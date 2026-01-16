まだ秋パンツ穿いてない？【ROPÉ PICNIC】40・50代の1軍候補♡「冬素材パンツ」

季節は本格的な冬だけど、ワードローブの見直しや衣替えをしそびれて、秋物のパンツをはき続けていませんか？ 冷え込みが厳しくなるこの時季だからこそ、冬素材のパンツはまだまだ重宝しそうです。そこで、編集部が注目したのは【ROPÉ PICNIC（ロペピクニック）】から登場した「裏起毛パンツ」。保温性に優れた素材で暖かく過ごせそうなのはもちろん、洗練されたデザインで上品見えも狙えます。冬の一軍候補として、ぜひチェックしてみて。

通勤にも◎ きちんと感のあるストレートパンツ

【ROPÉ PICNIC】「裏起毛ストレートパンツ」\4,197（税込・セール価格）

かっちりとしたピンタック入りのパンツは、オフィスコーデからプライベートまで幅広く活躍しそう。細すぎないストレートシルエットだから、自然に脚のラインをカバー。裏起毛素材なので、防寒面でも頼りになりそうです。ベーシックで着まわしやすいブラックに加え、トレンドカラーであるダークブラウンのほか、グレンチェックもラインナップ。

エレガントな刺繍入りデザインで上品見え

【ROPÉ PICNIC】「ウィンターイージー刺繍パンツ」\7,997（税込）

全体に刺繍が施されたエレガントなデザインのイージーパンツ。さりげない華やかさがあり、シンプルなワンツーでもサマ見えが狙えます。レッグラインを拾いにくいワイドシルエットで、体型カバーも期待できます。公式サイトには「裏起毛で保温性がありながら、見た目は軽やか」とあり、防寒ながらすっきりと穿けそう。

※すべての商品情報・画像はROPÉ PICNIC出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。