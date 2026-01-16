ÀÐÅÄ½ã°ì¡¢72ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËºÊ¡¦ÅìÈøÍý»Ò¡õÂ©»Ò¡¦Ì¼¤¿¤Á¤ÈµÇ°»£±Æ¡¡²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¡ÖÂ©»Ò¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤¯¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀÐÅÄ½ã°ì¤¬14Æü¡¢72ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÊ¤Ç¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅìÈøÍý»Ò¡Ê50¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨ÃÂÀ¸Æü¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤¯¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×¡ÖÂ©»Ò¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¾Ð´é¤Ï¤¸¤±¤ëÀÐÅÄ½ã°ì
¡¡ÅìÈø¤Ï¡Ö72ºÐ¡¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡¡¥´¥ë¥Õ¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ç¯¤«¤Ê¡×¤È¡¢¡È¤é¤·¤¤¡É¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë½ËÊ¡¡£¡ÖÌë¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¤«¤é¤È¡¢²È¤Ç¥±¡¼¥¤Î¤ª½Ë¤¤¡×¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÀÐÅÄ¡¢Â©»Ò¤ÎÍýÂÁÏº¤µ¤ó¡Ê13¡Ë¡¢Ì¼¤ÎÀÄÍÕ¤µ¤ó¡Ê9¡Ë¡¢¤Ä¤à¤®¤µ¤ó¡Ê7¡Ë¤ÈÃçÎÉ¤¯¥±¡¼¥¤ò°Ï¤ó¤À²ÈÂ²5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥»¥ë¥Õ¥£¡¼»£¤ë¤À¤±¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÂçÇú¾Ð¡×¤È¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÝ¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö²ÈÂ²ÃçÎÉ¤¯¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤Í¡¼¡×¡ÖÂ©»Ò¤Á¤ã¤ó¤á¤Á¤ã¥Ï¥ó¥µ¥à¡ª¡×¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¡¢¼ã¤¤»þ¤Î¥Ñ¥Ñ¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÈÂ²¡×¤Ê¤É¡¢½ËÊ¡¤òÃæ¿´¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐÅÄ¤ÈÅìÈø¤Ï¡¢2009Ç¯12·î¤Ë·ëº§¡£12Ç¯11·î¤ËÍýÂÁÏº¤µ¤ó¡¢16Ç¯3·î¤ËÀÄÍÕ¤µ¤ó¡¢18Ç¯4·î¤Ë¤Ä¤à¤®¤µ¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
