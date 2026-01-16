¡Ø¸¤¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ëºÇÃæ¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬µÞ¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¡Ä°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡ØÉ¬»à¤Ê¸÷·Ê¡Ù¤¬31ËüºÆÀ¸¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¤ë£÷¡×¡Ö¤·¤Ã¤Ý¥Õ¥ê¥Õ¥ê¡×
¡Ø¤¢¤ì¡Ä¤É¤³¤¤¤Ã¤¿¡©¡©¡Ù¤ª¤â¤Á¤ãÍ·¤ÓÃæ¡¢ÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç±£¤ì¤¿¥Ñ¥Ñ¤òÃµ¤¹¤ï¤ó¤³¡£É¬»à¤ËÃµ¤¹°¦¤ª¤·¤¤»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ï31.5Ëü²óºÆÀ¸¤òÆÍÇË¡£¡Ö¾Ç¤Ã¤Æ¤ë(¾Ð)¡×¡Ö¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤Î´é¤«¤ï¤¤¤¹¤®♡¡×¡Ö¤·¤Ã¤Ý¥Õ¥ê¥Õ¥ê¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡Ø¸¤¤ÈÍ·¤ó¤Ç¤ëºÇÃæ¡¢¥Ñ¥Ñ¤¬µÞ¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù¸¡¾Ú¤·¤¿·ë²Ì¡Ä°¦¤ª¤·¤¹¤®¤ë¡ØÉ¬»à¤Ê¸÷·Ê¡Ù¡Û
Í·¤ó¤Ç¤¿¤Î¤Ë¡Ä¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡©
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï°¦¸¤¤È¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öpeter.couley¡×¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥×¥Á¥É¥Ã¥¥ê¤Ç¤¹¡£¼çÌò¤Î¤ï¤ó¤³¤Ï¡¢¥Á¥ï¥ï¤È¥È¥¤¥×ー¥É¥ë¤ÎMIX¸¤¡Ö¥Ôー¥¿ー¡×¤¯¤ó¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥Ñ¥Ñ¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¥Ôー¥¿ー¤¯¤ó¡£¥Ñ¥Ñ¤¬¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÅê¤²¤ë¤ÈÀª¤¤¤è¤¯¥À¥Ã¥·¥å¡ª¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼è¤Ã¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¡Ä¥Ñ¥Ñ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡ª¡©¥Ñ¥Ñ¤Ï¥Ôー¥¿ー¤¯¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ä¤ËÌÓÉÛ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤¢¤ì¡Ä¡Ù¤È°ìµ¤¤Ëº¤ÏÇ¤·¤¿¥Ôー¥¿ー¤¯¤ó¡¢¤½¤ÎÆ°ÍÉ¤Ã¤×¤ê¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¡£
É¬»à¤ËÃµ¤¹»Ñ¤Ë¥¥å¥ó♡
¥Ôー¥¿ー¤¯¤ó¤Ï¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤ÈÊÕ¤ê¤ò¸«²ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÀ¸·üÌ¿Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÓÉÛ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥Ñ¥Ñ¤Î¼þ¤ê¤ò¥¦¥í¥¦¥í¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÃ»¤á¤Î¤¢¤ó¤è¤Ç¥Æ¥Á¥Æ¥Á¤ÈÊâ¤²ó¤ë»Ñ¤Ï¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µÁ´³«¡Ä¡ª
¸¤¤¥Ôー¥¿ー¤¯¤ó¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ë¤Î¤Ü¤êÌÜÀþ¤ò¹â¤¯¤·¤ÆÃµ¤·»Ï¤á¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤Õ¤¯¤é¤ß¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿ÌÏÍÍ¡£¤ï¤º¤«¤Ê·ä´Ö¤«¤éÌÓÉÛ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤Ç¤ËÆ÷¤¤¤Çµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡¢¿¬Èø¤òÂç¤¤¯¥Ö¥ó¥Ö¥ó¤È¿¶¤ê¤Ê¤¬¤éÌÓÉÛ¤ÎÃæ¤Ø¡Ä¡ª
¥Ñ¥Ñ¸«¤Ã¤±¡ªÂç´î¤Ó¤Î¤ï¤ó¤³
´ÑÇ°¤·¤¿¥Ñ¥Ñ¤¬ÌÓÉÛ¤ò¤á¤¯¤ë¤È¡¢Ãæ¤«¤é¥Ôー¥¿ー¤¯¤ó¤âÅÐ¾ì¡ª¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤ò¥Ú¥í¥Ú¥í¤·¡Ø¤â～¡ª¤É¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¡£
Âç¹¥¤¤Ê¥Ñ¥Ñ¤¬ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£Ç®Îõ¥Ú¥í¥Ú¥í¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¥Ñ¥Ñ¤âÍ¥¤·¤¤¸Â¤ê¡£¾®¤µ¤ÊÂÎ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Ãµ¤¹°¦¤ª¤·¤¤¥Ôー¥¿ー¤¯¤ó¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶»¥¥å¥ó♡¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸÷·Ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¥¥ç¥í¥¥ç¥í£÷¡×¡Ö¤ª¼êËÜ¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÍÏÇ¤¤Êý¡ª¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬²Ä°¦¤¤♡¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ôー¥¿ー¤¯¤ó¤È¤´²ÈÂ²¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤Æü¾ï¤Ï¡¢TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öpeter.couley¡×¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£°¦¤¯¤ë¤·¤¤»Ñ¤ËÌþ¤µ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Öpeter.couley¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§anrai0419
ÊÔ½¸¡§¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹