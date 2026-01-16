ID.7¥Ä¥¢¥é¡¼¤Ê¤ÉÂÐ¹³¤ÎÅÅÆ°¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡¡¥¸¡¼¥«¡¼¡Ø7GT¡ÙÌó850Ëü±ß¤«¤é²¤½£È¯Çä¡¡°ì½¼ÅÅ¤Ç660km°Ê¾åÁö¤ë
VW ID.7¥Ä¥¢¥é¡¼¤Ê¤É¤ËÂÐ¹³
Ãæ¹ñ¤ÎµÈÍøµ¥¼Ö»±²¼¤Î¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¥¸¡¼¥«¡¼¡ÊZeekr¡Ë¤Ï¿··¿EV¡Ø7GT¡Ù¤ò²¤½£»Ô¾ì¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯¸åÈ¾¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¤Ë¤âÅêÆþ¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤¢¤ëÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡Ø007 GT¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´Ä¹4817mm¡¢Á´Éý2070mm¡¢Á´¹â1456mm¤Î¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¤Ç¡¢¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥ï¡¼¥²¥óID.7¥Ä¥¢¥é¡¼¤ä¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡¦¥¢¥¤¥ª¥Ë¥Ã¥¯6¤Ê¤É¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢²Á³Ê¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¼ï¤è¤ê¤â°Â¤¤4Ëü5990¥æ¡¼¥í¡ÊÌó850Ëü±ß¡Ë¤«¤é¤Ç¡¢ºÇ¾å°Ì¥°¥ì¡¼¥É¤Ï5Ëü7490¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1060Ëü±ß¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ¡¦¹º½£¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Àß·×¤Ï²¤½£¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²¤½£¤ÎÆ»Ï©¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µÈÍøµ¥¼Ö¤ÎPMA2¡Ü¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤·¡¢¸åÎØ¶îÆ°¤Î¡Ø¥³¥¢¡Ù¤È¡Ø¥í¥ó¥°¥ì¥ó¥¸¡Ù¡¢»ÍÎØ¶îÆ°¤Î¡Ø¥×¥ê¥Ó¥ì¥Ã¥¸¡Ù¤Î3¤Ä¤Î»ÅÍÍ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï75kWh¤Þ¤¿¤Ï100kWh¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ºÇÂç¹ÒÂ³µ÷Î¥¤ÏÌó665km¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
800V¹âÅÅ°µ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤êºÇÂç450kW¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ò¼Â¸½¡£ÂÐ±þ¤¹¤ë½¼ÅÅ´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ì¤Ð10¡ó¤«¤é80¡ó¤Þ¤Ç¤Î½¼ÅÅ¤ò¤ï¤º¤«13Ê¬¤Ç´°Î»¤Ç¤¤ë¡£
ºÇ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê»ÍÎØ¶îÆ°¤Ç¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ645ps¤òÈ¯À¸¤·¡¢0-100km/h²ÃÂ®3.3ÉÃ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ï210km/h¤ËÃ£¤¹¤ë¡£
¼¼Æâ¤Ï16¥¤¥ó¥Á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥©¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Å¾ÀÊ¤ÎÁ°Êý¤Ë¤Ï13¥¤¥ó¥Á¤Î¥¤¥ó¥¹¥È¥¥¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤È35¥¤¥ó¥Á¤Î¥Ø¥Ã¥É¥¢¥Ã¥×¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÇÛÃÖ¡£¥È¥é¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤Ï456L¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£