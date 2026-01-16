¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢WBC¤Ç¡Ö¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ËÅê¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¡È¼«µÔ¡É¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Èôµ÷Î¥¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¡×
¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬WBC¤Ç¤ÎÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿(C)Getty Images
¡¡¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡×¤Ê²Ä°¦¤µ¡ÄÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤ò¸«¤ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡ÖÂç²ñÃæ¤Ë¸µ¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤ê¸½¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÂçÃ«¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØThe Athletic¡Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤Ç¤â¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ËÅê¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤±¤É¡¢º£¤ÎËÍ¤¬Åê¤²¤¿¤é¡¢Èà¤Ï¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Èôµ÷Î¥¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¤À¤í¤¦¤«¤é¤Í¡×¤È¡¢¼«µÔÅª¤Ë¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ø¤ÎÅêµå¤òÉÔ°Â¤¬¤ë¤Î¤Ë¤ÏÀµÅö¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÆóÅáÎ®¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò¤¤¤È¤â´ÊÃ±¤Ë¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤À¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢°úÂà¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¤ò¸Ø¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤ÈÂçÃ«¤¬WBC¤ÎÉñÂæ¤ÇÂÐÀï¤¹¤ì¤ÐÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ï¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¸õÊä¤È¤·¤ÆÂç²ñ¤ËÎ×¤à¤¿¤á¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î½ªÈ×¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£2ÅÙÌÜ¤ÎWBCÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¥ì¥¸¥§¥ó¥Éº¸ÏÓ¤â²Ã¤ï¤ê¡¢ºÇ¶¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÆüËÜ¤ËÄ©¤à¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]