¡Ø¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡ÙOP¥Æ¡¼¥ÞÈ¯É½¡¡À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ªSZA¡ÖSnooze¡×¤ÇPV¸ø³«
¡¡¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¡Ê2021Ç¯¸ø³«¡Ë¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ê1·î30Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡¢SZA¤Î¡ÖSnooze¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥ÞÆþ¤ê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¿·OPÎ®¤ì¤ë¡ª¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¿·±ÇÁü
¡¡SZA¤ÏÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼½Ð¿È¤Ç2017Ç¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCtrl¡Ù¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÈÆÃ¤Ê²Î¤¤²ó¤·¤È¥Ï¥¹¥¡¼¤Ê²ÎÀ¼¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ê¤É¤«¤é±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò±Û¤¨¤¿¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤ÎÂè60²ó¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¤Ï¼çÍ×ÉôÌç¤Ç¤¢¤ë¡ãºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡ä¤ò´Þ¤à5ÉôÌç¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¡£Æ±Ç¯¤Î½÷À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆºÇÂ¿¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¿ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¸ø³«¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥ë±Ç²è¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼¡Ù¤Ë¤Æ¼çÂê²Î¡ÖAll the Stars¡×¤òÀ¤³¦Åª¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ë¥±¥ó¥É¥ê¥Ã¥¯¡¦¥é¥Þ¡¼¤È¤È¤â¤Ë²Î¤¤¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢À¤³¦Åª¥¹¥¿¡¼¤Î°ì°÷¤Ë¡£Â¾¤Ë¤â¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¡¢¥Ó¥è¥ó¥»¤Ê¤É¤¬¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÂ£¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Þ¥ë¡¼¥ó5¤ä¥É¥ì¥¤¥¯¡¢¥É¡¼¥¸¥ã¡¦¥¥ã¥Ã¥È¡¢¥¶¡¦¥¦¥£¡¼¥¯¥¨¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾¤À¤¿¤ë¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖSnooze¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëPV¤¬¸ø³«¡£Îø¿Í¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò½À¤é¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹³Ú¶Ê¤È¡¢¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤·¤°¤µ¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ë¤â´¶¤¸¤ëÉÁ¼Ì¤¬¸ò¤ï¤ê¡¢¹¹¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÊÌ¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖSnooze¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSOS¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿Âç¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡£Îø¿Í¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤È¡ÖÎ¥¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤ò¡¢½À¤é¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥ß¥Ã¥É¥Æ¥ó¥Ý¤ÎR&B¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡£Billboard Hot 100¤ÇºÇ¹â2°Ì¤òµÏ¿¤·¡¢70½µ°Ê¾å¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢SZA¤ÎÂåÉ½¶Ê¤È¤·¤ÆÀ¤³¦Åª¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2023Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢SZA¼«¿È¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ó¡¼¥Ð¡¼¤é¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSOS¡Ù¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËUS¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¥Á¥ã¡¼¥ÈÎß·×13½µ1°Ì¡¢R&B¡¿Hip-Hop¥¢¥ë¥Ð¥à»Ë¾åºÇÄ¹1°Ì¡¢150½µ°Ê¾å¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¡¢¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¼õ¾Þ¡¢US¥»¡¼¥ë¥¹¤Ï800ËüËç°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï¡¢2019Ç¯¤Ë·Þ¤¨¤¿¥¬¥ó¥À¥àÃÂÀ¸40¼þÇ¯¡¢¤µ¤é¤Ë±§ÃèÀ¤µª¤Î¼¡¤Î100Ç¯¤òÉÁ¤¯¡ÖUC NexT 0100¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î±Ç²è²½ºîÉÊÂè2ÃÆ¤È¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥¢¥à¥í¤È¥·¥ã¥¢¤Ë¤è¤ëºÇ¸å¤Î·èÀï¤òÉÁ¤¤¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à µÕ½±¤Î¥·¥ã¥¢¡Ù¡Ê1988¡Ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿§Ç»¤¯·Ñ¾µ¤¹¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢È¿ÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ±¿Æ°¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎÀï¤¤¤ò½Ä¼´¤Ë¡¢¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¡¢Ææ¤ÎÈþ¾¯½÷¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¡¢Ï¢Ë®·³Âçº´¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°¤Î¸òº¹¤¹¤ë±¿Ì¿¤ò²£¼´¤ËÉÁ¤¯¡£
¡¡2021Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Âè1ºîÌÜ¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ22.3²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º»Ë¾å¡¢¤â¤Ã¤È¤âÇ»Ì©¤Ê¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢¾¯½÷¥®¥®¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤¬¡¢Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Þ¥Õ¥Æ¥£¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÅª¡¢¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É²ñµÄ½±·â¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
