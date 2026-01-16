120Ç¯²òÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆñÌä¥Ñ¥º¥ë¡¢¡ÖºÇÄã¤Ç¤â4¥Ô¡¼¥¹¡×¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë
ºÛ¤Á¹ç¤ï¤»¥Ñ¥º¥ë¤Ã¤Æ¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©
¤¢¤ë¿Þ·Á¤ò¾®¤µ¤ÊÃÇÊÒ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢ºÆÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢Ç¤°Õ¤Î¿Þ·Á¤Ëºî¤êÊÑ¤¨¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥º¥ëºî²È¤Î¥Ç¥å¡¼¥É¥Ë¡¼¤¬1902Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¥Ç¥å¡¼¥É¥Ë¡¼¤ÎºÛ¤Á¹ç¤ï¤»¥Ñ¥º¥ë¡×¤ÏÆÃ¤ËÍÌ¾¤Ç¡¢¡ÖÀµ»°³Ñ·Á¤ò4¤Ä¤ÎÃÇÊÒ¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤ÆÀµÊý·Á¤òºî¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¢¬¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤Ç¤¹¤Í¡£4¤Ä¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ÇÀµ»°³Ñ·Á¤ÈÀµÊý·Á¤ò¹½À®¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌäÂê¤Ï¤³¤³¤«¤é¤Ç¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤Î¥Ñ¥º¥ë¡¢4¥Ô¡¼¥¹¤è¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤²ò¡Ê3¥Ô¡¼¥¹¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
120Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌ¤²ò·è¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ô³ØÅªÆñÌä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¾ÚÌÀµ»Ë¡¤òÈ¯¸«
¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¡¢ËÌÎ¦ÀèÃ¼²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°²Ê³Ø¸¦µæÎÎ°è¤Î¾å¸¶Î´Ê¿¶µ¼ø¡¢³ùÅÄÅÍÆî½õ¶µ¡¢¤ª¤è¤Ó¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä¹©²ÊÂç³Ø¤ÎDemaine¸¦µæ¼¼¤¬¡¢¿ôÇ¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ³ùÅÄ½õ¶µ¤¬¿·¤·¤¤¾ÚÌÀµ»Ë¡¤ò¹Í°Æ¡£À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö4¥Ô¡¼¥¹¤Î²ò¤¬ºÇÅ¬¤Ç¡¢3¥Ô¡¼¥¹°Ê²¼¤Î²ò¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ô³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï²ò¤Ê¤·¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â°Î¶È¤Ç¤¹¡ÊÏÀÊ¸¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é±ÜÍ÷¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
ËÜ¸¦µæ¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢2025Ç¯1·î¤ËLA/EATCS-JapanÈ¯É½ÏÀÊ¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤ÏÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î°ìÈÌ¸þ¤±²Ê³Ø»¨»ï¡Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡Ù¤¬Áª¤Ö10Âç¿ô³ØÅª¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡ª
¤³¤Î¾ÚÌÀµ»Ë¡¤ÏÆ±¼ï¤ÎÌäÂê¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Â¾¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ºÛ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÈ¯¸«¡¢¥Ñ¥Ã¥Á¥ï¡¼¥¯¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¹©·ÝÊ¬Ìî¤Ç¤ÎÈ¯Å¸¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
