¡Ö¹¹¤Ë¤ªåºÎï¤Ë¡×ÎëÌÚº½±©¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÁûÁ³¡Ö´é¤¬¥¹¥Ã¥­¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©ÊÌ¿Íµé¤Ç¤¹¡ª¡×

¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚº½±©¤¬¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤·¤«¤âÆüËÜ¤Î¤ªÀµ·î»þ´ü¤Ë³¤³°½Ð¤ë¤Î¤Ê¤ó¤Æ²¿Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥¢¥Õ¥¿¡¼¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Ê¤ó¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤À¤·¡¡¥ï¥¿¥·USJ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤·¡¡¥Þ¥ê¡¼¥Ê¥Ù¥¤¡¦¥µ¥ó¥º¤Î¸þ¤«¤¤Â¦¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ð¡¼¤Ç¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¹¥ê¥ó¥°°û¤ó¤À¤·¾ÐÆ´¤ì¤ÎÜ¿»Ò¤Î¼Â¥É¥ê¥ó¥¯¤ÏOS¥ï¥ó¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤Ç¤·¤¿yo!!!!!Â¾¤Ë¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡¢¥ï¥¿¥·¤Ë¤·¤Æ¤Ï½ÐÈ¯¤«¤é¡¡ÄÁ¤·¤¯¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¡Ê¤«¤Ê¤êÄÁÆ»Ãæ´ó¤ê¡Ë¤ÊÎ¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Þ¡¼¥é¥¤¥ª¥ó¤È¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢£Õ£Ó£Ê¤ä¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¡Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤³¤³¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡¡¤ä¤Ã¤ÑÎ¹¤Ï¤¤¤¤¤Í¡£º£Ç¯¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³½Ð¤«¤±¤è¤¦¡×¤Èµ¤·¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¹¹¤Ë¤ªåºÎï¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤«¤Ê¤êÁé¤»¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¡Ö´é¤¬¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¾Ð´é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¤À¤ì¡ª¡©ÊÌ¿Íµé¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤ÆåºÎï¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£