬²Ã¤ï¤ì¤Ð¡½¡½Îó¶¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦
¡È¥¢¥¸¥¢Àª¡É¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤À¤¬¡¢ÃÏÍýÅª¤Ë¤ÏÆîÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ËÂ°¤¹¤ë¡£2006Ç¯¥É¥¤¥ÄWÇÕ¤òºÇ¸å¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏOFC¡Ê¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤òÎ¥¤ì¡¢AFC¡Ê¥¢¥¸¥¢¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤ËÀÒ¤ò°Ü¤·¤¿¡£°Ê¹ß¤Ï¥¢¥¸¥¢Í½Áª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Ç£¶Âç²ñÏ¢Â³¡¢ÄÌ»»£·ÅÙÌÜ¤ÎËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°²ó2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¡£½éÀï¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò²¼¤·¤Æ¡¢£´Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë£±¡Ý£²¤ÈÀËÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ±Àï¡£»î¹ç½ªÈ×¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤òÊÝ¤Á¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÆÀ¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤ò¸«¤ë¤È¡¢É´ÀïÏ£Ëá¤Î¼é¸î¿À¤Ç¤¢¤ëGK¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥ì¥Ð¥ó¥Æ¡Ë¤ä¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎMF¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ³Ë¤ÎÁª¼ê¤Ï·òºß¤À¡£°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¥°¥é¥Ï¥à¡¦¥¢¡¼¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¡Ê¸½¡¦¥¤¥é¥¯ÂåÉ½¡Ë¤¬¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÅÓÃæ¤ÇÂàÇ¤¤·¡¢¸åÇ¤¤È¤·¤Æ¥È¥Ë¡¼¡¦¥Ý¥Ý¥Ó¥Ã¥Á´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µÂåÉ½¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¤«¤é¥Ù¡¼¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç½ÀÆð¤ÊÀï¤¤Êý¤òÆ³Æþ¡£¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò¼ó°ÌÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë£±¾¡£±Ê¬¤±¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×£²°Ì¤ÇËÜÂç²ñ¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÆÍ½Ð¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤¬¿¢¤¨¤Ä¤±¤¿¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¹½ÃÛ¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ý¥Ý¥Ó¥Ã¥ÁÂÎÀ©¤Ç¤Ï¼«¿Ø¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤â¡¢ÌÀ³Î¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷»þ¤Ï£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Î·ø¸Ç¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ£³¥Ð¥Ã¥¯µ¤Ì£¤ËÁ°¤Ø½Ð¤ë¡£GK¥é¥¤¥¢¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊø¤ì¤Ê¤¤°ÂÄê´¶¤ÏÂç¤¤Êµò¤ê½ê¤À¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó¤ò»ÊÎáÅã¤È¤·¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Îµ¡Ç½¤¬À¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤ë¡£±¦¤Ç¤Ïº¸Íø¤¤Î¥³¥Ê¡¼¡¦¥á¥È¥«¡¼¥Õ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢º¸¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ê¡¼¡Ê¥ß¥É¥ë¥¹¥Ö¥é¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï19ºÐ¤Î¥Í¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥¤¥é¥ó¥¯¥ó¥À¡Ê¥ï¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Á°Àþ¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¡Ê¥é¥Ê¡¼¥¹FC¡Ë¤Î¹â¤µ¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬³è¤¤ë¡£
¡¡»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬ÂçÃÀ¤Ë²¡¤·¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¸±¦¥ï¥¤¥É¤Î¥Þ¥°¥ê¡¼¤ä¥á¥È¥«¡¼¥Õ¤ò¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¥·¥ã¥É¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦·Á¤â¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤ä¥µ¥¤¥º¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Í×½ê¤Ç¸Ä¤¬·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¡¡¾ðÇ®Åª¤Ê¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ü¥¤¥ë¡Ê¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó¡Ë¤äJ¥ê¡¼¥°¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿FW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡Ê¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤«¤é»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ·×»»¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï³«ºÅ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤¤¤ëDÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¤½¤·¤Æ²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕC¡Ê¥È¥ë¥³¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥³¥½¥Ü¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£10·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼ê¶¯¤¤¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ê³Ê¾å¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢ÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡²áµî£²ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È16¤ò±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ°Àþ¤Î¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¥¯¥ó¥À¤äM¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎU-20WÇÕ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿DF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ª¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤é¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡·ø¼Â¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¿·¤·¤¤¿ä¿ÊÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏºÆ¤ÓÂç²ñ¤ÎÃá½ø¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡¢Îó¶¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡ü²Ï¼£ÎÉ¹¬
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡ÈËÜÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡Á°²ó2022Ç¯¥«¥¿¡¼¥ëWÇÕ¤ÎÀï¤¤¤Ö¤ê¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¡£½éÀï¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë´°ÇÔ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤È¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò²¼¤·¤Æ¡¢£´Âç²ñ¤Ö¤ê¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ë£±¡Ý£²¤ÈÀËÇÔ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¤Ê¤ëÁê¼ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ±Àï¡£»î¹ç½ªÈ×¤Þ¤Ç¶ÛÄ¥´¶¤òÊÝ¤Á¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¹â¤µ¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤ÇÆÀ¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤â¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¸µÂåÉ½¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Î¥ë¥É´ÆÆÄ¤«¤é¥Ù¡¼¥¹¤ÎÉôÊ¬¤Ï·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ç½ÀÆð¤ÊÀï¤¤Êý¤òÆ³Æþ¡£¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ò¼ó°ÌÆÍÇË¤·¤¿ÆüËÜ¤Ë£±¾¡£±Ê¬¤±¤Î·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Ê¤É¡¢¥°¥ë¡¼¥×£²°Ì¤ÇËÜÂç²ñ¤Ø¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏÆÍ½Ð¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤¤¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î¤Þ¤È¤Þ¤ê¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼¤¬¿¢¤¨¤Ä¤±¤¿¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¹½ÃÛ¤ò»Ö¸þ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Ý¥Ý¥Ó¥Ã¥ÁÂÎÀ©¤Ç¤Ï¼«¿Ø¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¤â¡¢ÌÀ³Î¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼éÈ÷»þ¤Ï£µ¡Ý£´¡Ý£±¤Î·ø¸Ç¤Ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ£³¥Ð¥Ã¥¯µ¤Ì£¤ËÁ°¤Ø½Ð¤ë¡£GK¥é¥¤¥¢¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¡¢²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊø¤ì¤Ê¤¤°ÂÄê´¶¤ÏÂç¤¤Êµò¤ê½ê¤À¡£
¡¡¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¥¢¡¼¥Ð¥¤¥ó¤ò»ÊÎáÅã¤È¤·¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¤Îµ¡Ç½¤¬À¸Ì¿Àþ¤È¤Ê¤ë¡£±¦¤Ç¤Ïº¸Íø¤¤Î¥³¥Ê¡¼¡¦¥á¥È¥«¡¼¥Õ¡Ê¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡Ë¡¢º¸¤Ë¤Ï¥é¥¤¥ê¡¼¡¦¥Þ¥°¥ê¡¼¡Ê¥ß¥É¥ë¥¹¥Ö¥é¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï19ºÐ¤Î¥Í¥¹¥È¥ê¡¼¡¦¥¤¥é¥ó¥¯¥ó¥À¡Ê¥ï¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¤¬¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç»Å³Ý¤±¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Á°Àþ¤Î¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¡Ê¥é¥Ê¡¼¥¹FC¡Ë¤Î¹â¤µ¤È¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬³è¤¤ë¡£
¡¡»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ü¥¹¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¡Ë¤¬ÂçÃÀ¤Ë²¡¤·¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ç¡¢º¸±¦¥ï¥¤¥É¤Î¥Þ¥°¥ê¡¼¤ä¥á¥È¥«¡¼¥Õ¤ò¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¥·¥ã¥É¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤¦·Á¤â¼è¤ì¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¥Ç¥å¥¨¥ë¤Î¶¯¤µ¤ä¥µ¥¤¥º¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢WÇÕËÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬Éð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¤Î·ëÂ«¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Í×½ê¤Ç¸Ä¤¬·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¡£
¡¡¾ðÇ®Åª¤Ê¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ü¥¤¥ë¡Ê¥Ï¥¤¥Ð¡¼¥Ë¥¢¥ó¡Ë¤äJ¥ê¡¼¥°¤ÎFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿FW¥ß¥Ã¥Á¥§¥ë¡¦¥Ç¥å¡¼¥¯¡Ê¥Þ¥Ã¥«¡¼¥µ¡¼¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î·Ð¸³ÃÍ¤«¤é»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÀÚ¤ê»¥¤È¤·¤Æ·×»»¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï³«ºÅ¹ñ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¤¤¤ëDÁÈ¤ËÆþ¤ê¡¢¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡¢¤½¤·¤Æ²¤½£¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕC¡Ê¥È¥ë¥³¡¢¥¹¥í¥Ð¥¥¢¡¢¥³¥½¥Ü¡¢¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¡Ë¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£10·î¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤Ï¼ê¶¯¤¤¤¬¡¢ÌÀ³Î¤Ê³Ê¾å¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤º¡¢ÆÍÇË¤Î²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡²áµî£²ÅÙ¤Î¥Ù¥¹¥È16¤ò±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÁ°Àþ¤Î¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¥¯¥ó¥À¤äM¡¦¥È¥¥¡¼¥ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºòÇ¯¤ÎU-20WÇÕ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿DF¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥ª¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¤é¼ã¼ê¤ÎÂæÆ¬¤¬ÉÔ²Ä·ç¤À¡£
¡¡·ø¼Â¤ÊÁÈ¿¥¤Ë¿·¤·¤¤¿ä¿ÊÎÏ¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÏºÆ¤ÓÂç²ñ¤ÎÃá½ø¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¡¢Îó¶¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â´í¸±¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡ü²Ï¼£ÎÉ¹¬
¡Ú²èÁü¡Û¤É¤³¤â¤«¤·¤³¤â¥Ç¥¶¥¤¥óºþ¿·¡ª À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¡ÈËÜÂç²ñÍÑ¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡É¤ò°ìµó¸ø³«¡ª