6Ç¯Á°¤Î¡ÈÊÌ¿Í¡É²èÁü¸ø³«¡ª35ºÐ¥°¥é¥É¥ë¡¢°ÛÎã¤Î¶ÚÆù¡ÈÅ¾¿È¡É¡¡½ý¤Ä¤¤¤¿°ì¸À¢ªÉü³è¡¦À®¸ùÂÎ¸³¤òÀ¸¤«¤¹
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¹â¶¶ÑÛ¡Ê35¡Ë¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢2·î¤«¤é½÷ÀÀìÍÑ¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤È·ó¶È¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥È¥ìー¥ÊーÅ¾¿È¤òÈ¯É½¤·¤¿¹â¶¶ÑÛ¡¡°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¤ªÊ¢¤¬¤¹¤´¤¤¡ª
¡¡¹â¶¶¤Ï²áµî¤Ë¡ÖÂÀ¤Ã¤¿¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤«¤é¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÌµÍý¤Ê¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ö¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤Ï»Ä¤ê¡¢È©¤ä¿´¤Ï·è¤·¤ÆÎÉ¤¤¾õÂÖ¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊÀ³²¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤«¤éÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¥¸¥à¤Ç¡¢¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÃÃ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¿ÈÂÎ¤Ï·ãÊÑ¡£·ò¹¯Åª¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿ÆùÂÎ²þÂ¤¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë¤âÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼«Ê¬¼«¿È¤È¸þ¤¹ç¤¦ÂçÀÚ¤µ¤â³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢2025Ç¯¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÆÃÊÌ¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À®¸ùÂÎ¸³¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é¡Ö¤³¤Î·Ð¸³¤äÃÎ¼±¤òº£ÅÙ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£ÂÎ·¿¤Î¤³¤È¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤äµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¹â¶¶¡£¡Ö¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÁ°¤Î2019Ç¯¤Î¹â¶¶¤È¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¸å¤Î2025Ç¯¤Î¹â¶¶¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤âÅº¤¨¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿ÁÇÅ¨¤Ê»ö¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿¤¬¤¢¤ë¤ÈÀâÆÀÎÏ¤¬°ã¤¦¡×¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤ÊÑËÆ¡×¡Ö·ÑÂ³¤Ï¡¢ÎÏ¤Ê¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë