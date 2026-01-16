»³ÅÄÎÃ²ð¡¢¡ØVOCE¡ÙÏ¢ºÜ¤Ç¥Ô¥ó¥¯Ãå¤³¤Ê¤·¡È¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡ÉÉ½¸½¡¡2026Ç¯¤ÏË°¤¤µ¤»¤Ê¤¤1Ç¯¤òÌóÂ«
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬¡¢22ÆüÈ¯Çä¤ÎÈþÍÆ»¨»ï¡ØVOCE¡Ù3·î¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÏ¢ºÜ¡ÖBEAUTY¡¡DICTIONARY¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSpecial EditionÉ½»æ¤ÏSixTONES
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¤ÇÂ£¤ëÆ±Ï¢ºÜ¤Îº£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡Ö¥Ï¥Ô¥Í¥¹¡×¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢¾Ð´é¤Ç²ÖÂ«¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤ë¥¥å¡¼¥È¤«¤Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ë¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë²ÖÂ«¤Î°ìÉô¤ò¥Ö¡¼¥±¤Ë¤·¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿»³ÅÄ¡£¤½¤ó¤ÊÈþÅª¥»¥ó¥¹¤¬¸÷¤ë»³ÅÄ¤¬¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£¤È¤Ï¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¹¬¤»¤È»Å»ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¤ò¸«¤Æ¤¤¤ÆË°¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê°ìÇ¯¤òÌóÂ«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦2026Ç¯¤Ø¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ï¢ºÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
