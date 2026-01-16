¥í¥Ã¥¡¼¥º¤¬¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥«¥¹¥È¥í¤È2Ç¯Áí³Û20²¯±ßÄ¶¤Ç¹ç°Õ¡¡¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁª¼ê
¡¡ÊÆ°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥È¥ì¡¼¥É¡¦¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡×¤Ï15Æü¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤¬¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î¥¦¥£¥ê¡¼¡¦¥«¥¹¥È¥í¡Ê28¡Ë¤È2Ç¯Áí³Û1280Ëü¥É¥ë¡ÊÌó20²¯3000Ëü±ß¡Ë¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¹¥È¥í¤ÏÄ¾¶á3Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁª¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£2023Ç¯¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ë¥Ä¥¤¥ó¥º¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢³«Ëë¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¡¢124»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡¢409ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ9ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢»ÍµåÎ¨¤Ï8.3¡ó¡£ÂÇ·âÀ®ÀÓ¤ÏÂÇÎ¨.257¡¢½ÐÎÝÎ¨.339¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.411¤Ç¡¢wRC¡Ü¤Ï107¤È¥ê¡¼¥°Ê¿¶Ñ¤ò7¡ó¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅðÎÝ¤Ï38²ó»î¤ß¤Æ33²óÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢³°Ìî¤Î3¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁ´¤Æ¤È°ìÎÝ°Ê³°¤ÎÆâÌî3¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼é¤ê¡¢µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ç¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤¿¡£¤³¤ì¤é¤òÁí¹ç¤·¤¿WAR¤Ï2.5¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤âÆâÍÆ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç¡¢25Ç¯¤â¥È¥ì¡¼¥É´ü¸Â¤Þ¤Ç¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥É¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¥«¥Ö¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÀ®ÀÓ¤ÏµÞ¹ß²¼¡£ÂÇÎ¨.170¡¢½ÐÎÝÎ¨.245¡¢Ä¹ÂÇÎ¨.240¡¢wRC¡Ü40¤ÈÂç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¡£½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ï¸º¤ê¡¢¸ø¼°ÀïºÇ¸å¤Î11»î¹ç¤Ç¤ÏÀèÈ¯¤¬2»î¹ç¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨119ÇÔ¤òµÊ¤·3Ç¯Ï¢Â³¤Ç100ÇÔ¤òÄ¶¤¨¤¿¥í¥Ã¥¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥«¥¹¥È¥í¤Îµ¯ÍÑË¡¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤¤¤ë¼ã¼êÁª¼ê¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤È¤Ê¤ë¡£°éÀ®¤ò½Å»ë¤·¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤ë¡£¥«¥¹¥È¥í¤ÏÂ¾Áª¼ê¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤äÀ®ÀÓ¼¡Âè¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÅ¾¡¹¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤â¤·¥Ä¥¤¥ó¥º»þÂå¤ÎÂÇ·â¤ò¼è¤êÌá¤»¤Ð¡¢¥í¥Ã¥¡¼¥º¤¬²Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥É»Ô¾ì¤ÇÊü½ÐÍ×°÷¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£