Æþ¼Ò¤·¤Æ2Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢1Ç¯ÌÜ¤è¤ê¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¿·Æþ¼Ò°÷¤è¤êµëÎÁ¤¬°Â¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
2Ç¯ÌÜ¤«¤éµëÍ¿Å·°ú¤¤µ¤ì¤ë½»Ì±ÀÇ
µëÍ¿ÌÀºÙ¤Ë¤Ï¡¢»Ùµë³Û¤È¹µ½ü³Û¤ÎÆâÌõ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£1Ç¯ÌÜ¤È2Ç¯ÌÜ¤ÎµëÍ¿ÌÀºÙ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¹µ½ü³Û¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¹µ½ü¹àÌÜ¤Ë¿·¤¿¤Ë½»Ì±ÀÇ¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ú½»Ì±ÀÇ¡Û
½»Ì±ÀÇ¤Ï¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ½»Ì±¤¬»ÙÊ§¤¦ÀÇ¶â¤Ç¤¹¡£Á°Ç¯¤Ë°ìÄê°Ê¾å¤Î¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¿Í¤ËÇ¼ÀÇµÁÌ³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î1·î1Æü¤Î»þÅÀ¤Ç½»Ì±É¼¤¬¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ¤ËÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇ¼ÀÇ¤Î»ÅÊý¡Û
²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°¤ÎÇ¯¤Î½êÆÀ¤Ë²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢Æ±Ç¯¤Î6·î～ÍâÇ¯5·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢12²ó¤ËÊ¬³ä¤·¤ÆµëÎÁ¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ÐÌ³Àè¤¬³Æ»Ô¶èÄ®Â¼¤ËÇ¼¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î½»Ì±ÀÇ¡Û
¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Î¾ì¹ç¡¢Á°Ç¯¤Ï¤Þ¤À³ØÀ¸¤Ç¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤½¤Î½êÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢µëÍ¿¼ýÆþ³Û¤¬100Ëü±ß°Ê²¼¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÎáÏÂ£·Ç¯Ê¬¤Î½êÆÀ¤«¤é¤ÏµëÍ¿¼ýÆþ110Ëü±ß°Ê²¼¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï½»Ì±ÀÇ¤¬²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤ê³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢2Ç¯ÌÜ¤«¤é½»Ì±ÀÇ¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ò²ñ¿Í2Ç¯ÌÜ¤Î½»Ì±ÀÇ¡Û
Æþ¼Ò¤·¤¿Ç¯¤Î4·î～12·î¤Þ¤Ç¤Î9¥ö·îÊ¬¤Î½êÆÀ¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡Ê4·îÆþ¼Ò¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡£
½»Ì±ÀÇ¤Î·×»»¤ÈÄ§¼ýÊýË¡
¤â¤¦¾¯¤·¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú½»Ì±ÀÇ¤ÎÆâÌõ¡Û
½»Ì±ÀÇ¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤ËÇ¼¤á¤ë¡Ö»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ¡ÊÅìµþÅÔ23¶è¤ÏÆÃÊÌ¶èÌ±ÀÇ¡Ë¡×¤È¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ËÇ¼¤á¤ë¡ÖÆ»ÉÜ¸©Ì±ÀÇ¡ÊÅìµþÅÔ¤ÏÅÔÌ±ÀÇ¡Ë¡×¤Î2¼ïÎà¤ÎÀÇ¶â¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú·×»»ÊýË¡¡Û
½»Ì±ÀÇ¤Î·×»»¤Ï¡¢¡Ö½êÆÀ³ä¡×ÉôÊ¬¤È¡Ö¶ÑÅù³ä¡×ÉôÊ¬¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì·×»»ÊýË¡¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô½êÆÀ³ä¡Õ
Á°Ç¯1·î1Æü¤«¤é12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î½êÆÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÝÀÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢É¸½àÀÇÎ¨¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì±ÀÇ4¡ó¡¢»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ6¡ó¡¢¤³¤Î2¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ10¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ô¶ÑÅù³ä¡Õ
½êÆÀ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯²Ý¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢É¸½à²ÝÀÇ³Û¤ÏÅÔÆ»ÉÜ¸©Ì±ÀÇ1000±ß¡¢»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ3000±ß¤Ç¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤è¤ê¿¹ÎÓ´Ä¶ÀÇ1000±ß¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Æ5000±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤Ã¤Æ³ä¹ç¤¬°ã¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡ÚÄ§¼ýÊýË¡¡Û
½»Ì±ÀÇ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉáÄÌÄ§¼ý¡×¤È¡ÖÆÃÊÌÄ§¼ý¡×¤Î2¼ïÎà¤ÎÄ§¼ýÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÔÉáÄÌÄ§¼ý¡Õ
¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤ä¥Õ¥êー¥¿ー¤Ê¤É¡¢µëÍ¿½êÆÀ¼Ô°Ê³°¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤¬¡¢³ÎÄê¿½¹ð½ñ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë½»Ì±ÀÇ³Û¤ò»»½Ð¤·Ç¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤òÇ¼ÀÇ¼Ô¤ØÈ¯Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¼ÀÇ¼Ô¤Ï¡¢Ç¼ÀÇÄÌÃÎ½ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½»Ì±ÀÇ¤òÇ¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¼ÉÕ¤Ï°ì³ç¡¢¤â¤·¤¯¤Ï4²ó¤ÎÊ¬³ä¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÔÆÃÊÌÄ§¼ý¡Õ
²ñ¼Ò¶Ð¤á¤ÎµëÍ¿¼èÆÀ¼Ô¤ä¡¢65ºÐ°Ê¾å¤Î¸øÅªÇ¯¶â¼õµë¼Ô¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÄ§¼ýÊýË¡¤Ç¤¹¡£¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò¤äÆüËÜÇ¯¶âµ¡¹½¤Ê¤É¤¬¡ÖÆÃÊÌÄ§¼ýµÁÌ³¼Ô¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÇ¶â¤òÇ¼ÀÇ¼Ô¤«¤éÄ§¼ý¤·¤Æ³Æ»Ô¶èÄ®Â¼¤ËÇ¼ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò°÷¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢6·î¤«¤éÍâÇ¯5·î¤Þ¤Ç¤ÎËè·î¤ÎµëÍ¿¤«¤é²ñ¼Ò¤¬½»Ì±ÀÇ¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»Ô¶èÄ®Â¼¤ËÇ¼ÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
¼ê¼è¤ê¤¬¸º¤ë¸¶°ø¤Ï¡¢»Ùµë³Û¤Î¸º¾¯¤«¹µ½ü³Û¤ÎÁý²Ã¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¹µ½ü³Û¤ÎÁý²Ã¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ½»Ì±ÀÇ°Ê³°¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÁý²Ã¡¢¸»Àô½êÆÀÀÇ¤ÎÁý²Ã¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï»Ùµë³Û¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î²ÃÆþ¡¢ºâ·ÁÃùÃß¤ä³ÎÄêµò½ÐÇ¯¶â¤Îµò½Ð³«»Ï¤Ê¤É¤âÍ×°ø¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿È¤ÎµëÎÁÌÀºÙ¤ò¡¢¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
