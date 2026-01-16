¡Ö²þ»¥¤òÄÌ¤¹¤¤Ã¤×¡×¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÁ´ÇÑ¡É¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤Ç10·î¤«¤é ¼óÅÔ·÷JR¤äÂç¼ê»äÅ´¤ËÀè¹Ô
²þ»¥¤òÄÌ¤¹¤¤Ã¤×¡ÖÁ´ÇÑ¡×TX¤«¤é
¡¡¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊTX¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¼óÅÔ·÷¿·ÅÔ»ÔÅ´Æ»¤Ï2026Ç¯1·î14Æü¡¢QR¥³¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿QR¾è¼Ö·ô¥·¥¹¥Æ¥à¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤¤Ã¤×Æþ¤ì¤Ê¤¤²þ»¥µ¡!?¡Û¤³¤ì¤¬TX¤¬Æ³Æþ¤¹¤ëQR¾è¼Ö·ô¤Ç¤¹¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï2026Ç¯9·î30Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼§µ¤Äê´ü¾è¼Ö·ô¤ª¤è¤Ó¾®»ùÍÑ²ó¿ô¾è¼Ö·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¡¢3·î13Æü¤Ë½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤ò¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ØÅêÆþ¤¹¤ëÊýË¡¤«¤é¡¢QR¾è¼Ö·ô¤ÎQR¥³¡¼¥É¤ò¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ÎQR¥ê¡¼¥À¡¼¤Ë¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ëÊý¼°¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¡¢10·î1Æü¤«¤é¤Ï¼«Æ°²þ»¥µ¡¤Ç¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤Î»ÈÍÑ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Í¸ú´ü´ÖÃæ¤Î¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤´¤¢¤ó¤Ê¤¤¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î·¸°÷¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ç°ú¤Â³¤ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£10·î1Æü°Ê¹ß¤ÏÂ¾»ö¶È¼Ô¤¬È¯¹Ô¤·¤¿¼§µ¤¼°¤ÎÏ¢ÍíÄê´ü¾è¼Ö·ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢TX¤Ç¤Ï¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î·¸°÷¤ËÄó¼¨¤·¤Æ²þ»¥¤òÄÌ²á¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¸æÅÌÄ®±Ø¤ÎÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ¤Î¤ê¤«¤¨ÀìÍÑ²þ»¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¸½ºßÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°²þ»¥µ¡¤ò¡¢¤¹¤Ù¤ÆICÀìÍÑµ¡¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¼óÅÔ·÷¿·ÅÔ»ÔÅ´Æ»¤ÏQR¾è¼Ö·ô¤ÎÆ³ÆþÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍøÍÑÊýË¡¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢·ôµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤Éµ¡´ï¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎËÉ»ß¤ä´Ä¶Éé²Ù¤ÎÄã¸º¡¢°ÂÄê¤·¤¿Å´Æ»»ö¶È¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡TX¤ËÀèÎ©¤Á2026Ç¯3·î13Æü¤Ë¤Ï¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¤Ç¤â¼§µ¤Äê´ü¾è¼Ö·ô¤¬ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£JRÅìÆüËÜ¤ÈÂç¼ê»äÅ´¤Ê¤É8¼Ò¤Ï2026Ç¯ÅÙËö°Ê¹ß¡¢¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾è¼Ö·ô¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò½ç¼¡¼Â»Ü¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢TX¤Ï¤³¤Î8¼Ò¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Î»³¼êÀþ¤Ë¾è¤êÆþ¤ì¤ë»äÅ´¤Ç¡¢ÉáÄÌ¾è¼Ö·ô¤ò´Þ¤à¼§µ¤¾è¼Ö·ô¤ÎÁ´ÇÑ¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
