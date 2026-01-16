ÆüËÜ¤ÎÁáÄ«¡Ä¡È¾×·â¡É¤Ç¡ÖÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×°úÂà¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¡¢WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¡ÖÈà¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¶Ã¤¤¤¿(C)Getty Images
¡¡ºòµ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¸µ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDodgers Nation¡Ù¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤éÈà¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï¤Þ¤À´°Á´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï2026Ç¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÊá¼ê¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤ä¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Ç2ÅÙ¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¥¹¥¯¥Ð¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¾¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤ËÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë²Ã¤ï¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¿¼Ìë¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÁáÄ«¤Ë½é¤á¤Æ¤³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëSNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼½Ð¤ë¤Î¡©¡×¡ÖWBC¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¢¤Ã¤Ä¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤â½Ð¤Á¤ã¤¦¤Î¡ª ÆüËÜ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÂÐÀï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Þ¤¸¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼»²Àï¤ÇÁáÄ«»Å»ö¤ÎÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÅÅ·â»²Àï¤Ã¤Æ¤Þ¤¸¡©¡×¡Ö¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬ÂåÉ½·èÄê¡ª¡ª ¤¨¤°¤¤¡×¤È¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
