¡¡²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡É¶ìÏ«¿Í¡É¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢2Éô¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡¦¥ô¥£¥¨¥ÊFC¤¬MF¾®ÅÄ³ÀÀû¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ç°é¤Ã¤¿¾®ÅÄ³À¤Ï18ºÐ¤À¤Ã¤¿2016Ç¯1·î¤ËÅÏ²¤¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î²¼Éô¥ê¡¼¥°¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤Æ5Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£21Ç¯½©¤Ë¥¬¥¤¥Ê¡¼¥ìÄ»¼è¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤¬¡¢22Ç¯½©¤Ëº¸É¨Á°½½»úð×ÂÓÂ»½ý¡¢º¸É¨ÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓÂ»½ý¤Î½Å½ý¤Ç¡¢¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¡£23Ç¯¤òÌµ½êÂ°¤Ç²á¤´¤·¡¢24Ç¯¤Ï²ÆìSV¡ÊJFL¡Ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤È25Ç¯¤ËºÆ¤ÓÅÏ²¤¤·¤Æ¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¡Ê3ÉôÁêÅö¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ô¥©¥ê¥Ã¥È¥Ê¡¼AC¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¸þ¤±Æ±¥ê¡¼¥°¤Ç¾å°Ì¤Î¥È¥é¥¤¥¹¥¥ë¥Ø¥ó¤Ø°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÅÄ³À¤Ï¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¥ê¡¼¥°Àï16»î¹ç11¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ì¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê2Éô¤Î¥ô¥£¥¨¥Ê¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ï¥ó¥¹¡¦¥¯¥ì¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥á¥°¥ë¤¬²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¦¡£Èà¤ÏÃå¼Â¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¡¢¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÎÏ¶¯¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¿¡£Èà¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦ÎÏ¶¯¤µ¤Ï¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯»ä¤¿¤Á¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®ÅÄ³À¤â¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¼¡¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£¼«Ê¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÈÅÁÅý¤¢¤ë¥¯¥é¥Ö¤Ë´î¤Ó¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¿¤á¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤Î¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖMeinfussball¡×¤Ï¡Ö¥È¥é¥¤¥¹¥¥ë¥Ø¥ó¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Î¥ª¥À¤ò¼º¤Ã¤¿¡£2Éô¤Î¥ô¥£¥¨¥Ê¤¬¡¢¥ª¥À¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤Í¤Æ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£11ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿28ºÐ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éé½ý¤â¾è¤ê±Û¤¨²¤½£¤ÇÀï¤¦28ºÐ¤¬ÄÏ¤ó¤À¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò²Ì¤¿¤»¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë