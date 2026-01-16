¡ÖÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¼ÆÅÄÂçÃÎµ³¼ê¤¬½é¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡Ö¡É¥Þ¥¤¥Í¥ë·³ÃÄ¤ÎÁí¿ã¡É²¬ÅÄÈË¹¬»á¤ÎÆÍÁ³¤Î»à¡×
¡Ö¤¢¤ÎÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¡×
ÆüËÜÃæ±û¶¥ÇÏ²ñ¡ÊJRA¡Ë¤¬¡¢Ê¸³Ø¤ä±Ç²è¤Ê¤É¤ÎÊ¸²½³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÇÏ»öÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸ùÀÓ¤Î¤¢¤Ã¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖJRA¾ÞÇÏ»öÊ¸²½¾Þ¡×¡Ê¡Ç25Ç¯ÅÙ¡Ë¤¬£±·î£¶Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡ØÁêÇÏ´ã¤¬¸«¤¿Ì´¡¡²¬ÅÄÈË¹¬¤¬¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¤Ë¿Ï¸þ¤«¤Ã¤¿Æü¡¹¡Ù¡Ê²ÏÂ¼À¶ÌÀÃø¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
Æ±½ñ¤Ï¡ÖÁêÇÏ´ã¡×¤È¤¤¤¦¡Ö¶¥ÁöÇÏ¤ÎÇÏÂÎ¤«¤é¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤ä¾ÍèÀ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë´ãÎÏ¡×¤òÉð´ï¤Ë¶¥ÇÏ³¦¤ÇÊ³Æ®¤·Â³¤±¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Í¥ë·³ÃÄ¤ÎÁí¿ã¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿ÇÏ¼ç·óÀ¸»º¼Ô¤Î²¬ÅÄÈË¹¬»á¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¤¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£
º£²ó¤Ï²¬ÅÄ»á¤Î½êÍ¤¹¤ëÇÏ¤Ë¿ôÂ¿¤¯µ³¾è¤·¤Æ¤¤¿µ³¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¼ÆÅÄÂçÃÎµ³¼ê¤Ë²¬ÅÄ»á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
1996Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¼ÆÅÄÂçÃÎµ³¼ê¤Ï¡¢±ýÇ¯¤ÎÌ¾µ³¼ê¡¦Ê¡±ÊÍÎ°ì¤ÎÂ©»Ò¡¦Ê¡±ÊÍ´°ìµ³¼ê¡Ê¸½Ä´¶µ»Õ¡Ë¤ä¡¢JRA»Ë¾å½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ë½÷Àµ³¼ê¤¬£³¿Í¤â¤¤¤¿¡Ö¶¥ÇÏ³Ø¹» ²Ö¤Î12´üÀ¸¡×¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦¼ÆÅÄÌ¤ºêµ³¼ê¤â12´üÀ¸¤Ç¡¢¡ÖÁÐ»Òµ³¼ê¡×¤Î·»¤È¤·¤ÆÂçÃÎµ³¼ê¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤Ï27¾¡¤ò¤¢¤²¤ë¤Ê¤É¹¥À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¡¢£²Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ï½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤â¾¡Íø¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢±¹¼Ë½êÂ°¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤È¡¢µ³¾èÇÏ¤Î¸º¾¯¤Ë¶ì¤·¤ß¡¢¡Ç06Ç¯¤È¡Ç07Ç¯¤ÏÇ¯´ÖÌ¤¾¡Íø¤Þ¤ÇÀ®ÀÓ¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£¤É¤óÄì¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÂçÃÎµ³¼ê¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢²¬ÅÄ»á¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ó¥Ã¥°¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥à¡Ê²¬ÅÄ»á¤ÎËÒ¾ì¡Ë¤Ç½¤¹Ô·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¥ß¥ë¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀ¶¿åÉÒ¼ÒÄ¹¤«¤é²¬ÅÄ»á¤ò¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¾¯¤·¤º¤Ä²¬ÅÄ»á¤ÎÇÏ¤Îµ³¾è¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¿®Íê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡Ö½é¤á¤ÆËÒ¾ì¤ÇÈË¹¬¼ÒÄ¹¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤ä¤ê¼è¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â°§»¢¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¾¯¤·ÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¤½¤Î¤È¤ËÒ¾ì¤Ë¤¤¤¿ÇÏ¤ò»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ÎÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤ì¡¢º£ÅÙ¶¥ÇÏ¡Ê¥ì¡¼¥¹¡Ë¤Ç¤â¾è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤Ç£±²¯±ß°Ê¾å¤ÇÇã¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¤È¤¤¤¦ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¨¤§¡¼¡ª¡©¡¡¤¢¤Î¤¹¤´¤¤ÇÏ¤Ë¡ª¡ª¡¡¤È¶Ã¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¼ÂºÝ¡¢ÂçÃÎµ³¼ê¤Ï½é¤á¤Æ¥×¥ì¥¤¤Î¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿µþÀ®ÇÕ¡ÊG·¡Ë¤Ç¤Ï£·ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é£³Ãå¤Ë¿©¤¤¹þ¤ß¡¢NHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡ÊGµ¡Ë¤Ç¤â£¸ÈÖ¿Íµ¤£µÃå¤Èµ¤¤òÅÇ¤¤¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÉÑÈË¤Ë²¬ÅÄ»á¤ÎËÒ¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÙÍÜÃæ¤ÎÇÏ¤ä£²ºÐ¤Ê¤É¤Î¼ã¶ð¤Ë¸Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°û¤Þ¤º¿©¤ï¤º¤ÇÇÏ¤ò¸«Â³¤±¤ë
¤½¤ó¤ÊÂçÃÎµ³¼ê¤¬¡¢²¬ÅÄ»á¤È¤Î¸òÎ®¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤â¶Ã¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢²¬ÅÄ»á¤ÎÇÏ¤ò¸«¤ëÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ØÁêÇÏ´ã¤¬¸«¤¿Ì´¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²¬ÅÄ»á¤¬¥¢¥á¥ê¥«ÂÚºß»þ¤ËË¬¤ì¤¿¡ÖÇÏ¤ÎÇîÊª´Û¡×¤Ç¡¢¡Ö»°´§ÇÏ¡¦¥·¥¢¥È¥ë¥¹¥ë¡¼¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÇÏ¤Î¼Ì¿¿¤Î´Ö°ã¤¤¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£ÂçÃÎµ³¼ê¤Ï¤½¤Î¤È¤¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÈË¹¬¼ÒÄ¹¤¬¡Ø¤³¤Î¼Ì¿¿¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡£ÊÌ¤ÎÇÏ¤À¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¡¢ËÍ¤ä¤Û¤«¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¤Ï¡Ø¤Þ¤µ¤«¡¢ÇîÊª´Û¤Ë¾þ¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¾ÇÏ¤Î¼Ì¿¿¤¬°ã¤¦¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥¢¥È¥ë¥¹¥ë¡¼¤ÎÀïÎò¤ä¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¤âºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡Ä¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢ÈË¹¬¼ÒÄ¹¤Ï¡Ø¤¤¤ä¡¢¤³¤ì¤Ï¥Õ¥©¥¢¥´¡¼¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë£³²óµ±¤¤¤¿Ì¾ÇÏ¡Ë¤À¡Ù¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç´ÛÆâ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ò¸Æ¤ó¤ÇÀâÌÀ¤·¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¼Ì¿¿¤È¸«Èæ¤Ù¤µ¤»¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤ÏÁê¼ê¤â¤È¤ê¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈË¹¬¼ÒÄ¹¤Î»ØÅ¦ÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ËÄÂç¤ÊÆ¬¿ô¤Î¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÎÇÏÂÎ¤ÎÆÃÄ§¤òÆ¬¤ÎÃæ¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿²¬ÅÄ»á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÂçÃÎµ³¼ê¤¬¶Ã¤¤¤¿ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÖÈË¹¬¼ÒÄ¹¤Ï£±Æü¤Ë£³£°£°Æ¬¤È¤«¾å¾ì¤µ¤ì¤ë¥»¡¼¥ë¡Ê¥»¥ê¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¤º¡¼¡¼¤Ã¤È²¿»þ´Ö¤Ç¤âÇÏ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë»ÆÇÏ¤¬¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÇÏ¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëËÍ¤é¤Ë¤Ï¡ØµÙ·Æ¤È¤«¤´ÈÓ¤È¤«¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Ç¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¤Û¤È¤ó¤É²¿¤â¿©¤Ù¤â°û¤ß¤â¤»¤º¡¢ÇÏ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤é¤ÎµÙ·Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤ÇÇÏ¤Ë¤¸¤Ã¤ÈÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬£±Æü¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯£³¡Á£´Æü¤âÂ³¤±¤ë¥ï¥±¤Ç¤¹¤«¤é¡Ä¡Ä¡£¤¹¤´¤¤½¸ÃæÎÏ¤Ç¤¹¤·¡¢ÂÎÎÏ¤È¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¤âÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤È¤¸«¤Æ¤¤¤¿»ÆÇÏ¤ÎÆÃÄ§¤Ê¤É¤â¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¤¢¤ÎÇÏ¤Ï·Ò¤®¡ÊÄý¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÉô°Ì¡Ë¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¡¢¾å¾ì¤µ¤ì¤¿ÇÏ¤Î¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤Ê¤¬¤é£±Æü¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤ÇÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ²±ÎÏ¤âÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥»¡¼¥ë¤Ç¸«¤¿»ÆÇÏ¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÀïÀÓ¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø¤¢¤Î¤È¤¤Î¤¢¤ÎÇÏ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿¡Ù¡Ø¤¢¤½¤³¤Ç²¿Ëü¥É¥ë¤ÇÇã¤ï¤ì¤¿ÇÏ¤¬²¤½£¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤«¡£¤¤¤Ä¤â²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Ëè²ó¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¡×
²¬ÅÄ»á¤¬¤½¤Î¡ÖÁêÇÏ´ã¡×¤ò¶î»È¤·¤Æ¸«¤Ä¤±¤¿³èÌöÇÏ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¥×¥ì¥¤¥¢¥ó¥É¥ê¥¢¥ë¤È¤¤¤¦ÇÏ¤¬¤¤¤¿¡£ÂçÃÎµ³¼ê¤ÏÆ±ÇÏ¤Î¼çÀïµ³¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥ì¥¤¥¢¥ó¥É¥ê¥¢¥ë¤Ï¡¢ÈË¹¬¼ÒÄ¹¤«¤é¤Ï¡ØÁêÅöÁö¤ëÇÏ¡Ù¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àîºê½êÂ°¤ÎÃÏÊýÇÏ¤Î¤Þ¤Þ¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¤ÎÅì¥¹¥ÝÇÕ£²ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG¶¡Ë¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö³º½µ¤ÎÄ¾Á°ÄÉÀÚ¤ê¤ÏËÍ¤¬Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¾è¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤â¤ª¤é¤ºÇÏ¤â¿Í¤âËÍ¤é¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¥¬¥é¡¼¥ó¤È¤·¤¿Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¿¤À¡¢¸Ù¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤Î´¶¿¨¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¤ËÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÈË¹¬¼ÒÄ¹¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÏËÜÅö¤À¤¾¤È¡£·ë²Ì¤¬¡¢¤¢¤Î¥¤¥¹¥é¥Ü¥Ë¡¼¥¿¡Ê¤Î¤Á¤Î»©·î¾ÞÇÏ¡Ë¤ÈÃ¡¤¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤Ç¤Î¥¯¥Óº¹¤Î£²Ãå¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¢¤È¡¢ËÍ¤âÇÏ¤â°ìµ¤¤Ë¥Þ¥¹¥³¥ß¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¼ÆÅÄµ³¼ê¤¬¸ì¤ë¡Ö²¬ÅÄ»á¤ÎºÇ´ü¡×
¤¿¤À¡¢ÂçÃÎµ³¼ê¤Ë½é¤á¤ÆÊ¿ÃÏ¥ì¡¼¥¹¤ÎGµ¡ÊNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡ËÀ©ÇÆ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Û¥¦¥ª¥¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¬ÅÄ»á¤È¤ÎÉ¾²Á¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Û¥¦¥ª¥¦¤Ë¤ÏËÒ¾ì¤Ë¤¤¤¿£²ºÐÇÏ¤Îº¢¤Ë¤Ï¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢Ã°Æâ¡ÊÍ´¼¡µ³¼ê¡Ë¤â¸Ù¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£²¿Í¤Ç¡Ø¥³¥ì¤ÏÁö¤ë¡£º£Ç¯¤Î£²ºÐÇÏ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢ÈË¹¬¼ÒÄ¹¤Ï¡Ø¤½¤¦¤«¤¡¡Á¡©¡¡¤³¤ÎÇÏ¤¬¤«¡Á¡©¡Ù¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤¤´¶¤¸¤Ç¡£¤Ç¤âÁö¤ê¤â·Ú¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Áö¤ë¤Ê¤È¡£¤Ç¤âÈË¹¬¼ÒÄ¹¡¢ÀÎ¤ÏÇÏ¤Ë¸Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤è¤¯ÇÏÂÎ¤À¤±¤ÇÁö¤ë¡¢Áö¤é¤Ê¤¤¤ÎÈ½ÃÇ¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Í¥ë¥Û¥¦¥ª¥¦¤ÎNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Æ»Ãæ»×¤Ã¤¿¤è¤ê¸å¤í¤«¤é¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤ÈÎäÀÅ¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡££´¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÄÉ¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ê¤éÄ¾Àþ¤Îºä¤ò¾å¤¬¤Ã¤¿¤¢¤¿¤ê¤Ç°ì½Ö¡¢µÓ¿§¤¬Æß¤Ã¤¿¤ê¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡Ø¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡ª¡Ù¤È¤Î»×¤¤¤Ç¤º¤Ã¤ÈÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ØÁêÇÏ´ã¤¬¸«¤¿Ì´¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢ËÁÆ¬ÉôÊ¬¤Ç²¬ÅÄÈË¹¬»á¤ÎºÇ´ü¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹Ç¯¤ÎÆ®ÉÂ¤ÎËö¡¢²¬ÅÄ»á¤Ï¼«¿È¤Î71²óÌÜ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡Ê¡Ç21Ç¯£³·î19Æü¡Ë¤ËËÒ¾ìÉßÃÏÆâ¤ÎÃÓ¤Ë¿È¤òÅê¤²¤¿¡£²¬ÅÄ»á¤ÎºÇ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÃÎµ³¼ê¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡Ö¡Ê²¬ÅÄ¡ËÈË¹¬¼ÒÄ¹¤ÎÂÎÄ´¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËèÇ¯°¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤ë»þ´ü¤¬¸ò¸ß¤Ë¤¢¤ê¡¢ÈÕÇ¯¤â¸µµ¤¤Ê¤È¤¤ÏÉáÄÌ¤Ë¥ì¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤äÇÏ¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¡ÊÉÂµ¤¤Ç¡Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤ÏÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ë¾Êó¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÊÆÍÁ³¤Î»à¤Ë¡Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬Âç¤¤¯¤ÆÈË¹¬¼ÒÄ¹¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¤È¤¡¢À¼¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×
ÂçÃÎµ³¼ê¤ÏºÇ¸å¤Ë²¬ÅÄ»á¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ÈË¹¬¼ÒÄ¹¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¡¢²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë²¿»þ´Ö¤Ç¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¾è¤êÊý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ËÍ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¤ÎÇÏ¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¿¤ê¡£¡Ø¤¢¤ÎÇÏ¤ÏÍèÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¤âÁÀ¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È´üÂÔÇÏ¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢ÇÏ¤ÎÏÃ¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÈË¹¬¼ÒÄ¹¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¡ØÂçÃÎ¤¬¾è¤ë¤È¡¢¤¤¤Ä¤â¤³¤Ã¤Á¤¬Æ°¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢Ëè²ó¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬»ÄÇ°¤Ç¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×