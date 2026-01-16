¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡Û¡Ö¿´¤ÎÎÏ¡×¤¬¸«¤¨¤ë¤«¡£
¡¡±§¹âÏ¢ÍíÁ¥¤Ï²¬»³¸©¤Î±§Ìî¹Á¤È¹áÀî¸©¤Î¹â¾¾¹Á¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤¿Å´Æ»Ï¢ÍíÁ¥¤Ç¤¢¤ë¡£¹ñÅ´¡Ê¸½JR¡Ë¤ÈÄ¾·ë¤·¡¢À¥¸ÍÂç¶¶¤Î³«ÄÌ¡Ê1988Ç¯¡Ë¤Þ¤ÇËÜ½£¤È»Í¹ñ¤ò·ë¤ÖÆ°Ì®¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Î¾®»³ÀµÌÀ¡¢Â¼»³¼Â¤ÎÎ¾¥¨¡¼¥¹¤äÊá¼ê¤Î»³ËÜÅ¯Ìé¤é¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ32¿Í¤¬Ï¢ÍíÁ¥¡ÖÀ¥¸Í´Ý¡×¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Î¤Ï62¡Ê¾¼ÏÂ37¡ËÇ¯¤Î¤³¤ÎÆü¡¢1·î15Æü¤À¤Ã¤¿¡£Âçºå±Ø¸áÁ°7»þÈ¯¤ÎÆÃµÞ¤¦¤º¤·¤ª¤Ë¾è¤ê¡¢¹âÃÎ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¤Î¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¡ÊÂçºåËÜ¼ÒÈ¯¹ÔÈÇ¡Ë¤Ë¡ÖÁ¥ÃæÊüÃÌ¡×¤¬ºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¼»³¡¡º£Ç¯¤Ï¤ß¤ó¤ÊÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¾®»³¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¾®»³¡¡¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¡£¤¿¤À10Ç¯ÌÜ¤À¤«¤é¤¦¤ó¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÁÈ¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤¬¼Â¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾®»³¡¢Â¼»³¤é¤¬´ÆÆÄ¡¦Æ£ËÜÄêµÁ¤Ë¡ÖÁá¤¯Îý½¬¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¿½¤·½Ð¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÎ¤âº£¤â¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤ÏÌîµå¶¨Ìó¤Ë±è¤Ã¤Æ2·î1Æü¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£Åö»þ¤Ï´·Îã¤È¤·¤Æ¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î¶¯À©Îý½¬¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Æ£ËÜ¤â¡Ö¥¥ã¥ó¥×¡×¤È¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÇ¯¡¢ºå¿À¤Î¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ï1·î11Æü¤«¤éËÜµòÃÏ¡¦¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ£ËÜ¤Ï¡ØÇÆ¼Ô¤ÎËÅÎ¬¡Ù¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ç¡ã¤â¤·¡¢¤³¤Î¥¥ã¥ó¥×¤¬À®¸ù¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡½¡½¤È¡¢Â¿¾¯¤ÎÉÔ°Â¤â¤¢¤Ã¤¿¡ä¤Èµ¤·¤¿¡£¡ã¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤À¤±¤Î¥¥ã¥ó¥×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢Ëü°ìÀ®ÀÓ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤é¡ÈÆ£ËÜ¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡É¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤«¤é¤À¡ä¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ£ËÜ¤Ë¤Ï¼ê±þ¤¨¤â¤¢¤Ã¤¿¡£Á°Ç¯61Ç¯7·î¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¤Ï37¾¡27ÇÔ1Ê¬¤±¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¡Ö¤³¤ì¤¬Í¥¾¡¥Ú¡¼¥¹¤À¡×¤È¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Ë¤Ï¾®»³¤é¤Ë¡ÖÁá¤¯Îý½¬¤ò¡×¤È¤±¤·¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Àè¤ÎÃø½ñ¤Ë¡ã¤ß¤ó¤Ê¤¬°ÕÍßÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤¤¤¤¹Í¤¨¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¿´¤ÎÎÏ¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¡ä¤È½ñ¤¤¤¿¡£¡ã´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤ä¤ëµ¤¡ä¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Æ£ËÜ¤Ï¡ã¿´¤ÎÎÏ¡ä¤ÎÂç¤¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢ºå¿À¤Ï2¥ê¡¼¥°À©½éÍ¥¾¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤È¤Ã¤¿¡£Æ£ËÜ¤ÏÁá¤¯¤â1·îÈ¾¤Ð¤ËÍ¥¾¡¤Ø¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡ã¿´¤ÎÎÏ¡ä¤ò¸«¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¡£
¡¡º£¤Îºå¿À¤Ï¤É¤¦¤«¡£¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ìÇÑ»ß¡Ê¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥óÌÀ³Î²½¡Ë¤«¤éÌó40Ç¯¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤à¡£¤½¤ì¤â¼Â¤ËÇ®¿´¤ËÎå¤à¡£
¡¡¤¿¤À¡ã¿´¤ÎÎÏ¡ä¤Ï¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡£¸«¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥àÎÏ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤Þ¤À¸«¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡¡¡á·É¾ÎÎ¬¡á
¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë