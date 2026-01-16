ÂçÃ«¥Û¡¼¥à¥é¥óµå¡¢4600Ëü±ß¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄêSÂè4Àï
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤¬ºòÇ¯10·î¤Î¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÇÊü¤Ã¤¿3ËÜÌÜ¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬29Ëü2800¥É¥ë¡ÊÌó4600Ëü±ß¡Ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£ÊÆ¶¥Çä²ñ¼Ò¥´¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¤¬15ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£Âç½°»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½ÐÉÊ¼Ô¤Ï200Ëü¥É¥ë¤ÎÇã¤¤¼è¤êÄó°Æ¤ò½³¤Ã¤Æ¶¥Çä¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ÇºÇ¤â¹â¤¤Íî»¥³Û¤À¡×¤È²ÁÃÍ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂçÃ«Áª¼ê¤ÏÅêÂÇ¡ÖÆóÅáÎ®¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ3ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢10Ã¥»°¿¶¤òµÏ¿¤·¤Æ¾¡¤ÁÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆÂç¥ê¡¼¥°µ¡¹½¤Ï¡¢1Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â·àÅª¤À¤Ã¤¿³èÌö¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¡ÖÅÁÀâÅª½Ö´Ö¡×¤ËÁª½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£