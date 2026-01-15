¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¤ÎÁö¤ê¤¬·ãÊÑ¡ªÀìÍÑÆâ°µ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ñー¥Ä¡ÖT-REV BP-SYSTEM¡×È¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò»ûËÜ¼«Æ°¼Ö¾¦²ñ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¡ÊTRH200·Ï¡¦1TR-FE¥¨¥ó¥¸¥ó¡ËÀìÍÑ¤ÎÆâ°µ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥Ñー¥Ä¡ÖT-REV BP-SYSTEM¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢F1¤äMotoGP¤ÇÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¥¨¥ó¥¸¥ó¸º°µµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥±ー¥¹Æâ°µ¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤äÅÐºä»þ¤ÎÎÏ¶¯¤µ¡¢¥¹¥àー¥º¤Ê²ÃÂ®¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£½¾Íè·¿¤«¤é¿Ê²½¤·¤¿ÆÈ¼«¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¡¢°ÂÄê¤·¤¿¸ú²Ì¤È¹â¤¤¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤òÎ¾Î©¤·¤¿À½ÉÊ¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥éー¤Ï6¿§Å¸³«¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï7Ëü7000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°´¶À¤ò»É·ã¤¹¤ë¥Ï¥¤¥¨ー¥¹ÀìÍÑ¡ÖT-REV BP-SYSTEM¡×
T-REV ¤È¤Ï¤Ê¤Ë
»ûËÜ¼«Æ°¼Ö¾¦²ñ¤¬³«È¯¤·¤¿Æâ°µ¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç2ÎØÍÑ¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢4ÎØÍÑ¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì³«È¯¤µ¤ì¤¿¡ÖT-REV¦Á¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë²þÎÉ¤ò²Ã¤¨¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥±ー¥¹Æâ°µ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°ÂÄê²½¤ò¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÖT-REV BP-SYSTEM¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡ÖT-REV¡×¤Ï¡¢F1¤äMotoGP¤Ê¤É¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¸º°µ¡á¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥¯¥é¥ó¥¯¥±ー¥¹ÆâÉô¤Î¶õµ¤Ì©ÅÙ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡×¸¶Íý¤ò¡¢»ûËÜ¼«Æ°¼Ö¾¦²ñ¤¬¸¦µæ¡¦³«È¯¤·¤Æ»ÔÈÎ¼Ö¸þ¤±¤ËºÇÅ¬²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¥¯¥é¥ó¥¯¥±ー¥¹Æâ¤ÎÆâ°µ¡Ê¶õµ¤Ì©ÅÙ¡Ë¤ò²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶õµ¤¤Î½Å¤µ¤¬·Ú¤¤¤ÈÆ°¤«¤·¤ä¤¹¤¤¡á¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾»þ¤ÎÄñ¹³¤¬¸º¤ë¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
T-REV BP ÁõÃå¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ë
¥í¥ó¥°¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤¤¼Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Ï¥Ç¥£ー¥¼¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¹âÂ®Æ»Ï©¤Î¾å¤êºä¤Ê¤É¤Ç¥È¥ë¥¯ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¡£
T-REV BP-SYSTEM ¤Ï¡¢¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¤Î¾ì¹ç¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬1TR-FE¤È2TR-FE¤Ç¼èÉÕ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¾åµ¤Î¼èÉÕÊý¤Ï1TR-FEÍÑ¤È¤Ê¤ë¡£
T-REV BP-SYSTEM ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÆâ°µ¤¬¸º°µ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÆâÉô¤Î¶õµ¤Äñ¹³¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¥¨¥ó¥¸¥óÆâ¤ÇÉé²Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¡¢¾å¤êºä¤Ç¤â¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥¢¥¯¥»¥ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Î¸þ¾å/·Ú¤ä¤«¤Ê½ÐÂ¤ÎÎÉ¤µ/¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ»þ¤Î¸ºÂ®´¶¤Î·Ú¸º¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤¬´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡£
ÀÑºÜÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¼ÖÂÎ¼«ÂÎ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¡¢¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¥Õ¥£ー¥ê¥ó¥°¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡£
È´¤¯¤«¤éÀ°¤¨¤ë¤Ø¡§¡ÖT-REV¦Á¡×¤«¤é¡ÖT-REV BP¡×¤Ø¿Ê²½
½¾Íè¤Î¡ÖT-REV ¦Á¡×¤Ç¤Ï¥êー¥É¥Ð¥ë¥Ö¡¿¥¤¥ó¥Æー¥¯¥Þ¥Ë¥Ûー¥ë¥É¤ÎÉé°µ¤ò»È¤Ã¤Æ¸º°µ¤¹¤ëÀß·×¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸º°µ¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÌý°µ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÄÌ¤·¤Æ³°Éô¤«¤é¶õµ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÆâ°µ¤òÅ¬Àµ¤ËÊÝ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖT-REV BP¡×¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤òÇÑ»ß¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¶õµ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡¿ÆÈ¼«¹½Â¤¤Î¥êー¥É¥Ð¥ë¥Ö¤Ç¥±ー¥¹Æâ¤ÎÀµ°µ¤òÈ´¤¤Ä¤Ä³°µ¤¤òµÕÎ®¤µ¤»¤Ê¤¤½Û´Ä¡Ê¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡Ë¤µ¤»¤ëÀß·×¤È¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢È´¤¤¤ÆÆâ°µ¤¬²¼¤ê¤¹¤®¤¿¤é³°µ¤¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¡áÆâ°µ¤¬¾å²¼¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖT-REV ¦Á¡×¤ÈÈæ¤Ù¡¢¡ÖT-REV BP¡×¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÆâ°µ¤òÅ¬ÀµÃÍ¤ËÀ°¤¨¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÆâ°µ¤Î°ÂÄê²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡á¸º°µ¤Î¸ú²Ì¤¬Äã²óÅ¾¤«¤é¹â²óÅ¾¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤ÎÀ¶ÁÝ¤ä¸ò´¹¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹À¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¡£
À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¡T-REV BP-SYSTEM¡¡¥Ï¥¤¥¨ー¥¹¡¡TRH200·Ï¡¡1TR-FE
¡ý²Á³Ê¡§7Ëü7000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡üÅ¬¹ç¼ÖÎ¾¡§¥Ï¥¤¥¨ー¥¹
¡ü·¿¼°¡§TRH200·Ï
¡ü¥¨¥ó¥¸¥ó·¿¼°¡§1TR-FE
¡ü¥«¥éー¡§¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥êー¥ó¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Ö¥ëー¡¢¥·¥ë¥Ðー¡¢¥´ー¥ë¥É
À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¿ï»þ³«È¯Ãæ
¥ê¥êー¥¹Äó¶¡¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò»ûËÜ¼«Æ°¼Ö¾¦²ñ