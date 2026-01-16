³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡Ú´ó¤êÁ°¡Û¡¡+2¦Ò¿å½à¤Ç¤Î²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ
Âçºå3·î¸Â¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
Æü·Ð225ÀèÊª¡¡54020¡¡-180 ¡Ê-0.33¡ó¡Ë
TOPIXÀèÊª¡¡3652.0¡¡-20.0 ¡Ê-0.54¡ó¡Ë¡¡
¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡53990¡¡-210
¡ÊÃí¡§¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢CME¤ÏÂçºå¤ÎÆüÃæ½ªÃÍÈæ¡Ë
¡¡15Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ï¡¢NY¥À¥¦¡¢ S¡õP500¡¢¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Î¼çÍ×¤Ê³ô²Á»Ø¿ô¤¬¾å¾º¡£2025Ç¯10～12·î´ü·è»»¤Ç1³ôÍø±×¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¤Î¤Û¤«¡¢¹¥Ä´¤Ê·è»»¤À¤Ã¤¿¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥¹¥¿¥ó¥ìー ¤Ê¤É¶âÍ»³ô¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑÀÑÂÎÅÅÏ©À½Â¤¡ÊTSMC¡Ë ¤¬È¯É½¤·¤¿25Ç¯10～12·î´ü·è»»¤¬»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢26Ç¯12·î´üÄÌ´ü¤ÎÀßÈ÷Åê»ñ·×²è¤¬Á°Ç¯¼ÂÀÓ¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£AI¸þ¤±È¾Æ³ÂÎ¼ûÍ×¤Ï·øÄ´¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Î°ì³Ñ¤¬¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡NY¥À¥¦¹½À®ÌÃÊÁ¤Ç¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥°¥ëー¥×¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¥Üー¥¤¥ó¥° ¡¢¥¥ã¥¿¥Ô¥éー ¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¥Ø¥ë¥¹¡¦¥°¥ëー¥× ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢IBM ¡¢¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹ ¡¢¥Ê¥¤¥ ¡¢¥³¥«¡¦¥³ー¥é ¡¢¥Ù¥é¥¤¥¾¥ó¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥º ¤¬ÆðÄ´¡£
¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡ËÀ¶»»ÃÍ¤ÏÂçºåÈæ210±ß°Â¤Î5Ëü3990±ß¤À¤Ã¤¿¡£Æü·Ð225ÀèÊª¡Ê3·î¸Â¡Ë¤Î¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÆüÃæÈæ30±ß¹â¤Î5Ëü4230±ß¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥°Í¥Àª¤Î¤Ê¤«¤Ç5Ëü4500±ß¤Þ¤ÇÇã¤ï¤ì¡¢Çã¤¤°ì½ä¸å¤Ï5Ëü4300±ß～5Ëü4500±ßÊÕ¤ê¤Ç¤ÎÊÝ¤Á¹ç¤¤¤ò·ÑÂ³¡£¤¿¤À¡¢ÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Î¼è°ú³«»Ï¸å¤Ï¥·¥çー¥ÈÍ¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ²¼Íî¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È5Ëü3960±ß¤Þ¤ÇÇä¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£½ªÎ»´ÖºÝ¤Ï5Ëü4000±ß¤ò¶´¤ó¤À¿ä°Ü¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüÃæÈæ180±ß°Â¤Î5Ëü4020±ß¤Ç¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï¥·¥«¥´ÀèÊª¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ë·Á¤«¤é¡¢¤ä¤äÇä¤ê¤¬Àè¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£TSMC¤Î·è»»É¾²Á¤«¤é¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Ê¤ÉÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Çã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢°Â¿´´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£Á°Æü¤Ë¤ÏTSMC¤Î·è»»¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó<8035>¡ÎÅì¾ÚP¡Ï¤¬¥×¥é¥¹¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¾¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Ø¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤ÎÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£ºòÆü¤ÏTOPIX·¿¤Ë»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¤¹¤ëÆ°¤¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¡£
¡¡Æü·Ð225ÀèÊª¤Ï13Æü¤ÎµÞ¿¤Ç5Ëü4000±ßÂæ¤Ë¾è¤»¤¿¸å¤Ï¡¢5Ëü4000±ß¤ò¶´¤ó¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¿ä°Ü¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥¤¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¾å¸þ¤¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¥Ü¥ê¥ó¥¸¥ãー¥Ð¥ó¥É¤Î+2¦Ò¡Ê5Ëü4190±ß¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤ÀÊÕ¤ê¤«¤é¡¢¤ä¤ä²¼¤Ø¤Î¥Ð¥¤¥¢¥¹¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½µËöÍ×°ø¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤ÊÇäÇã¤Ï¼ê¹µ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï½µÌÀ¤±19Æü¤Ë¤â½°±¡²ò»¶¤Î¹Í¤¨¤ò¹ñÌ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ºö´üÂÔ¤«¤é¥·¥çー¥È¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤¯¤µ¤»¤è¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢+2¦Ò¿å½à¤Ç¤Î¹¶ËÉ¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ä¤¹¤¯¡¢5Ëü4000±ß¿å½à¤Ç¤Ï²¡¤·ÌÜÁÀ¤¤¤Î¥í¥ó¥°ÂÐ±þ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£Æ±¿å½à¤Ç¤ÎÄì·ø¤µ¤¬¤ß¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢¥·¥çー¥È¥«¥Ðー¤òÍ¶¤¦²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¸¢Íø¹Ô»È²Á³Ê¤Î5Ëü3875±ß¤«¤é5Ëü4625±ß¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤òÁÛÄê¡£
¡¡15Æü¤ÎÊÆVIX»Ø¿ô¤Ï15.84¡Ê14Æü¤Ï16.75¡Ë¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£Á°Æü¤Ë°ì»þ18.10¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¾å¤¬¤ê¡¢75Æü°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¡Ê17.42¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï16.52¤ËÄã²¼¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢°ì»þ15.30¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ25ÆüÀþ¡Ê15.22¡Ë¤ËÀÜ¶á¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£75ÆüÀþ¤¬Äñ¹³Àþ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ä¤ä¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤Ë¸þ¤«¤ï¤»¤½¤¦¤À¡£
¡¡ºòÆü¤ÎNTÇÜÎ¨¤ÏÀèÊªÃæ¿´¸Â·î¤Ç14.76ÇÜ¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£25ÆüÀþ¡Ê14.78ÇÜ¡Ë¤ò³ä¤ê¹þ¤ß¡¢°ì»þ14.66ÇÜ¤È-1¦Ò¡Ê14.68ÇÜ¡Ë¤ò²¼²ó¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Â¤â¤È¤Ç¤Ï-1¦Ò¿å½à¤Ç²¼¤²½Â¤ëÆ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢NT¥·¥çー¥È¤ò´¬¤Ìá¤¹Æ°¤¤ò¤ß¤»¤Æ¤¯¤ë¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ë¡£
