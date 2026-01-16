¿·´´Àþ¤ÎÀÊ¤òÅÝ¤¹¤È¤¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÊ¹¤¯¡© Ê¹¤«¤Ê¤¤¡© ²¿¤¬ËÜÅö¤ÎÀµ²ò¥Þ¥Ê¡¼¤Ê¤Î¤«
¡Ö¡Èµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡É¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡½¡½¡£¿ô½½²¯µ¬ÌÏ¤Î°Æ·ï¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¥¤¥ó¥É¿ÍÉô²¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¥¤¥ó¥ÉÇþÃã»á¤Ï¡¢¡Ö¾ï¤Ë¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¡ÖÃ»´ü»Ö¸þ¡×¡ÖÌµ·×²è¤Çº£¤òÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ëÈà¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¿Í¤¬¹¬¤»¤òëð²Î¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡È¥Ò¥ó¥È¡É¡×¤ò¸«½Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¿·´©¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿Í¸ý14²¯¡¦¾å°Ì1¡ó¤¬ÉÙ¤Î40¡ó°Ê¾å¤ò½êÍ¤¹¤ëÄ¶¶¥Áè¡¦²áÌ©¡¦³Êº¹¼Ò²ñ¤òÀ¸¤È´¤¯¿Í¡¹¤Î¡Öµ¬³Ê³°¤Î¹ÔÆ°ÎÏ¡×¤È¡ÖÈ´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¡×¤ÎÈëÌ©¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÎÃæ¤«¤é°ìÉô¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦¿ºÂ¼¸÷Å¯¡Ë
¡Ö¿·´´Àþ¤ÎÀÊ¡×ÅÝ¤¹Á°¤ËÊ¹¤¯¡©Ê¹¤«¤Ê¤¤¡©
¡Ö¿·´´Àþ¤ÎÀÊ¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ëÅÛ¤¬¥¦¥¶¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¡¢»ö¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬Êü¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÀÎÁ°¤ËÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¡Ö¾¡¼ê¤ËÅÝ¤»¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¤¤Á¤¤¤ÁÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Ê¡×¡¢¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¤Î°Õ¸«¤Ç¡¢Åö»þ¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¤¥ó¥É¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»ä¤Ï¡¢¤³¤ÎÏÃÂê¤ò¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Ê¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤ÈÁÛÁü¤·¤Æ¤ß¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤Ã¤ÈÈà¤é¤Ï¡¢²¿¤â¸À¤ï¤º¤ËÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î·ëÏÀ¤À¤Ã¤¿¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢º£¤Î¤È¤³¤í°ìÅÙ¤âÅÅ¼Ö¤äÈô¹Ôµ¡¤Ç¡¢¡ÖÀÊ¤òÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈà¤é¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾¡¼ê¤ËÅÝ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖDoÊ¸²½¡×¡¢¡ÖAskÊ¸²½¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖGuessÊ¸²½¡×
¡Ö¿·´´Àþ¤ÎÀÊ¤òÅÝ¤¹»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ÎÏÀÁè¤Ï¡¢Âç¤Þ¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¿¤âÊ¹¤«¤º¤ËÅÝ¤¹¡×¡¢¡Ö¿Ò¤Í¤¿¾å¤ÇÅÝ¤¹¡×¡¢¡ÖÅÝ¤µ¤º²æËý¤¹¤ë¡×¤Î3¤Ä¤ÎÁªÂò¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÁªÂò¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ã±½ã¤Ê¥Þ¥Ê¡¼ÏÀ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Í´Ö¤ä¼Ò²ñ¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊ¸²½ÅªÁ°Äó¤ÇÆü¡¹À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦Ê¸²½ÏÀ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤é»°¤Ä¤ÎÁªÂò¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡ÖDoÊ¸²½¡×¡¢¡ÖAskÊ¸²½¡×¡¢¡ÖGuessÊ¸²½¡×¤Î»°¤Ä¤ÎÊ¸²½¤ÇÂÐÈæ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÊÊ¬ÎÌ¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤Ï¡¢ËÜ½ñ¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ë¾ù¤ë¡Ë¡£
¡ÖÊ¹¤«¤º¤ËÀÊ¤òÅÝ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ËÙ¹¾»á¤Î¼çÄ¥¤ä¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Îº¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÖDoÊ¸²½¡×¤Ç¤¢¤ë¡£´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Ã¯¤âNo¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ð¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ÊDo¤·¤Æ¡Ë¡¢²¿¤«¸À¤ï¤ì¤¿¤é¤½¤Î»þ¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤À¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿Ò¤Í¤¿¾å¤ÇÅÝ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¡ÖAskÊ¸²½¡×¤ËÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¡£
Áê¼ê¤Î°Õ¸þ¤ò¿Ò¤Í¤¿¾å¤Ç¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸ò¾Ä¤â¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°ÍÍ¼°¤À¡£¤³¤ì¤éÆó¤Ä¤Î¹Í¤¨Êý¤ÎÂÐÎ©¹½¿Þ¤¬¡ÖÀÊ¤òÅÝ¤¹»þ¤Ë¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡ÖÅÝ¤µ¤º²æËý¤¹¤ë¡×¿Í¤â¤¤¤ë
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ç¸«²á¤´¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡ÖÅÝ¤µ¤º²æËý¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â°ìÄêÄøÅÙ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¡£
¾¡¼ê¤ËÀÊ¤òÅÝ¤¹¤Î¤Ï¥Þ¥Ê¡¼Åª¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤¤»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢µö²Ä¤òµá¤á¤ÆÃÇ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¿´¤¬ÄË¤¤¡£Áê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò»¡¤·¤Æ¡ÊGuess¤·¤Æ¡Ë¡¢¤É¤¦¤ä¤éÂç¾æÉ×¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤ÐÅÝ¤¹¤·¡¢Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¤é¤ÐÅÝ¤µ¤º¤Ë¡È¼«Ê¬¤¬²æËý¤·¤Æ¡É²á¤´¤½¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£
¿·´´Àþ¤ÎÀÊ¤´¤È¤¤Ç»×¤¤Çº¤à¿Í¤ò¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸þ¤òÄ¾ÀÜ¿Ò¤Í¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¼þÊÕ¾ðÊó¤«¤é¤½¤ì¤ò¡È»¡¤·¤Æ¡É¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤äÈ¯¸À¤òÄ´À°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹ÔÆ°¤ò¤¤Ã¤È¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»×¹ÍË¡¤Ï²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤¬Çº¤ß¤òÊú¤¨¤ëÂç¤¤Ê¸¶°ø¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·´´Àþ¤ÎÀÊ¤òÅÝ¤¹¤Î¤ò¡ÖÊ¹¤¯¡¦Ê¹¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æó¤Ä¤ÎÂÐÎ©¤è¤ê¤â¡¢°ìÈÖ¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÅÝ¤µ¤º¤Ë²æËý¤¹¤ë¡×¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤í¤Ë¤¢¤ë¡ÖGuessÊ¸²½¡×¤«¤é¤ÎÍ×µá¤¬¶Ë¤á¤Æ¶¯¤¤¼Ò²ñÆÃÀ¤ÎÊý¤À¡£
¤ª»¡¤·¡ÖGuessÊ¸²½¡×Èè¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤È¡¢Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤òGuess¤µ¤»¤ëÍ×µá¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÊ¹¤«¤º¤ËÅÝ¤»¡×ÇÉ¤Î¿Í¤â¡¢¤¤¤¶¡¢¼«Ê¬¤¬±ØÊÛ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢Á°¤ÎÀÊ¤¬»×¤¤ÀÚ¤êÅÝ¤ì¤Æ¤¤¿¤é¡¢¡Ö»¡¤»¤è¡×¤È¥¤¥é¤Ã¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
¥¤¥ó¥ÉÌ±¤Î¡ÖDoÊ¸²½¡×¤Ï¡¢²æ¡¹ÆüËÜ¿Í¤¬»ý¤Ä¡ÖGuessÊ¸²½¡×¤È¿¿¤Ã¸þ¤«¤é°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤À¡£¤½¤Î½¬´·¤Î±ü¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¼Ò²ñÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î½¬´·¤¬¼Ò²ñ¤Ç¹¤¯¤Þ¤«¤êÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤È²æ¡¹¤Î¿´¤Ï³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
ÆüËÜ¤«¤é6000¥¥íÎ¥¤ì¤¿¥¤¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¾ï¼±¤Ç¤ÏÂ¬¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²¿¸Î¤«²æ¡¹¤ÎÇº¤ß¤Îº¬¤Ë¸ú¤¯»×¹ÍË¡¤äÀ¸¤Êý¤Îµ»½Ñ¤¬¤¢¤ë¡£
ËÜ½ñ¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸½ÃÏ¤Ç»Å»ö¤äÀ¸³è¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î¹çÍý»×¹Í¡×¤ò¸¦µæ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤à¿Í¤Î¿´¤Ë¤âÆÏ¤¯¤«¤¿¤Á¤ÇÂÎ·Ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥É¤ÎÃÏ¤Ø¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥¤¥ó¥ÉÌ±¤«¤é»É·ã¤òÌã¤¨¤ë°ìºý¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡Ø¥¤¥ó¥É¿Í¤ÏÇº¤Þ¤Ê¤¤¡Ù°ìÉô¤ò²ÃÉ®¡¦Ä´À°¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡Ë