SUBARU¡¦È¬ÌîÅÄÎ¶»Ê¡¡¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ´¬¤ÊÖ¤·´ü¤¹º£µ¨¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¾¡¤Ä»î¹ç¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×
¡¡SUBARU¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦È¬ÌîÅÄÎ¶»Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£µ¨¤Ï´¬¤ÊÖ¤·¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¡£°ìºòÇ¯¤Î¸ø¼°Àï¤Ï5¾¡¡Ê0ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦59¡£Àµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¼çÀï¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤Àºòµ¨¤Ï°ìÅ¾¡¢4¾¡¡Ê1ÇÔ¡Ë¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÉ¸æÎ¨¤Ï2¡¦90¤ËÄÀ¤ó¤À¡£
¡¡
¡¡¡Ö°ìºòÇ¯¤ÏÇ¼ÆÀ¤¤¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¡£µîÇ¯¤ÏÌî¼ê¤ÎÊý¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¾¡¤Ä»î¹ç¤ò¤â¤Ã¤ÈÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¸½¾õ°Ý»ý¤òÎÉ¤·¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ºòµ¨¤Ïíµ¤¤¤¿¡£º¸ÏÓ¤«¤éÅê¤¸¤ëÄ¾µå¤ÎµåÂ®¤Ï130¥¥íÂæÃæÈ×¡£¤½¤ì¤Ç¤â¶õ¿¶¤ê¤ä¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÃ¥¤¨¤ëÍ×°ø¤ÏÅêµå½Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÎÏ¤ß¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤éÅê¤¸¤ëÎÏ¶¯¤¤Ä¾µå¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤¢¤ë¡£¤è¤êÃ¦ÎÏ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬ÂÇ¼ÔÊý¸þ¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹±¦Â¤ÎÃåÃÏ¡£¡Ö¤½¤Ã¤È±¦Â¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿¤Ó¤ë¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÃÏÆ»¤ÊÎý½¬¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤ÎÆ°¤¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹»þ¤Ë100¡ó¤ÎÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¡£ºòÇ¯¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤ÎÃæ¤Ç¾¡Éé¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥Õ¥¡¥¦¥ë¡¢¶õ¿¶¤ê¤ò¼è¤ì¤ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤¤¡£¤Ê¤ó¤ÇÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤ï¤ì¤ëÅêµå¤ò¤·¤Æ¡¢¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤È´°Åê¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯11·î²¼½Ü¤Î¿·¥Á¡¼¥à·ëÀ®»þ¤«¤é¡¢ºÆ¤ÓÅêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤ò½¤Àµ¡£°ìºòÇ¯¤Î¤â¤Î¤ËÌá¤¹Ãæ¤Ç¡¢º£µ¨¤ÏÄ¾µå¤ÎÀºÅÙ¤ò¤È¤³¤È¤ó¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¸µ¤è¤ê¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÊÑ²½µå¤ÏÂ¿ºÌ¡£È´·²¤ÎÀ©µåÎÏ¤â¤â¤Á¤í¤ó·òºß¤Ç¡¢¾®Àî¿®´ÆÆÄ¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Áª¼ê¡×¤ÈÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡¦·²ÇÏ¸©¤Î½Ð¿È¡£²Æ¤Î¹Ã»Ò±àÂç²ñ¤Ç3ÅÙ¤Î4¶¯¿Ê½Ð¤ò¸Ø¤ëÊì¹»¡¦Á°¶¶¹©¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎÁªÈ´¤òºÇ¸å¤ËÀ»ÃÏ¤«¤é±ó¤¶¤«¤ë¡£
¡¡¡Ö·ë²Ì¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï¸åÇÚ¤«¤é¸«¤Æ¸Ø¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÀèÇÚ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¸åÇÚ¤Ë¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Ç¸½Ìò¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×
¡¡
¡¡¹µ¤¨ÌÜ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¸¬µõ¤Ê¿ÍÊÁ¤¬¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÈá´ê¤ÎÅÔ»ÔÂÐ¹³½éÍ¥¾¡¤Ø¤ÈÆ³¤¯³Ð¸ç¤È·è°Õ¤¬¤¢¤ë¡£¡Öº¤¤Ã¤¿»þ¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡£²ù¤·¤¤°ìÇ¯¤òÎÈ¤Ë¡¢È¬ÌîÅÄ¤¬¿·¤·¤¤Æ»¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£