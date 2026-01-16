¥ê¡¼¥É¤Ï¼é¤é¤º¹¤²¤ë¤â¤Î¡ªÁª¼ê·ó´ÆÆÄ¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤«¤é¤Î¿ÆÄ·Ëþ¥Ä¥â¤ÇÆÃÂç¥È¥Ã¥× Ç¯ÌÀ¤±Àä¹¥Ä´¤Î¸Ä¿Í5¾¡ÌÜ¡Ö¸Ä¿Í¥Ý¥¤¥ó¥È¤â°Õ¼±¤·¤¿¤¤¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡°µÅÝÅª¤ÊÅÀº¹¤òÃÛ¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹âÂÇÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë²÷¾¡¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×1·î15Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤ÏEXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬5²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤Ç¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£ÃæÈ×¤Ë¿ÆÄ·Ëþ¥Ä¥â¤ò·è¤á¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¸Ä¿Í5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û°¡¼ù¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤«¤é¥À¥á²¡¤·¤Î¿ÆÄ·Ëþ¥Ä¥â
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤é°¡¼ù¡¢½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë¡¢U-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£Åì1¶É¡¢°¡¼ù¤ÏÃæ¤ò»Å³Ý¤±¡¢¥À¥ÖÅì¤ÈËÌ¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£°©Àî¤«¤é¹âÌÜ¤Î¥À¥ÖÅì¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥À¥ÖÅì¡¦Ãæ¤Î5800ÅÀ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¡¡°ì»þ¤ÏÃçÎÓ¤ËµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾¡Éé½ê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æî1¶É¤Çâ¤¡¦º®°ì¿§¤Î6000ÅÀ¤ò¥¢¥¬¤êÊÖ¤·¤ÆºÆ¤Ó¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ËÉâ¾å¡£Â³¤¯1ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÆü¸þ¤«¤é¿ÆËþ´Ó¤ò»ÅÎ±¤á¡¢Î®¤ì¤òÂç¤¤¯°ú¤´ó¤»¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆ±2ËÜ¾ì¤Ç¤ÏÆî¤È¸ÞËü¤Î¥·¥ã¥ó¥Ý¥óÂÔ¤Á¤Ç¥ê¡¼¥Á¤òÁªÂò¡£º®°ì¿§¤Ç»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿ÃçÎÓ¤«¤éÆî¤òÂª¤¨¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦Æî¡¦ÀÖ¤Î7700ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤ò²ÃÅÀ¤·¡¢»ý¤ÁÅÀ¤Ï5ËüÅÀ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆ±3ËÜ¾ì¡£Ê¿ÏÂ¡¢¹âÌÜ¤Ï»°¿§Æ±½ç¤È¤Ê¤ë¼ê¤ò¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤¹¤ë¤ÈÂ¨¥ê¡¼¥Á¡£¹âÌÜ¤Î6º÷¤¬½½Ê¬¤Ë»Ä¤ë¾õ¶·¤«¤é¡¢¤½¤Î¹âÌÜ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥Ä¥â¤ê¾å¤²¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Ä¥â¡¦Ê¿ÏÂ¡¦»°¿§Æ±½ç¡¦¥É¥é¤Î1Ëü8000ÅÀ¡Ê¡Ü900ÅÀ¡Ë¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¶É¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¶É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È²º¤ä¤«¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£Î®¤ì¤òÄÏ¤ó¤ÀÆî1¶É¤Îº®°ì¿§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¤Þ¤Ã¤¹¤°¥¢¥¬¥ê¤Ë¸þ¤«¤¨¤Ê¤¤¼ê¤Î¤¿¤á¡Ë¹ñ»ÎÌµÁÐ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Öâ¤¤ò»Å³Ý¤±¤¿¸å¤Î¥Ä¥â¤¬¥º¥ë¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥½¥¦¥º¤·¤«°ú¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ê°æ¹§Åµ¡ÊºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡Ë¤Î¹¥Ä´¤Ö¤ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤Î¥È¥Ã¥×¤Ç°¡¼ù¤â¥Á¡¼¥à¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¡£°¡¼ù¤Ï¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤«¤é¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¸Ä¿Í¤âÀä¹¥Ä´¡£¸Ä¿Í¥Ý¥¤¥ó¥È¤â°Õ¼±¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¡¦Áª¼ê¡¢¤¤¤º¤ì¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ÏÈ´·²¡£ÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±þ±ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¡Á¡ª¡×¡Ö°¡¼ù¥Ê¥¤¥¹¡Á¡Á¡Á¡Á¡Á¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¼±ç¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÂè1»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë5Ëü4800ÅÀ¡¿¡Ü74.8
2Ãå¡¡EARTH JETS¡¦°©Àî·ÃÌ´¡Ê¶¨²ñ¡Ë2Ëü1600ÅÀ¡¿¡Ü1.6
3Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë1Ëü3400ÅÀ¡¿¢¥26.6
4Ãå¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¦Æü¸þÍõ»Ò¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü200ÅÀ¡¿¢¥49.8
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë