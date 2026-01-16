1ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÂÎ´´¡ÄÉã¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¶õÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¡É¶Ã°Û¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡É¤Ë¡Ö¾Íè¤ÏÂÎÁàÁª¼ê¤«¤Ê¡©¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î»Ù¤¨¤â¤¹¤´¤¤¡ª¡×
¡¡1ºÐ»ù¤¬Éã¿Æ¤ÎÊÒ¼ê¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÊÒÂ¤ò¾å¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ò¸«¤»¤ëÆ°²è¤¬Instagram¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢dicha¡Ê@akrnkf0101¡Ë¤µ¤ó¡£¡Ö1ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤óÂÎ´´¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï209.7Ëü²óºÆÀ¸¡¢3.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤òµÏ¿¤·¡¢¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤ÂÎ´´¡Ä¡ª¡×¡Ö¾Íè¡¢ÍË¾¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÎºÍÇ½¤ò¿¤Ð¤¹¤¿¤á¡¢¶á¤¯¤ËÂÎÁà¶µ¼¼¤¬¤Ê¤¤¤«Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼ç¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÊÒÂ¤ò¾å¤²¤ÆY»ú¥Ð¥é¥ó¥¹¤â¡Ä¶Ã°ÛÅª¤ÊÂÎ´´¤ò¸«¤»¤ë1ºÐÌ¼¤µ¤ó
¡½¡½ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÉáÃÊ¤Î¤´ÍÍ»Ò¤ä¡¢ÆÃ¤Ë¹¥´ñ¿´²¢À¹¤À¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÉáÃÊ¤«¤éËÜÅö¤Ë¹¥´ñ¿´¤Î¤«¤¿¤Þ¤ê¤Ç¡¢²¿¤«¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¹¤°¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤¸¡¼¤Ã¤È´Ñ»¡¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¼«Ê¬¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¿ÅÙ¤âÄ©Àï¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë»Ñ¤ËÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ëÍ·¤Ó¤Î»þ¤â¡¢¤³¤Á¤é¤¬¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¯¤é¤¤½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤¡Ø¤¬¤ó¤Ð¤ì¡Á¡ª¡Ù¤È±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¡Ö1ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤ÌÂÎ´´¡×¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¤´¼«Âð¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÍ·¤Ó¤ä±¿Æ°¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÎý½¬¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤â³°¤Ç¤â¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¼«Í³¤ËÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥½¥Õ¥¡¤ËÅÐ¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÃÊº¹¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ø±à¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¡Äµ¤¤¬¤Ä¤¯¤ÈÁ´¿È¤ò»È¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤»¤ë´Ä¶¤¬¡¢·ë²ÌÅª¤ËÂÎ´´¤Å¤¯¤ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¾ÍèÅª¤Ë¥Á¥¢¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÂÎÁà·Ï¤Î³èÆ°¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤´²ÈÂ²¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ä´ê¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¡Ö¤â¤·ËÜ¿Í¤¬¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Á¥¢¤äÂÎÁà¤Î¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤Ï¤¤Ã¤È³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤«¤ò¶¯À©¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â"¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¤Ã¤«¤±"¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¤Ê¤ª¡¢10kg¤òÄ¶¤¨¤ë²æ¤¬»Ò¤òÊÒ¼ê¤Ç·Ú¡¹¤È»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÉ×¤Ï¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñ¼Ò¤ÎInstagram¤â¸ø³«Ãæ¤À¡£
