¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¹ñºÝ¶¨ÎÏµ¡¹½¡ÊJICA¡Ë¤Ï15Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¼óÅÔ¥¡¼¥¦¶á¹Ù¥Û¥¹¥È¥á¥ê¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Î¹¶·â¤Ç½»¤Þ¤¤¤ò¼º¤Ã¤¿¹ñÆâÈòÆñÌ±¤ËÆüËÜ¼°¤Î½»Âð2Åï¤ò¶¡Í¿¤·¤¿¡£É¹ÅÀ²¼15ÅÙ¤ò²¼²ó¤ë¸·Åß¤Î¥¡¼¥¦¤Ç¤ÏÂçµ¬ÌÏÄäÅÅ¤¬1½µ´ÖÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶¡Í¿¤µ¤ì¤¿½»Âð¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¡¢ÄäÅÅ»þ¤Ç¤âÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤Ïº£¸å¤ÎÉü¶½¤ÇÄã²Á³ÊÂÓ¤Î½»Âð¤Î¼ûÍ×³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤¤¡£º£²ó·úÀß¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥À¥¤¥ï¥Æ¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆ¥¹¥Ú¡¼¥¹X¼Ò¤Î±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥¯¡×¤òÈ÷¤¨¡¢ÆâÁõ¤Ï¼¾ÅÙÄ´À°¤ËÍ¥¤ì¤¿¤·¤Ã¤¯¤¤¤ò»È¤Ã¤¿¡£»Ü¹©´ü´Ö¤ÏÄÌ¾ï¤Ê¤éÈ¾Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤ë¤¬¡¢Ìó2¥«·î¤Ç½ª¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æþµï¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆîÉô¥¶¥Ý¥ê¡¼¥¸¥ã½£½Ð¿È¤È¥Û¥¹¥È¥á¥ê½Ð¿È¤Î2²ÈÂ²¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¿ÇÎÅ½ê¤Ë²ÈÂ²¤¬¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡15Æü¤Î°ú¤ÅÏ¤·¼°¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¹þÀµ»ÖÃó¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÂç»È¤äJICA¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»öÌ³½ê¤ÎÉþÉô½¤½êÄ¹¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¤¬½ÐÀÊ¡£ÉþÉô»á¤Ï¡Ö½»Âð»Ù±ç¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î·ë¤ÓÉÕ¤¤ò¶¯¤á¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ì¤Íè¤ò¶¦¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£