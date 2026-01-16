¡Ö°ë·Ü¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©¡Ö¤½¡×¤«¤éÆÉ¤à¡Ä¡ª¡©
ÃÏ¿Þ¤äÎ¹Àè¤Ç¸«¤«¤±¤ë¤±¤É¡¢¼Â¤Ï´Ö°ã¤Ã¤ÆÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª¤½¤ó¤Ê±ØÌ¾¡¢°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£²ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ç¤â´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ê±ØÌ¾¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£½¢³è¤ä¼Ò²ñ¿ÍÀ¸³è¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥Ï¥Ê¥¿¥«¤Ë¤Ê¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª
¡Ö°ë·Ü¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÆÉ¤à¡©
¡Ö°ë·Ü¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
´ä¼ê¸©¤Ë¤¢¤ë±ØÌ¾¤Ç¡¢Åú¤¨¤Ï3Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¡Ö°ë·Ü¡×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡¢¡Ö¤½¤±¤¤¡×¤Ç¤·¤¿¡£
°ë·Ü±Ø¤Ï¡¢´ä¼ê¸©µÜ¸Å»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë±Ø¡£
±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¡¢·Ý½ÑÊ¸²½³èÆ°¤ÎµòÅÀ»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¡ÖµÜ¸Å»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢µÒÁ¥¤¬´ó¹Á¤¹¤ë¡ÖÆ£¸¶¤ÕÆ¬¡×¤ÎºÇ´ó¤ê±Ø¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤Ë¤â¡¢¡ÖÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¼«Ëý¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø»°Î¦Å´Æ»¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô