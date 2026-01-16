SixTONES¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼ÆüµÇ°¡ØVOCE¡ÙÉ½»æ¤Ï¡ÈÇò°ì¿§¡É¡¡À¸¤¤¶¤Þ¤ò¹ï¤ó¤À¡È´é¡É¤ËÇ÷¤ëÆÃ½¸
¡¡6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤¬¡¢CD¥Ç¥Ó¥å¡¼6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë1·î22Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÈþÍÆ»¨»ï¡ØVOCE¡Ù3·î¹æSpecial Edition¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö6¡×¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òµÇ°¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥È¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ÄÄÌ¾ïÈÇÉ½»æ¤ÏÅÄÂ¼ÊÝÇµ
¡¡2020Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤ëÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÌö¡¢ÈôÌö¤·Â³¤±¤ëÈà¤é¡£¤½¤ó¤ÊSixTONES¤¬ºÇ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡Ö6¡×¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤òµÇ°¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥È¡¼¥ó¤Î°áÁõ¤Ç¤½¤í¤Ã¤Æ¾þ¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö´é¡×¡£ÊÔ½¸Éô¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¡Ä¤Ä¤¯¤í¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¹ë²÷¤Ë¾Ð¤¤¡¢²Î¤¤¡¢¸ì¤ê¹ç¤¦Èà¤é¤ÎÊâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤ÈÀ¸¤¤¶¤Þ¤ò¡¢¤â¤Ã¤È¤âË¤«¤Ë¸ì¤ë¤Î¤¬º£¤Î¡Ö´é¡×¤À¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì°Ê¾å´ó¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É´é¤Ë´ó¤Ã¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¥Ú¡¼¥¸¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï´é¤Ë½Ð¤ë¤Û¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢µã¤±¤¿¤³¤È¡¢´é¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤°¤Ã¤È¶»¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤¿»×¤¤¡¢6Ç¯Á°¤Î´é¤Èº£¤Î´é¡£¤½¤·¤Æ¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¡È¥°¥ë¡¼¥×¤Î´é¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢Ç®¤¯¸ì¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö°ìÈÖ´é¤¬¹¤¤¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¡¢¡Ö´é¤Ë½Ð¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Þ¤ÇSixTONES¤Î¡Ö´é¡×¤Ë¤È¤³¤È¤óÇ÷¤êÀÚ¤ëÆÃ½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢22Æü¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMILESixTONES-Best Tracks-¡Ù¤âÈ¯Çä¡£º£²ó¤Ï¡¢6Ç¯Ê¬¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¶¦ÄÌQ¡õA¤âÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¡Ø1ST¡Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤Î½Ö´Ö¡¢²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¡¢3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÌ¾¡ÖÀ¼¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÍî¤Á¹þ¤ó¤À¤È¤¡¢Ã¯¤Î¤É¤ó¤Ê¡ÈÀ¼¡É¤ËÎå¤Þ¤µ¤ì¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤Î¶¦ÄÌ¼ÁÌä¤Ø¤Î²óÅú¤«¤é¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£
¡¡»£±ÆÆü¤Ï¡¢Á°Æü¤ËÁ´°÷¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤´ÈÓ²ñ¤ÎÇ®¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÍÍ»Ò¤Î6¿Í¡£¡Ö¿©¤Ù²á¤®¤¿¡Á¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ò¤È¤¿¤Ó»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¤µ¤¹¤¬¤Î·ëÂ«ÎÏ¤Ç¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤ë¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¥«¥Ã¥È¤òÏ¢È¯¡£¥°¥ë¡¼¥×¥È¡¼¥¯¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¾Ð¤¤À¼¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤¬¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿Ô¤¤Ê¤¤¡½¡½SixTONES¤Î³Î¤«¤Êå«¤ò¡¢²þ¤á¤ÆÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤¹¤ë»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
