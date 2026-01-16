¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë10Ç¯·ÀÌó¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Î°Õ»×¡¡¥²¥ì¡¼¥íJr.¤È¡È¶¦Æ®¡É¤«¡Ö·èÃÇ¤ÎÆü¤ÏÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÊÆÊóÆ»
¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë10Ç¯·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦(C)Getty Images
¡¡¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î°ÜÀÒÀè¤¬¤¤¤è¤¤¤è·èÄê´Ö¶á¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØMLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ù¤Ïµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡Ö·èÃå´Ö¶á¤«¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Ï10Ç¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Èµ¤·¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØESPN¡Ù¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥Ñ¥Ã¥µ¥óµ¼Ô¤¬¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¡ÖºÇ½ª¸õÊä¡×¤È¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Î3µåÃÄ¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬10Ç¯·ÀÌó¤òÄó¼¨¤¹¤ë°Õ»×¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÊÆ»æ¡ØNew York Post¡Ù¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥Ô¥å¡¼¥Þµ¼Ô¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤¬¥¿¥Ã¥«¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ4Ç¯·ÀÌó¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢¥á¥Ã¥Ä¤Ï1Ç¯Ê¿¶Ñ5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó79²¯5000Ëü±ß¡Ë¡¢3Ç¯¤Ç1²¯2000Ëü¡Á1²¯4000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó190²¯¡Á222²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤âÆ±ÍÍ¤ËÃ»´ü·ÀÌó¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö1·î17Æü¤Ë29ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢Ã»´ü¤ÇÇ¯Êð¤Î¹â¤¤·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤Ð¡¢30ÂåÁ°È¾¤ÇºÆ¤ÓFA»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç10Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ù¤Ð¡¢»Ä¤ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØJays Journal¡Ù¤Ï¡Ö40ºÐ¤Þ¤ÇµëÎÁ¤¬ÊÝ¾Ú¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¡¢33ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇºÆ¤Ó»Ô¾ì¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ê¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¡Ë¹Í¤¨¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤òÁÀ¤¦3µåÃÄ¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦¥â¡¼¥É¤Ë¤¢¤ê¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢°úÂà¤¹¤ë¤½¤ÎÆü¤Þ¤Ç¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥Ç¥£¡Ê¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.¡Ë¡×¤ÎËµ¤é¤Ç¥×¥ì¡¼¤·Â³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¾ÍèÁü¤Ë¤Ï¡¢²¿¤«¼æ¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È¡¢14Ç¯5²¯¥É¥ë¡ÊÌó730²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó±äÄ¹¤Ë¹ç°Õ¤·¤¿¥²¥ì¡¼¥íJr.¤È¡È¶¦Æ®¡É¤¹¤ë²ÁÃÍ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö·èÃÇ¤ÎÆü¤ÏÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£º£ÅÙ¤³¤½¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤Æ·ÀÌó¤ò¤Þ¤È¤á¾å¤²¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¦¤Ð¤«¤ê¤À¡×¤È¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÆþ¤ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
