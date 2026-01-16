TBS¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂç¼ê¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤ÈÀïÎ¬Äó·È¡¡Ìó237²¯±ß½Ð»ñ¤ÇÆüËÜIP¤ÎÀ¤³¦Å¸³«¤ò²ÃÂ®
¡¡TBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï16Æü¡¢ÊÆ¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª Legendary Entertainment¡Ê°Ê²¼¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¡Ë¤ÈÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£TBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Î³ô¼°¤Î°ìÉô¡Ê¾¯¿ô»ýÊ¬¡Ë¤ò1²¯5000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó237²¯±ß¢¨1¥É¥ë=158.29±ß¡¢1·î13Æü»þÅÀ¡Ë¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢»ñËÜÌÌ¤Ç¤âÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Ï¡¢¡ØDUNE¡¿¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡¦¥ô¥¡¡¼¥¹¡Ê¥´¥¸¥é¤È¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿²ø½Ã±Ç²è¤Î¥·¥§¥¢¡¼¥É¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¥Ò¥Ã¥È¥·¥ê¡¼¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤¬»ý¤Ä³«È¯¡¦À©ºî¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤È¡¢TBS¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼ÂÀÓ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢ÆüËÜÈ¯IP¤ò¸¶ºî¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤òÊ£¿ôËÜ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¶¦Æ±´ë²è¡¦³«È¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢º£²ó¤ÎÄó·È¤ÏÆÈÀê¸¢¤òÉÕÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è¡ØÌ¾ÃµÄå¥Ô¥«¥Á¥å¥¦¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ø¥´¥¸¥éx¥³¥ó¥°¡§¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Î¥ô¥¡¡Ù¤ä¥´¥¸¥é¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥â¥Ê¡¼¥¯¡§¥ì¥¬¥·¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥º¡Ù¡¢¡Ø¿À¤Î¼¶/Drops of God¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡¢ÀèÆü»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¡Ø¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡Ù¡¢¥×¥ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÃæ¤Î¡ØGUNDAM¡Ê²¾¾Î¡Ë¡Ù¤Ê¤É¡¢ÆüËÜIP¤Ë´ð¤Å¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ¿¿ô¿Ê¹ÔÃæ¡£
¡¡TBS¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¼«¼Ò¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÃÎÅªºâ»º¤òÀ¤³¦Å¸³«¤¹¤Ù¤¯¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºîÇ½ÎÏ¤ò¹ñ³°¤Ø¹¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÊý¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤â¡ÖÍÎÏ¤ÊIP¤ò¼´¤Ë¡¢¸½ÃÏ»Ô¾ì¤Ë¿¼¤¯º¬º¹¤·¤¿¼çÍ×´ë¶È¤È»ö¶È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤äIP¥Û¥ë¥À¡¼¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¶¯¸Ç¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿TBS¤ÎÎÏ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£Î¾¼Ò¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¤¬¹çÃ×¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î¼è°ú¸å¤â¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Î»Ä¤ê¤Î³ô¼°¤Ï¡¢Æ±¼Ò·Ð±Ä¿Ø¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ý¥í¡¦¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È´ØÏ¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬ÊÝÍ¤·¡¢°ú¤Â³¤ÂÐÅù¤Ê»ÙÇÛÂÎÀ©¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÈ¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÈËÜ³ÊÅª¤Ë¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£TBS¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤ÎÀïÎ¬Äó·È¤Ï¡¢ÆüËÜIP¤Î¼¡¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÀê¤¦Æ°¤¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¢£TBS¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¼èÄùÌò CGO¡ÊÀ®Ä¹ÀïÎ¬Ã´Åö¡Ë¡§ÃæÃ«ÌïÀ¸»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ô¡¹¤ÎÎò»ËÅª¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤È¤¤¤¦¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹ ¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥À¥ê¡¼¤Î»ý¤Ä°µÅÝÅª¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤È¡¢IP¤òÀ¤³¦Åª¤ÊÄ¶Âçºî¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¹½ÃÛ¡¦³ÈÂç¤¹¤ëÎÏ¤Ï¡¢²æ¡¹¤¬·Ç¤²¤ë³¤³°ÀïÎ¬¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¶¯¤¤ÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡TBS¥°¥ë¡¼¥×¤Î³¤³°ÀïÎ¬¥¹¥¿¥¸¥ª¡ÖTHE SEVEN¡×¡¢¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯Ìó280²¯±ß¤ÎÁý»ñ¤ò¤·¤¿¡ÖTHE SEVEN US¡×¤ò¼´¤È¤·¤Æ¡¢¹¹¤Ê¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÅê»ñ¤â´Þ¤á¡¢TBS¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎÎÏ¤Ç¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦Æ±³«È¯¡¦À½ºî¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Legendary Entertainment CEO¡§Josh Grode¡Ê¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥°¥í¡¼¥É¡Ë»á¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡TBS¤Ï²¿½½Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢½ÐÈÇ¼Ò¤«¤é¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼¡¢ºî²È¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢Ãæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëTBS¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¡¢¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Îµ¡²ñ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£TBS¤È¶¨ÎÏ¤·¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢ºÍÇ½¤¢¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ø¤Î·É°Õ¤È¾Î»¿¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¤«¤ÊIP¤òÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ØÆÏ¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
